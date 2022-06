Grâce à la solution de balisage de produits de Dash Hudson, les marques peuvent facilement monétiser leur contenu Instagram

« Les plateformes sociales devenant un point de contact de plus en plus important dans le monde du commerce électronique, les marques sont en quête de moyens créatifs pour engager leur public et le transformer en clients fidèles », a déclaré Thomas Rankin, cofondateur et PDG de Dash Hudson. « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés par Meta pour mettre cet outil sur le marché, et pour guider les marques les plus importantes du monde dans l'élévation de leurs comptes Instagram afin qu'ils deviennent un élément fondamental de leur stratégie de distribution numérique. »

Avec les balises de produit , le contenu devient vendable au moment de la découverte. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution du commerce social, Meta ayant indiqué que 92 % des utilisateurs qui voient un post sur Instagram passent immédiatement à l'action, qu'il s'agisse de cliquer sur un site Web ou de faire un achat.

Grâce au planificateur de Dash Hudson, les balises de produits peuvent être activées pour les images des flux Instagram, les vidéos des flux et les médias des carrousels de flux. En outre, les balises des produits seront désormais affichées dans l'onglet Boutique Instagram d'une marque, ce qui permettra aux consommateurs de parcourir instantanément les produits, ou de reprendre facilement leur processus d'achat lorsqu'ils seront prêts à passer à la caisse.

Étant donné que les médias sociaux continuent de consolider leur position en tant que destination en ligne préférée des consommateurs, le besoin des marques de monétiser ces audiences croissantes est plus grand que jamais. L'annonce aujourd'hui des balises de produits Instagram marque une avancée significative dans la connexion de la stratégie sociale au commerce, permettant aux marques d'alimenter un portefeuille inexploité de croissance économique et de possibilités.

