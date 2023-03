Gramercy Funds Management LLC nomeia executivo da indústria de mercados financeiros, o presidente Tom Humphrey e o diretor administrativo Bill Foley, desenvolvimento de negócios

GREENWICH, Conn., 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management LLC ("Gramercy"), uma gestora de investimentos em mercados emergentes globais dedicada de US$ 5 bilhões, anunciou hoje que Tom Humphrey ingressou na empresa em uma função recém-criada, Presidente da Gramercy. Sr. Humphrey será responsável pela implementação da estratégia comercial e de formação de capital da empresa para crescimento, incluindo (i) originação, sourcing e estruturação de oportunidades diferenciadas de investimento (ii) desenvolvimento adicional de relacionamentos existentes com as principais contrapartes de vendas para identificar investimentos de portfólio consistentes com o histórico de sucesso de longo prazo da Gramercy, ao mesmo tempo em que aproveita os melhores recursos de gerenciamento de portfólio da empresa, (iii) aprimora os relacionamentos existentes com investidores globais de alta qualidade da empresa, acelerando o plano para novas aquisições de clientes no futuro e (iv) projetando e implementando estratégias iniciativas para solidificar a posição de Gramercy como um dos principais gestores de ativos alternativos globais do setor. Além disso, o Sr. Humphrey será Sócio Sênior e membro do Comissão de Administração da empresa.

Gramercy também anunciou que Bill Foley ingressará na empresa como diretor administrativo e membro sênior da equipe de desenvolvimento de negócios da Gramercy. Sr. Foley teve uma carreira bem-sucedida em bancos de investimento e mercados financeiros globais. Sr. Foley será responsável por ajudar a desenvolver a estratégia da empresa na diversificação de sua base de capital e iniciativa estratégica, ao mesmo tempo em que expandirá o plano de aquisição de clientes de escritórios familiares da empresa.

"Estamos entusiasmados em ter Tom e Bill ingressando na equipe da Gramercy", disse Robert Koenigsberger, sócio-gerente e diretor de investimentos da Gramercy. "Depois de conhecer e trabalhar com o Tom há mais de 25 anos, fica claro que ele é um veterano do setor com conhecimento, experiência e compreensão inestimáveis dos mercados. Sua reputação e experiência em crescimento de negócios, juntamente com sua dedicação a soluções voltadas para o cliente, serão indispensáveis para a Gramercy. Bill é um profissional de mercados extremamente experiente e amplamente respeitado por sua experiência em mercados privados e habilidade comercial. Já desenvolvemos um forte relacionamento de trabalho com o Bill, pois ele foi retido para lançar um aumento de capital para a Gramercy Special Situations Team. Ambos o Tom e o Bill terão um impacto significativo em nos ajudar a continuar a cumprir nossa missão de impactar positivamente o bem-estar de nossos clientes, investimentos em portfólio e membros da equipe".

"Estou muito satisfeito que o Tom e o Bill estejam ingressando na Gramercy", disse Mohamed A. El-Erian, presidente da Gramercy. "Sua combinação de amplo investimento e experiência de negócios fortalece as parcerias e a experiência da Gramercy, ajudando no atendimento de uma gama mais profunda e ampla de clientes e parceiros".

Sr. Humphrey traz experiência em mercados financeiros nas áreas de vendas, negociação, pesquisa, mercados de capitais e gestão de investimentos. Ele ocupou várias funções de liderança em gestão de negócios. Sua ampla experiência na indústria e relacionamentos globais serão imediatamente adicionados à equipe da Gramercy. Sr. Humphrey iniciou sua carreira no Lehman Brothers em 1986 e foi nomeado Chefe Global de Vendas de Renda Fixa em 2003, sendo responsável pela distribuição nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. Durante esse período, ele supervisionou o crescimento e a administração de um dos negócios de mercado de capitais globais mais bem classificados do setor e atuou como membro do Comitê de Gerenciamento Global da Lehman Brother. Após a integração da Lehman Brothers à Barclays Capital, o Sr. Humphrey foi sócio e chefe global de desenvolvimento de negócios da GoldenTree Asset Management. Sr. Humphrey também atuou como chefe de Corporate Banking e Securities Americas, e CEO do Deutsche Bank Securities U.S. Mr. Humphrey então ingressou na Guggenheim Securities como Diretor Administrativo Sênior, onde desenvolveu os negócios de crédito corporativo da empresa. Mais recentemente, ele foi diretor administrativo da BTIG, onde ajudou a Gramercy a lançar sua estratégia de investimento em financiamento de litígios e trabalhou com a gerência sênior da Gramercy e as equipes de gerenciamento de portfólio.

Sr. Foley traz 30 anos de experiência. Ele foi Vice-presidente, diretor administrativo sênior e diretor Global de vendas de capital da Evercore/ISI. Atuou no Comitê de Política de Investimentos e no Comitê Operacional. Antes da Evercore, Bill foi diretor administrativo do Deutsche Bank e do Morgan Stanley. Nessa função, ele construiu e gerenciou o esforço de vendas de ativos alternativos. Antes dessas funções, a Bill foi diretor de vendas institucionais globais da Deutsche Bank. Mais recentemente, Bill também foi diretor administrativo da BTIG e membro da gestão de relacionamentos sênior da empresa.

"Nos últimos 25 anos, a Gramercy estabeleceu com sucesso a empresa como uma importante gestora global de ativos de mercados emergentes", acrescentou o Sr. Humphrey. "Toda a equipe de investimento da Gramercy é bem respeitada por seu processo inovador e rigoroso de investimento de profundo valor. Estou entusiasmado por ingressar na equipe Gramercy, posicionada de forma única para aproveitar os complexos mercados emergentes globais atuais e continua a ganhar a confiança, o suporte e a credibilidade de seus clientes. Conheço a Robert e sua equipe há 25 anos, e estou altamente confiante na estratégia e plano da empresa para o futuro. A Gramercy construiu sua reputação como líder de pensamento em mercados emergentes globais, e é um privilégio ter esta oportunidade de fazer parceria com esta equipe de profissionais excepcionalmente talentosos".

Sr. Humphrey é bacharel em Ciências Políticas pela Fordham University e é membro do Comitê Executivo da Fordham University Presidents Council. Ele é presidente da American Junior Golf Association ACE Grant Foundation. Sr. A Foley tem um B.S. em administração de empresas pela Universidade Villanova. Ele atende a várias fundações, incluindo a Navy Seal Foundation e St. Ignatius Loyola School.

A Gramercy é uma gestora dedicada de investimentos em mercados emergentes com sede em Greenwich, Connecticut, com escritórios em Londres, Buenos Aires, Miami West Palm Beach e Cidade do México, e plataformas de empréstimo dedicadas no México, Turquia, Peru, toda a África, Brasil e Colômbia. A empresa de $5 bilhões, fundada em 1998, busca oferecer aos investidores retornos atraentes ajustados ao risco por meio de uma abordagem abrangente para mercados emergentes apoiada por uma plataforma institucional transparente e robusta. A Gramercy oferece estratégias alternativas e únicas em classes de ativos de mercados emergentes, incluindo múltiplos ativos, crédito privado, crédito público e situações especiais. A missão da Gramercy é impactar positivamente o bem-estar de nossos clientes, investimentos em portfólio e membros da equipe. A Gramercy é uma consultora de investimentos registrada da SEC e signatária dos princípios da Responsible Investment (UNPRI). O Gramercy Ltd, uma afiliada, está registrado no FCA. www.gramercy.com

FONTE Gramercy Funds Management LLC

