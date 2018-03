Grandes mentes internacionales se dan cita en Guangzhou, conversaciones globales se transforman en nuevo motor del desarrollo de la ciudad

Hubo un consenso general entre expertos chinos e internacionales presentes en la Mesa Redonda en el sentido de que Guangzhou no es solo un imán para recursos de alta gama e innovación valiosa, sino que también está haciéndose oír vigorosamente a través del mundo, impulsando la innovación y la transformación continuas, por lo que aportará nuevos motores de crecimiento y nuevas oportunidades para la ciudad.

Clay Chandler, editor ejecutivo internacional de Time Inc. y copresidente del directorio de Fortune Brainstorm TECH International, señaló que después de 40 años de reforma y apertura, China se ha convertido en el mayor centro del mundo para innovación y desarrollo de tecnología. Siendo el puerto comercial más antiguo, dijo él, Guangzhou ahora está a la vanguardia de esta transformación sin precedente.

"El ganar-ganar está verdaderamente integrado en el ADN de Guangzhou", dijo Harvey Dzodin, ex vicepresidente de ABC Television y ahora research fellow en el Center for China and Globalization, un centro de estudios. Habiendo estado en Guangzhou cinco veces en los últimos seis meses, él ha presenciado el sólido avance que Guangzhou ha hecho en la promoción de su imagen global a través de conversaciones internacionales.

Wang Yu, un director de A.T. Kearney, la consultora de administración que publica "Global Cities Index and Outlook" (Índice de ciudades globales y perspectivas), enfatizó que la capacidad de comunicación global en verdad es una importante dimensión para evaluar si el desarrollo de la ciudad tiene un impacto global. Guangzhou está haciendo esfuerzos a conciencia para ampliar sus conversaciones globales y se espera que tenga un buen desempeño este año. Él sugirió que Guangzhou debería afinar más sus habilidades para comunicarse con el mundo a fin de ser un "habilitador" y actuar como un centro y un actor que rinde resultados, funciones que resultan decisivas para la capacidad de extensión de Guangzhou.

Jin Jun, socio consultor para estrategia de PwC China, señaló que la comunicación externa de Guangzhou se puede diversificar más exhibiendo su rica herencia cultural y ambiente ecológico, de manera que la gente adquiera un conocimiento multidimensional de Guangzhou.

Durante la Mesa Redonda, la Oficina de Información del Gobierno del Municipio Popular de Guangzhou y el Centro de Noticias e Información de la Agencia de Noticias Xinhua firmaron un acuerdo para trabajar juntos en la promoción de las Conversaciones 2018 entre Guangzhou y el Mundo. De acuerdo con Zhu Xiaoyi, subjefe del Departamento de Publicidad de Guangzhou del Comité del Partido Comunista de China (PCC), la ciudad desplegará una serie de eventos importantes en torno a su imagen global este año, incluida una mesa redonda a realizarse en Bo'ao, Hainan, para Conversaciones Globales entre Guangzhou y el Mundo, y el Fortune Global Tech Forum el próximo noviembre.

Los asistentes a la Mesa Redonda concordaron en que las formas innovadoras de comunicación externa por parte de Guangzhou en los últimos años para contar las historias de la ciudad en un idioma amistoso para la audiencia demuestran tanto su alta visibilidad en el escenario mundial como su impacto global en intercambios económicos, sociales y culturales. A medida que Guangzhou se globaliza cada vez más mediante las historias de Guangzhou en esta nueva era, su desarrollo de innovación atraerá más recursos de alta gama, lo que derivará en un Guangzhou más desarrollado y ventajoso.

FUENTE The Publicity Department of the CPC Guangzhou Committee

