Gracenote von Nielsen hilft Samsung bei der Optimierung der Podcast-Nutzererfahrung

Durch die Integration der Gracenote Audio On Demand-Lösung kann Samsung die Nutzer besser mit ansprechenden Podcast-Inhalten verbinden und das Engagement fördern

EMERYVILLE, Kalifornien, 5. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Gracenote, der führende Anbieter von Unterhaltungsmetadaten, Inhalts-IDs und damit verbundenen Angeboten, wird Samsung Electronics, dem weltweit führenden Hersteller von Unterhaltungselektronikgeräten, im Rahmen einer neuen Vereinbarung die Gracenote Audio On Demand-Datenlösung zur Verfügung stellen. Gracenote Audio On Demand wird das Angebot von Samsung Podcasts unterstützen, das über die Samsung Free App auf den mobilen Geräten und Tablets von Samsung verfügbar ist. Diese Integration ermöglicht es Samsung, hochgradig personalisierte Podcast-Erlebnisse zu liefern, um Nutzer besser zu unterhalten, zu informieren und zu engagieren.

Gracenote Audio On Demand ist ein standardisierter und angereicherter Datensatz, der eine leistungsstarke Suche und Entdeckung von Podcast-Inhalten über digitale Unterhaltungsplattformen und -geräte ermöglicht. Erstmals im Jahr 2020 eingeführt , ist die Lösung einer der weltweit größten Podcast-Datensätze, der mittlerweile mehr als zwei Millionen einzelne Podcast-Serien und 80 Millionen Episoden umfasst. Das Angebot nutzt die langjährige Erfahrung von Gracenote im Bereich Content-Metadaten und die branchenüblichen Content-IDs, die eine erweiterte Navigation und medienübergreifende Verknüpfung von Audio- und Videoprogrammen ermöglichen.

Die Samsung Free App, die auf Samsung-Geräten in den USA und Europa verfügbar ist, wird Gracenote Audio On Demand integrieren, um marktspezifische Wiedergabelisten zu ermöglichen und lokal relevante Podcast-Empfehlungen zu liefern. Durch personalisierte Podcast-Empfehlungen, die auf die Vorlieben, den Geschmack und die Stimmung der Hörer abgestimmt sind, kann Samsung das Engagement für seine App und die Zufriedenheit der Nutzer mit seinen Geräten maximieren.

Samsung Free ist die erste Adresse, die es Nutzern ermöglicht, nahtlos und kostenlos durch die Premium-Inhalte zu navigieren, die für sie am wichtigsten sind. Über die App haben Nutzer von Samsung-Geräten Zugang zu einem kuratierten Unterhaltungsangebot, mit dem sie nahtlos erstklassige Podcasts hören, aktuelle Nachrichten lesen, kostenlos fernsehen und Spiele spielen können.

Laut Nielsen ist der Podcast-Konsum in den USA seit 2018 um 40 % gestiegen . Aufgrund des steigenden Interesses an Podcasts und des immer größer werdenden Angebots an Inhalten ist es wichtig, die Verbraucher nahtlos mit den Podcast-Sendungen und -Episoden zu verbinden, die sie interessieren, um neue Inhalte zu entdecken.

„Benutzererfahrungen, die sich auf Podcast-Inhalte konzentrieren, stellen die nächste große Chance für Gerätehersteller und Unterhaltungsdienste dar, das Engagement des Publikums zu steigern", sagte Simon Adams, Chief Product Officer bei Gracenote. „Wir sind zuversichtlich, dass Samsung durch die Integration von Gracenote Audio On Demand die Podcast-Empfehlungen und -Entdeckungen auf seinen Geräten und Apps optimieren wird, damit die Nutzer die immer länger werdende Zeit, die sie mit Podcast-Inhalten verbringen, optimal nutzen können."

Samsung Electronics geht davon aus, dass es durch die Integration von Gracenote Audio On Demand für Samsung-Nutzer einfacher sein wird, die Inhalte zu finden, die ihnen gefallen, je nach Geschmack und Vorlieben. Samsung und Gracenote werden eng zusammenarbeiten, um das Entdeckungserlebnis für die Hörer von Samsung Podcasts zu verbessern, die auf Samsung Free zusammen mit anderem Live-TV, Nachrichten, Spielen und mehr verfügbar sind.

Gracenote ist die Content Solutions-Säule von Nielsen, die Entertainment-Metadaten, Content IDs und damit verbundene Angebote für die weltweit führenden Produzenten, Distributoren und Plattformen bereitstellt. Die Gracenote-Technologie ermöglicht eine fortschrittliche Inhaltsnavigation und Entdeckungsfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, auf einfache Weise zu den Fernsehsendungen, Filmen, Musik und Sportarten zu gelangen, die sie lieben, und bietet gleichzeitig leistungsstarke Inhaltsanalysen, die komplexe Geschäftsentscheidungen vereinfachen. Mehr Informationen unter www.gracenote.com .

Über Nielsen

Als weltweit führendes Unternehmen für Publikumsmessung, Daten und Analysen gestaltet Nielsen die Medien und Inhalte der Welt mit. Durch unser Verständnis der Menschen und ihres Verhaltens über alle Kanäle und Plattformen hinweg geben wir unseren Kunden unabhängige und umsetzbare Informationen an die Hand, damit sie mit ihren Zielgruppen in Kontakt treten und sich engagieren können - jetzt und in Zukunft.

Das S&P 500-Unternehmen Nielsen (NYSE: NLSN) ist weltweit in mehr als 55 Ländern tätig. Mehr Informationen unter www.nielsen.com oder www.nielsen.com/investors und vernetzen Sie sich mit uns in den sozialen Medien.

Über Samsung Electronics Co, Ltd.

Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mit transformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen definiert die Welt der Fernsehgeräte, Smartphones, tragbaren Geräte, Tablets, digitalen Geräte, Netzwerksysteme und Speicher-, System-LSI-, Foundry- und LED-Lösungen neu. Die neuesten Nachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unter http://news.samsung.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395066/Gracenote_A_Nielsen_Company_Logo_v1.jpg

SOURCE Gracenote