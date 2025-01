Grand Sunergy : Devenez membre du mur solaire du projet d'encerclement du désert de Taklamakan

Le projet de démonstration de contrôle du sable photovoltaïque de 500 MW est situé à la limite sud du désert de Taklamakan. Grâce au mode de contrôle global du sable « Photovoltaïque + Agriculture », il renforce la ligne de défense écologique. Au printemps, des plantes fixant le sable, telles que la luzerne, seront plantées sous ce panneau photovoltaïque d'une superficie de 22 000 acres, formant ainsi un modèle de photovoltaïque combiné à un contrôle biologique du sable pour améliorer l'efficacité de la prévention et du contrôle du sable.

Grand Sunergy, en tant qu'unique fournisseur de produits solaires, après avoir pleinement pris en compte l'environnement d'installation dans les zones désertiques, a conçu le produit à haut rendement ciblé pour ce projet, avec une excellente résistance à la déchirure, à la corrosion et à la charge.

En outre, Grand Sunergy participe activement à d'autres types de projets « photovoltaïques+ » afin de débloquer davantage de scénarios d'application photovoltaïque.

Photovoltaïque + Offshore

Dans la baie de Laizhou, en Chine, sous un ciel bleu limpide, une magnifique matrice photovoltaïque reflète la vaste mer ondulante, créant un tableau dynamique et saisissant.

Le projet, d'une capacité de 400 MW (côté courant alternatif), est le premier projet photovoltaïque à grande échelle en Chine à être fixé sur des fondations sur pilotis en eaux profondes. Pour répondre aux environnements d'application spéciaux, Grand Sunergy a amélioré ses modules HJT à haut rendement G12 en améliorant l'encapsulation, le revêtement du verre, l'étanchéité, les mesures anti-corrosion et la résistance aux UV.

Photovoltaïque + salines

Dans la base hybride sel-PV de 600 MW de Laizhou, les panneaux photovoltaïques de Grand Sunergy se dressent comme des soldats disciplinés en attente d'une inspection.

Ce projet permet non seulement de produire de l'énergie solaire, mais aussi de maintenir le rendement et la qualité de la production de sel grâce à l'évaporation en surface. Cette synergie permet d'augmenter la production d'énergie de 2 à 3 % supplémentaires et d'atteindre un équilibre harmonieux entre la production de sel et la production d'énergie solaire photovoltaïque.

Photovoltaïque + Transport

Sur les autoroutes de Hebei, en Chine, les panneaux photovoltaïques installés sur les pentes et les rampes d'accès en boucle scintillent comme des vagues bleues, absorbant la lumière du soleil et injectant de l'énergie verte dans le réseau autoroutier.

À propos de Grand Sunergy

Grand Sunergy se concentre sur la R&D et la fabrication de cellules et de modules HJT à haut rendement. L'entreprise travaille activement à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement industrielle, comprenant des plaquettes de silicium, des cellules et des modules HJT.

Grand Sunergy web : https://en.grandsunergy.com/

Grand Sunergy Email : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597560/image_5029549_36199823.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597556/image_5029549_36199948.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597558/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597557/2.jpg

