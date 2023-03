Grâce aux progrès du numérique et de la technologie, le tourisme progresse dans le Guizhou

GUIYANG, Chine, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de Huanqiu.com :

les « Cinq anneaux de glace et de neige », le « Fleuve jaune vu du Ciel » et « Aucun pigeon ne peut être perdu » des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022 ont montré au monde entier le romantisme et l'esthétique du peuple chinois grâce à la technologie numérique. En tant que créateur de ces scènes spectaculaires, BLACKBOW&CO applique cette technologie numérique pour construire le Long March Digital Technology Art Museum.

La « Longue Marche », saluée comme le « Ruban rouge sur la Terre », est devenue un portail spirituel permettant au monde d'acquérir plus de compréhension et d'avoir plus d'échanges avec la Chine. Historien spécialiste de la Longue Marche, M. Xu Zhanquan estime que l'esprit de l'Armée rouge lors de la Longue Marche a transcendé les époques et les frontières nationales et constitue une richesse de connaissances partagée par toutes les nations.

Le Long March Digital Technology Art Museum, situé à côté de l'aéroport de Longdongbao, a été recouvert d'un toit, dont l'aspect est un « Ruban rouge ». Avec le développement de la construction du trafic, les touristes du monde entier qui viennent dans le Guizhou peuvent apprécier ce Ruban rouge depuis les airs en avion. Le musée d'art est conçu pour présenter l'histoire communiste avec des images holographiques, de la réalité virtuelle, un champ sonore tridimensionnel, une scène mécanique et d'autres technologies. Une fois achevé, il constituera une base essentielle du parc culturel national de la Longue Marche, avec le site de conférence de Zunyi et la ville de la Longue Marche, et il favorisera l'amélioration du « tourisme rouge » dans le Guizhou.

La technologie numérique a permis d'explorer l'énorme potentiel des riches ressources touristiques du Guizhou. Mme Zhao Chunli, docteure à la salle d'exposition des martyrs Zhou Yiqun, dans la ville de Tongren, a déclaré que de nombreux adolescents avaient du mal à comprendre les histoires communistes interprétées de manière traditionnelle. La salle d'exposition essaie actuellement d'utiliser les médias numériques dans son travail. La prochaine étape consistera à renforcer sa force d'expression et à raconter de manière vivante les histoires communistes par le biais du Douyin et de la RV.

Par rapport au jour, les chutes de Huangguoshu est plus éblouissante la nuit. « C'est tellement incroyable. Je savais que les chutes de Huangguoshu est célèbre dans le monde entier, mais je ne m'attendais pas à voir un si beau spectacle de lumières lorsque j'ai visité la zone panoramique de Huangguoshu la nuit. » M. Liu Zhiqiang, un touriste de Harbin, a déclaré cela après son expérience.

Dans le cadre du projet de visite nocturne des chutes de Huangguoshu lancé par le Guizhou, l'escalator géant en plein air relie les zones thématiques du « Monde mortel » et du « Pays des merveilles », et plus de dix interactions d'expériences d'ombres et de lumières et de performances en direct sont intercalées. Les visiteurs peuvent voir les scènes de tissage merveilleuses et vivantes avec les filles de la nationalité Bouyei dans la forêt. Ils peuvent également profiter des spectacles spéciaux tels que les magiciens de l'ombre et de la lumière et la forêt de Pandora, conduisant les touristes dans différents mondes mystérieux des chutes de Huangguoshu.

Au cours des dix dernières années, le Guizhou a dépassé d'autres concurrents dans le domaine de la technologie, en particulier dans l'industrie de l'information du big data. La bénédiction de la science et de la technologie a favorisé l'innovation et le développement de l'industrie touristique du Guizhou.

La SRT, la technologie de balayage laser 3D des grottes, et la technologie de construction « VIA FERRATA » ont été appliquées à l'exploration et à la recherche des grottes. Les chercheurs ont découvert que la longueur de la grotte de Shuanghe dans le Guizhou dépasse celle de la grotte de Clearwater en Malaisie, devenant ainsi la plus longue grotte d'Asie. Le transfert de technologie et les accomplissements ont été transformés en introduction de capital d'un milliard de yuans pour le site touristique de la grotte de Shuanghe et ont indirectement créé des avantages économiques de plus de 2,85 milliards de yuans pour la grotte de Shuanghe et le site touristique des chutes de Huangguoshu.

Aujourd'hui, les « sites touristiques » du Guizhou sont connectés en série grâce aux technologies, et un nouveau mode de « tourisme intelligent tout-en-un » peut être lancé simplement avec votre téléphone portable.

« J'ai pris rendez-vous pour le site touristique de Xingyi Wanfenglin avec la plateforme "Un code QR pour le tourisme dans tout le Guizhou". Après avoir scanné le code QR et être entré dans le parc, la plateforme vous indique l'emplacement des sites touristiques, l'itinéraire pour y accéder et l'emplacement des toilettes. Vous pouvez vous sentir à l'aise et c'est très adapté même si vous êtes un nouvel arrivant. » Wang Haoran, citoyen de Guiyang, a fait l'éloge de cette expérience de tourisme intelligent.

De 2014 à 2019, la part des recettes totales du tourisme dans le PIB du Guizhou est passée de 8,7 % à 11,6 %. Le tourisme est devenu une industrie pilier importante au Guizhou, et le Guizhou est également devenu une véritable province touristique. Avec l'élimination progressive de l'impact de la COVID-19 sur le tourisme, on estime qu'il y aura plus d'un milliard de touristes dans le Guizhou chaque année.

Ces dernières années, le Guizhou s'est efforcé de construire une destination de tourisme de montagne de classe mondiale et une destination de vacances et de convalescence nationale de premier ordre. Et leurs efforts portent leurs fruits.

Le Guizhou est la seule destination en Chine figurant parmi les 23 destinations à voir absolument dans le monde, publiées par National Geographic. C'est la seule région sélectionnée en Chine dans la liste des meilleures destinations de voyage dans le monde en 2020, publiée par Lonely Planet. On estime que d'ici 2025, la valeur ajoutée du tourisme et des industries connexes dans le Guizhou doublera par rapport à 2019, et que les dépenses touristiques par habitant seront parmi les plus élevées de Chine.

