La solution Gracenote de Nielsen permet à Samsung de perfectionner l'expérience des utilisateurs de podcasts

Grâce à l'intégration de la solution Gracenote Audio On Demand, Samsung est en mesure de mieux orienter les utilisateurs vers des podcasts pertinents et de favoriser leur engagement

EMERYVILLE, Californie, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- Gracenote, premier fournisseur de métadonnées de divertissement, d'identifiants de contenu et d'offres complémentaires, associera sa solution de données Gracenote Audio On Demand à Samsung Electronics, premier fabricant mondial d'appareils électroniques grand public, dans le cadre d'un nouvel accord. Gracenote Audio On Demand alimentera l'offre Samsung Podcasts disponible via l'application Samsung Free sur ses appareils mobiles et tablettes. Cette intégration va permettre à Samsung de proposer des expériences de podcast hautement personnalisées pour mieux divertir, informer et engager les utilisateurs.

Gracenote Audio On Demand est un ensemble de données normalisées et enrichies favorisant la recherche et la découverte de podcasts sur les plateformes et appareils de divertissement numérique. Lancée pour la première fois en 2020 , cette solution est l'un des plus grands ensembles de données de podcasts au monde, et comprend désormais plus de deux millions de séries de podcasts uniques et 80 millions d'épisodes. Cette solution s'appuie sur l'expertise de longue date de Gracenote en matière de métadonnées de contenu et sur les identifiants de contenu standard du secteur, qui favorisent une navigation avancée et des liens multimédias reliant les programmes audio et vidéo.

L'application Samsung Free, disponible sur les appareils Samsung aux États-Unis et en Europe, intégrera Gracenote Audio On Demand pour permettre la création de listes de lecture spécifiques au marché et fournir des recommandations de podcasts plus pertinentes au niveau local. Grâce à des recommandations de podcasts plus personnalisées qui correspondent aux préférences, aux goûts et à l'humeur des auditeurs, Samsung sera en mesure de favoriser l'engagement sur son application et la satisfaction des utilisateurs de ses appareils.

Samsung Free est la référence en la matière, qui permet aux utilisateurs de parcourir facilement et gratuitement le contenu premium qui les intéresse le plus. Cette application permet aux utilisateurs d'appareils Samsung d'accéder à une expérience de divertissement personnalisée qui leur donne accès aux podcasts les mieux notés, aux dernières actualités, à la télévision gratuite et à divers jeux.

Selon Nielsen, l'écoute de podcasts aux États-Unis a augmenté de 40 % depuis 2018 .Compte tenu de l'intérêt croissant pour les podcasts et de l'univers toujours plus vaste du contenu disponible, relier directement les utilisateurs aux séries et épisodes de podcasts qui les intéressent facilite la découverte de nouveaux contenus.

« Les expériences utilisateur axées sur le contenu des podcasts sont la prochaine opportunité pour les fabricants d'appareils et les services de divertissement de susciter l'engagement du public, a déclaré Simon Adams, directeur produit chez Gracenote. Nous sommes convaincus que l'intégration de Gracenote Audio On Demand permettra à Samsung de proposer de meilleures recommandations et découvertes de podcasts sur ses appareils et ses applications, afin que les utilisateurs puissent profiter au maximum du temps qu'ils consacrent aux podcasts, qui ne cesse de croître. »

Samsung Electronics pense que l'intégration de Gracenote Audio On Demand permettra aux utilisateurs de Samsung de trouver plus facilement le contenu qui leur plaît en fonction de leurs goûts et de leurs préférences. Samsung et Gracenote travailleront en étroite collaboration pour améliorer l'expérience de découverte des auditeurs de Samsung Podcasts, qui est disponible sur Samsung Free aux côtés d'émissions de télévision en direct, d'actualités, de jeux, et bien plus.

Gracenote est le pilier des solutions de contenu de Nielsen qui fournit des métadonnées de divertissement, des identifiants de contenu et des offres connexes aux principaux créateurs, distributeurs et plateformes du monde. La technologie de Gracenote offre des capacités avancées de navigation et de découverte de contenu, permettant aux utilisateurs de facilement se connecter aux émissions de télévision, aux films, à la musique et aux sports qu'ils aiment, tout en fournissant des analyses de contenu puissantes qui simplifient les décisions commerciales complexes. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.gracenote.com .

