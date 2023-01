GPA Global kondigt overname van Cosfibel Group aan

PARIJS, 10 januari 2023 /PRNewswire/ -- GPA Global ("GPA") kondigde vandaag de overname aan van Cosfibel Group ("Cosfibel"), een toonaangevende speler op het gebied van promotionele luxeverpakkingen, luxegeschenken en merchandisingoplossingen.

Cosfibel en zijn oprichter Alain Chevassus staan bekend om hun werk met premium en luxemerken. Van L'Oréal tot Chanel, van LVMH tot Rémy Martin en van La Durée tot Damman vestigde Cosfibel zich als een van de wereldwijd meest geprezen leveranciers van luxeverpakkingen en merchandising. Cosfibel is gevestigd in Frankrijk, heeft wereldwijde servicecentra op 16 locaties en is actief in sectoren als schoonheid en persoonlijke verzorging, wijn en gedistilleerde dranken en fijne levensmiddelen. Cosfibel kan een indrukwekkende klantenlijst van meer dan 70 wereldmerken voorleggen.

Met deze laatste overname vestigt GPA zich verder als een wereldwijde leider in luxeverpakkingen. Dit sluit ook aan bij het streven van GPA om de nearshore en onshore productiecapaciteit te vergroten. Zo ontstaat een sterke Europese positie voor GPA via de belangrijkste productiefaciliteiten van Cosfibel in Spanje, Portugal en België. Deze groeiende aanwezigheid is essentieel voor de strategie van GPA om klanten te helpen hun toeleveringsketens te verkorten om de speed-to-market te verhogen, de risico's van de grondstoffenlevering te verkleinen en de koolstofuitstoot te verminderen.

Adam Melton, CEO van GPA: "Het verheugt mij dat ik het Cosfibel team kan verwelkomen in de GPA-familie. De CEO van Cosfibel, Marie Sermadiras, is een serial entrepreneur. Zij trad toe tot de leiding van GPA om de expansie van GPA in Europa te helpen bevorderen. Met onze wereldwijde toeleveringsketen en productiecapaciteit kunnen we de klanten van Cosfibel beter ondersteunen en onze prominente positie in de schoonheids- en voedingssector versterken, terwijl we ons leiderschap in wijn en gedistilleerd verder uitbouwen. Cosfibel beschikt over een getalenteerd wereldwijd team en oprichter Alain Chevassus zal met ons samenwerken in een senior adviserende rol."

Alain Chevassus, oprichter en voorzitter van Cosfibel, voegt hieraan toe: "GPA past uitstekend bij Cosfibel. Ik ben ervan overtuigd dat deze alliantie een mooie toekomst inhoudt voor zowel onze klanten als onze teams."

Marie Sermadiras, CEO van Cosfibel, legt uit: "Ik ben verheugd de krachten te bundelen met GPA. Deze alliantie is een duidelijke erkenning van het fantastische werk dat onze teams hebben verricht om ons bedrijf op een succesvolle en duurzame manier te laten groeien en transformeren, ondanks de uitdagingen van een wereldwijde pandemie. De complementaire capaciteiten, creativiteit en uitmuntende uitvoering van GPA en Cosfibel zullen ons in staat stellen nog sneller te groeien, onze diversifiëring te versnellen en de transformatie van de verpakkings- en geschenkindustrie te bevorderen."

De overname van Cosfibel is de tweede grote overname door GPA met Ontario Teachers' Pension Plan Board ("Ontario Teachers'") als aandeelhouder. Daarmee bouwt het voort op de recente overname van het in Californië gevestigde Jenco Productions, waarmee GPA een aanwezigheid in Mexico vestigde en haar capaciteiten in de VS verdiepte. Ontario Teachers' verwierf in september 2022 een medezeggenschapsbelang in GPA.

Raju Ruparelia, Senior Managing Director, Private Capital, Asia-Pacific bij Ontario Teachers' zei: "Wij zijn onder de indruk van de superieure ontwerpcapaciteiten van Cosfibel en haar sterke reputatie in haar kernmarkten en industriesegmenten. De combinatie met GPA zal het gevestigde Europese klantennetwerk van Cosfibel verder uitbreiden als onderdeel van het sterke wereldwijde platform van GPA. Ontario Teachers' is verheugd dat GPA haar groeistrategie blijft voortzetten door de verwerving van activa van hoge kwaliteit en de samenwerking met sterke managementteams."

Over GPA Global

GPA Global ondersteunt groei door groot te denken. Meer dan verpakking Van ontwerp en verpakkingsengineering tot toeleveringsketen, automatisering en meer, wij investeren in de mogelijkheden die nodig zijn om onbegrensde en naadloze verpakkingsoplossingen aan te reiken.

Op drie continenten tellen wij 38 vestigingen die strategisch gepositioneerd zijn om onze klanten toonaangevende design- en materiaalinnovatie te bieden.

Met een sterk engagement om mens en planeet te beschermen, hebben wij ons vanaf dag één op de toekomst gericht door duurzame materialen toe te voegen zonder de kosten te verhogen of door automatisering te gebruiken om de productie te verbeteren en tegelijk het afval te verminderen. Milieuzorg is een toekomstgerichte investering die centraal staat in ons bedrijf.

Het bedrijf, dat in 2007 mede werd opgericht door Tom Wang en Adam Melton, heeft zijn hoofdkwartier in Noord-Amerika en telt wereldwijd meer dan 3000 medewerkers.

www.gpaglobal.net

Over Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') is een wereldwijde investeerder met een nettovermogen van $242,5 miljard per 30 juni 2022. Wij beleggen in meer dan 50 landen in een breed gamma van activa, waaronder publieke en private aandelen, vastrentende waarden, krediet, grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen, infrastructuur, vastgoed en risicogroei, om 333.000 werkende deelnemers en gepensioneerden een pensioeninkomen te bieden.

Met kantoren in Hongkong, Londen, Mumbai, San Francisco, Singapore en Toronto brengen onze meer dan 400 beleggingsprofessionals een hoogstaande expertise mee in sectoren van landbouw tot kunstmatige intelligentie. Wij zijn een volledig gefinancierd beschikbare-uitkeringssysteem en behaalden sinds de oprichting van de regeling in 1990 een jaarlijks totaal nettorendement van 9,6%. Bij Ontario Teachers' investeren we niet alleen voor het rendement, we investeren om bij te dragen aan een betere toekomst voor de leraren die we dienen, de bedrijven die we steunen en de wereld waarin we leven. Voor meer informatie, bezoek otpp.com en volg ons op Twitter @OtppInfo .

Cosfibel Groep

Cosfibel is een Europese leider op het gebied van verpakkingen en luxegeschenken met een team van meer dan 200 deskundigen wereldwijd.

Cosfibel combineert een groot aantal multimaterialen voor verpakkingen, textiel en ecologisch verantwoorde producten die voldoen aan ecologische eisen en luxueuze normen voor secundaire verpakkingen in de vorm van koffers en dozen, luxetassen en een reeks accessoires.

Alain Chevassus richtte Cosfibel op in 2001 en is de belangrijkste aandeelhouder van het bedrijf. CEO Marie Sermadiras heeft de operationele leiding van het bedrijf, daarin bijgestaan door Stanislas Peronnet, adjunct-directeur, en Natali Spasenic, CFO.

www.cosfibel-group.com

