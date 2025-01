Grains de Vérité 2024 - Perspectives mondiales sur les systèmes alimentaires sains et durables

Libérer le potentiel des régimes à base de plantes : Surmonter les barrières du coût et du goût

OSLO, Norvège, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le rapport Grains of Truth 2024, publié aujourd'hui par EAT et GlobeScan, révèle une image mitigée des progrès vers un avenir basé sur les plantes. Si 68 % des personnes dans le monde expriment le souhait de manger davantage d'aliments d'origine végétale, seules 20 % le font régulièrement, contre 23 % en 2023. Cette disparité souligne la nécessité de s'attaquer à des obstacles persistants tels que l'abordabilité, la saveur et l'accessibilité des aliments, afin d'accélérer le passage à des régimes alimentaires sains et durables, favorables à l'homme et à la planète.

Le rapport, qui s'appuie sur les observations de plus de 30 000 consommateurs répartis sur 31 marchés, révèle que les pressions économiques, en particulier l'augmentation du coût des denrées alimentaires, constituent des obstacles majeurs. Le prix est le principal obstacle, cité par 42 % des personnes interrogées, tandis que 35 % d'entre elles sont dissuadées par la saveur. C'est particulièrement vrai en Amérique du Nord et en Europe, où l'accessibilité financière est un obstacle majeur. Dans la région Asie-Pacifique, les préoccupations relatives à l'adéquation nutritionnelle sont importantes.

Les clivages générationnels sont également évidents. Les milléniaux, en particulier ceux qui ont des enfants, sont les plus enthousiastes à l'égard des régimes à base de plantes, mais le prix et la commodité restent des défis. Les baby-boomers accordent la priorité à une alimentation saine, mais hésitent souvent en raison de préoccupations liées au goût et à la texture.

Malgré ces défis, le rapport souligne le potentiel des régimes à base de plantes pour contribuer aux objectifs de durabilité et de santé. 69 % des personnes interrogées estiment que la réduction de la consommation de viande est bénéfique pour le monde, la santé étant le principal facteur. Toutefois, les considérations financières l'emportent désormais sur le bien-être animal en tant que facteur de motivation pour un changement de régime alimentaire, ce qui reflète les pressions économiques auxquelles sont confrontés les consommateurs.

Gunhild Stordalen, cofondatrice et présidente exécutive de l'EAT, a souligné la nécessité d'une action audacieuse. "Ce rapport souligne l'urgence d'agir. Nous avons besoin d'un système alimentaire où les régimes à base de plantes ne sont pas seulement un choix, mais une réalité accessible et attrayante pour tout le monde.

Chris Coulter, PDG de GlobeScan, a ajouté : "Il s'agit d'un moment crucial dans notre changement de régime alimentaire mondial. Les consommateurs sont prêts à changer, mais des obstacles tels que le prix, la commodité, la saveur et la confiance subsistent. En unissant les gouvernements, les producteurs de denrées alimentaires et les consommateurs, nous pouvons relever ces défis".

Le rapport montre le potentiel de changement alimentaire, mais souligne la nécessité d'agir. Cela comprend des subventions, l'innovation de produits pour améliorer les aliments à base de plantes et l'éducation du public. En prenant les bonnes mesures, nous pouvons créer un système alimentaire sain, durable et équitable.

Pour télécharger le rapport complet, visitez le site ici.

