Gramercy Funds Management LLC nomme un cadre de l'industrie des marchés financiers, Tom Humphrey, en tant que président et Bill Foley en tant que directeur général du développement commercial

GREENWICH, Connecticut, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management LLC (« Gramercy »), une société de gestion d'investissement spécialisée dans les marchés émergents mondiaux de 5 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tom Humphrey en tant que président de la société, un poste récemment créé. M. Humphrey sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie commerciale et de formation de capital de la société en vue de sa croissance, y compris (i) l'origination, la recherche et la structuration d'opportunités d'investissement différenciées (ii) le développement des relations existantes avec des contreparties clés du côté de la vente afin d'identifier des investissements de portefeuille compatibles avec les succès à long terme de Gramercy tout en tirant parti des meilleures capacités de gestion de portefeuille de la société, (iii) renforcer les relations existantes de la société avec des investisseurs mondiaux de grande qualité, accélérer le plan d'acquisition de nouveaux clients et (iv) concevoir et mettre en œuvre des initiatives stratégiques pour consolider la position de Gramercy en tant que l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs mondiaux du secteur. M. Humphrey sera également associé principal et membre du comité de gestion de la société.

Gramercy a également annoncé que Bill Foley rejoindra la société en tant que directeur général et membre principal de l'équipe de développement commercial de Gramercy. M. Foley a mené une carrière accomplie dans la banque d'investissement et sur les marchés financiers mondiaux. M. Foley sera chargé de contribuer à l'élaboration de la stratégie de la société en diversifiant sa base de capital et son initiative stratégique tout en développant le plan d'acquisition de clients de family office de la société.

« Nous sommes ravis que Tom et Bill rejoignent l'équipe de Gramercy », a déclaré Robert Koenigsberger, associé directeur et directeur des investissements de Gramercy. « Après avoir connu et travaillé avec Tom pendant plus de 25 ans, il est clair qu'il est un professionnel de l'industrie avec des connaissances, une expérience et une compréhension inestimables des marchés. Sa réputation et son expérience en matière de développement d'entreprises, ainsi que son dévouement aux solutions orientées vers le client, seront indispensables à Gramercy. Bill est un professionnel des marchés extrêmement expérimenté et largement respecté pour son expertise des marchés privés et ses compétences commerciales. Nous avons déjà développé une solide relation de travail avec Bill, qui a été chargé de lancer une levée de fonds pour l'équipe des événements spéciaux de Gramercy. Tom et Bill auront tous deux un impact significatif en nous aidant à continuer à remplir notre mission, qui est d'avoir un impact positif sur le bien-être de nos clients, des investissements du portefeuille et des membres de l'équipe. »

« Je suis ravi que Tom et Bill rejoignent Gramercy », a déclaré Mohamed A. El-Erian, président de Gramercy. « Cette combinaison d'une vaste expérience en matière d'investissement et d'affaires renforce les partenariats et l'expertise de Gramercy, contribuant à servir un éventail plus étendu et plus large de clients et d'homologues. »

M. Humphrey apporte son expérience des marchés financiers dans les domaines de la vente, du négoce, de la recherche, des marchés de capitaux et de la gestion des investissements. Il a occupé plusieurs postes de direction dans la gestion commerciale. Sa grande expertise du secteur et ses relations à l'échelle mondiale apporteront un plus immédiat à l'équipe de Gramercy. M. Humphrey a commencé sa carrière chez Lehman Brothers en 1986 et a été nommé responsable mondial des ventes de titres à revenu fixe en 2003. Il était chargé de la distribution sur le continent américain, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Au cours de cette période, il a supervisé la croissance et la gestion de l'une des entreprises de marchés de capitaux mondiaux les mieux classées du secteur et a été membre du comité de gestion mondiale de Lehman Brothers. Après l'intégration de Lehman Brothers à Barclays Capital, M. Humphrey a été associé et responsable mondial du développement commercial pour GoldenTree Asset Management. M. Humphrey a également été responsable des services bancaires aux entreprises et des titres pour les Amériques, et directeur général de Deutsche Bank Securities U.S. Il a ensuite rejoint Guggenheim Securities en tant que directeur général principal, où il a développé les activités de crédit aux entreprises de la société. Plus récemment, il était directeur général chez BTIG, où il a aidé Gramercy à lancer sa stratégie d'investissement dans le financement des litiges et a travaillé avec les équipes de direction et de gestion de portefeuille de Gramercy.

M. Foley apporte avec lui 30 ans d'expérience. Il a été vice-président, directeur général principal et responsable mondial des ventes d'actions chez Evercore/ISI. Il y a siégé au comité de la politique d'investissement et au comité d'exploitation. Avant Evercore, Bill était directeur général à la Deutsche Bank et chez Morgan Stanley. À ce titre, il a développé et géré les efforts de vente d'actifs alternatifs. Avant d'occuper ces fonctions, Bill était responsable des ventes institutionnelles mondiales à la Deutsche Bank. Plus récemment, Bill était également directeur général chez BTIG et membre de la direction des relations avec les clients de la société.

« Au cours des 25 dernières années, Gramercy a réussi à s'imposer comme un gestionnaire d'actifs de premier plan sur les marchés émergents mondiaux », a déclaré M. Humphrey. « L'ensemble de l'équipe d'investissement de Gramercy est très respectée pour son processus d'investissement innovant et rigoureux en matière de valeur profonde. Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Gramercy, qui reste particulièrement bien placée pour tirer parti de la complexité actuelle des marchés émergents mondiaux, et qui continue de gagner la confiance de ses clients. Je connais Robert et son équipe depuis 25 ans et j'ai une grande confiance dans la stratégie et le plan d'avenir du cabinet. Gramercy a bâti sa réputation de leader éclairé sur les marchés émergents mondiaux, et c'est un privilège d'avoir l'occasion de s'associer à cette équipe de professionnels exceptionnellement talentueux. »

M. Humphrey est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université Fordham et est membre du comité exécutif du conseil des présidents de l'université Fordham. Il est également président de la fondation ACE Grant de l'American Junior Golf Association. M. Foley est titulaire d'un Bachelor of Science en administration des affaires de l'université Villanova. Il est au service de diverses fondations, dont la Navy Seal Foundation et la St. Ignatius Loyola School.

À propos de Gramercy :

Gramercy est une société gestionnaire d'investissement spécialisée dans les marchés émergents basé à Greenwich, Connecticut, avec des bureaux à Londres, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach et Mexico, et des plateformes de prêt spécialisées au Mexique, en Turquie, au Pérou, en Pan-Afrique, au Brésil et en Colombie. Fondée en 1998, la société, dont le chiffre d'affaires s'élève à 5 milliards de dollars, cherche à offrir aux investisseurs des rendements ajustés au risque attrayants grâce à une approche globale des marchés émergents soutenue par une plateforme institutionnelle transparente et solide. Gramercy propose des stratégies alternatives et uniquement à long terme sur les classes d'actifs des marchés émergents, y compris les multi-actifs, le crédit privé, le crédit public et les situations spéciales. La mission de Gramercy est d'avoir un impact positif sur le bien-être de ses clients, des investissements de son portefeuille et des membres de son équipe. Gramercy est un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC et un signataire des Principes pour l'investissement responsable (UNPRI). Gramercy Ltd., une société affiliée, est enregistrée auprès de la FCA. www.gramercy.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Investisseurs :

Lacie Smith

Gramercy

203-552-1928

[email protected]

Médias :

Steve Bruce

ASC Advisors

203-992-1230

[email protected]

SOURCE Gramercy Funds Management LLC