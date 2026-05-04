Gran Malo está agregando un poco de picante a las celebraciones del Cinco de Mayo con un sorteo y el lanzamiento de los "Gran Malitos" de 50ml

La marca premium de shots con sabor a tamarindo picante hechos con tequila blanco es el shot frío perfecto para cualquier "precopeo"

LOS ANGELES, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gran Malo , la marca de shots de sabor a tamarindo picante cofundada por el creador de contenido mexicano reconocido mundialmente Luisito Comunica , está agregando un poco de picante a las celebraciones del Cinco de Mayo en todas partes.

Botella Pequeña, Fiesta Grande: Celebra el Cinco A Lo Grande con el Nuevo Tamaño de 50ml de Gran Malo

"Cinco de Malo" es la versión oficial y picante de Gran Malo para el Cinco de Mayo. Es una invitación a elevar las celebraciones del Cinco adoptando los sabores audaces, dulces y picantes que definen a la marca. Más que un día festivo, Cinco de Malo es un estado mental. Es por eso que Gran Malo está convocando a los fans que aprecian el tequila premium a canalizar la energía "Malo" y agregar algo de calor de tamarindo a sus festividades del Cinco, creando momentos inolvidables.

Gran Malo es la marca de licores líder en California a través de todas las principales cadenas hispanas* y continúa creciendo en popularidad, principalmente en mercados clave de expansión como Miami, Houston, San José y Chicago. Su popularidad proviene de su versatilidad como el shot perfecto para cualquier celebración—especialmente el precopeo, o antesala de la fiesta, para días festivos y reuniones sociales como el Cinco de Mayo.

¿Qué hace a Gran Malo el shot de tequila perfecto para el Cinco de Mayo?

Sabor seriamente audaz: Elaborado a base de agave con un toque audaz y refrescante, Gran Malo tiene la mezcla perfecta del sabor cítrico, dulce y picante del tamarindo.

Elaborado a base de agave con un toque audaz y refrescante, Gran Malo tiene la mezcla perfecta del sabor cítrico, dulce y picante del tamarindo. Hecho para el momento: Gran Malo es para aquellos que adoptan el espíritu del Cinco de Mayo—es de todo menos sutil. Es el sabor de un buen momento: un poco de caos, mucho sabor y el picante que pone en marcha la celebración. Ya sea que estés comenzando el precopeo en casa, llegando a tu lugar favorito o siendo el anfitrión de la fiesta definitiva, Gran Malo está listo para acompañarte toda la noche, sin importar cómo resulte.

Gran Malo es para aquellos que adoptan el espíritu del Cinco de Mayo—es de todo menos sutil. Es el sabor de un buen momento: un poco de caos, mucho sabor y el picante que pone en marcha la celebración. Ya sea que estés comenzando el precopeo en casa, llegando a tu lugar favorito o siendo el anfitrión de la fiesta definitiva, Gran Malo está listo para acompañarte toda la noche, sin importar cómo resulte. Las grandes cosas vienen en empaques pequeños: Justo a tiempo para el Cinco de Mayo, el nuevo tamaño de 50ml ya está disponible en un empaque de 8 o como unidad individual.

Para hacer este Cinco de Malo verdaderamente legendario, Gran Malo está encendiendo la fiesta con un sorteo.

Sorteo de Gran Malo: Lleva Tu Próxima Fiesta "A Lo Grande"

Gran Malo le dará a un fanático afortunado todo lo que necesita para organizar el party más chido este verano —incluyendo mercancía de la marca, montaje de la fiesta y más. El gran premio está valorado en $10,000. ¡Hay premios adicionales disponibles para ponerle sabor a tu verano con la oportunidad de ganar bocinas de la marca Gran Malo, tatuajes, vasos para shots, gorras y más!

Se aceptarán inscripciones para tener la oportunidad de ganar desde ahora hasta el 30 de junio de 2026. Para más información y cómo participar, visita: https://granmalosweepstakes.com/.

Botella Pequeña, Fiesta Grande: Celebra el Cinco A Lo Grande con el Nuevo Tamaño de 50ml de Gran Malo

Lo Malo puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar con los Gran Malitos. Disponible en mercados selectos justo a tiempo para el Cinco, Gran Malo está presentando su nuevo tamaño de 50ml, ahora disponible individualmente y en paquetes de ocho. Gran Malitos ofrece el mismo sabor cítrico, dulce y picante en una porción individual conveniente, lo que significa que son el shot perfecto para que comience la fiesta.

Mejor servido como un shot frío, Gran Malo es perfecto para elevar el nivel de picante en cualquier ocasión de fiesta o celebración del Cinco. Su mezcla característica de chiles mexicanos macerados y sabor natural a tamarindo, inspirada en los dulces picantes de la cultura mexicana, ha hecho de Gran Malo un producto destacado entre otras bebidas a base de tequila y una oferta altamente diferenciada en la categoría de shots con sabor.

Fiel a sus raíces auténticas mexicanas, Gran Malo se inspira en el tradicional papel picado y en personajes icónicos del folclore mexicano - presenta a El Diablo y La Calaca - a lo largo de su logotipo y empaque adornados, convirtiéndolo en la pieza central perfecta de cualquier celebración del Cinco.

Gran Malo está disponible en botellas de 750ml (PVR $19.99) y en tamaño de 50ml - individual (PVR $1.99) y en paquete de ocho (PVR $15.99) en mercados selectos. Para encontrar Gran Malo, visite granmalo.com y siga a @gran.malo y @luisitocomunica en Instagram.

NO ES NECESARIO COMPRAR. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. Abierto únicamente a residentes legales de AZ, CA, CO, FL, IL, NM, NV y TX que tengan 21 años o más. Nulo donde esté prohibido. El sorteo comienza a las 12:00:00 PM ET el 1/4/26 y finaliza a las 11:59:59 PM ET el 30/6/26. La parte en efectivo de cualquier premio se entregará a través de PayPal. Consulte las Reglas Oficiales para saber cómo participar, probabilidades, detalles de los premios y restricciones. Patrocinador: E. & J. Gallo Winery.

**El valor minorista aproximado de todos los artículos en el Gran Premio es de $10,000. Este no es un premio en efectivo de $10,000.

Sobre Luisito Comunica:

Con sede en México, Luisito Comunica es un creador de contenido, viajero ávido, autor, conferencista y emprendedor, quien con su carisma y estilo aventurero único, ha construido una gran audiencia de seguidores y entusiastas con ideas afines en todo México, América Latina y más allá. Actualmente, Luisito tiene un total combinado de 128 millones de seguidores en sus plataformas sociales. Luisito es reconocido regularmente como el creador individual de YouTube mexicano con más suscriptores, habiendo mantenido esa distinción en mas de de cuatro ocasiones consecutivas. Recientemente, Luisito ha hablado en conferencias mundiales líderes, incluido el Foro Económico Mundial en Davos, el evento Brandcast de YouTube en México y la primera edición mexicana de Vidcon. Puede obtener más información sobre Luisito Comunica siguiendo a @luisitocomunica en Instagram.

Sobre Casa Lumbre:

Fundada y con sede en México, Casa Lumbre es una compañía global de licores que desarrolla, produce e incuba licores premium y galardonados. Originalmente conocida por sus mezcales, licores y tequilas, Casa Lumbre continúa aprovechando sus valores y perspectiva global para expandirse más allá de los destilados mexicanos. Más información sobre Casa Lumbre está disponible en www.casalumbre.com.

Sobre Spirit of Gallo:

Spirit of Gallo es el segundo proveedor de licores más grande de los Estados Unidos por volumen y representa algunas de las marcas más icónicas de la industria, incluyendo: High Noon Hard Seltzer, New Amsterdam Vodka, E&J Brandy, RumChata, Camarena Tequila, RumHaven, Stratusphere Gin, The Dalmore Scotch Whisky, Tequila Komos, Don Fulano Tequila, Horse Soldier Bourbon, Amaro Montenegro y Condesa Gin. Todo el portafolio se presenta en www.spiritofgallo.com.

* Fuente: CA, Año a la fecha terminando el 31/12/2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971054/Gran_Malo_Bottle.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2971055/Gran_Malo_Logo.jpg

FUENTE Gran Malo