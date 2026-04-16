Grandes Sueños, Mayores Barreras: Hispanos estadounidenses se muestran más optimistas en cuanto al futuro a pesar de tener más deudas

Una encuesta de National Debt Relief revela que la resiliencia está muy arraigada en la comunidad hispanoestadounidense, pero que se necesita un apoyo financiero más fiable

NEW YORK, 16 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- National Debt Relief, líder del sector en liquidación de deudas y proveedor de la solución de alivio de deuda más popular en EE. UU.*, ha publicado hoy los resultados de una nueva encuesta realizada en colaboración con Talker Research, que revela que los hispanos estadounidenses sufren una mayor presión financiera que los no hispanos, incluyendo tasas de endeudamiento más altas, mayor estrés relacionado con las deudas y poco acceso a educación financiera. Sin embargo, siguen siendo más optimistas respecto a alcanzar el sueño americano, lo que destaca una resiliencia que persiste a pesar de los desafíos.

Una encuesta de National Debt Relief revela que los hispanos estadounidenses enfrentan mayores deudas y una mayor presión financiera, pero siguen siendo más optimistas respecto a alcanzar el sueño americano que la población en general.

La encuesta, realizada a 2.000 adultos de EE. EE. UU., incluidos 1.000 encuestados hispanos representativos del censo y divididos en partes iguales entre hispanohablantes y angloparlantes, también destaca las disparidades que existen entre los hispanos estadounidenses angloparlantes y los hispanohablantes. Entre las conclusiones más destacadas se incluyen:

El 72 % de los hispanos estadounidenses tiene deudas, en comparación con el 68 % de los no hispanos.

Las mayores cargas de las deudas de los encuestados hispanos son las siguientes: Deudas de tarjetas de crédito que se arrastran mes a mes: 41 %, con un promedio de $10,933 Préstamos para automóviles: 23 %, con un promedio de $17,875 Préstamos personales (banco, cooperativa de crédito, amigos/familiares, etc.): 23 %, con un promedio de $10,642 Facturas médicas: 20 %, con un promedio de $11,150

El 43% de los hispanos estadounidenses se siente agobiado por las deudas (frente al 37 % de los no hispanos)

Tres de cada cinco (61 %) hispanos estadounidenses creen en el sueño americano, superando a los no hispanos (55 %) El optimismo respecto al sueño americano aumenta aún más entre los hispanos estadounidenses de habla hispana (66 % frente al 56 % de los hispanos de habla inglesa)

Uno de cada tres (33 %) hispanos estadounidenses nunca ha recibido educación financiera formal

El 65 % de los hispanos estadounidenses recurre a herramientas de IA, como ChatGPT, para obtener orientación sobre finanzas personales (frente al 51 % de los no hispanos)

"Estos datos no solo se refieren a las deudas y a las dificultades financieras, sino también a la esperanza. Los hispanos estadounidenses se enfrentan a una mayor presión financiera en casi todos los aspectos. Sin embargo, siguen siendo más propensos a creer que el sueño americano sigue estando a su alcance", afirmó Bryce Williamson, vicepresidente sénior de Fidelización de Clientes de National Debt Relief. "Ese optimismo habla de resiliencia y de una oportunidad. Con el apoyo adecuado, más estadounidenses pueden convertir esa creencia en progreso financiero".

¿Cómo afectan las deudas a los hispanos estadounidenses de EE. UU.?

Dado que el 72 % de los hispanos estadounidenses tiene deudas, los resultados muestran que los hispanos suelen endeudarse sin comprender del todo su posible impacto, y los efectos son duraderos.

El 56 % no entendía el impacto de la deuda en el momento en que la contrajo (frente al 50 % de los no hispanos), siendo los hispanohablantes más propensos a representar esta brecha que los angloparlantes (59 % frente a 53 %)

El 43 % se siente agobiado por las deudas (frente al 37 % de los no hispanos), porcentaje que se eleva al 48 % entre los hablantes de inglés, en comparación con el 37 % de los hispanohablantes

Entre todos los encuestados con deudas actuales o pasadas, la carga de las deudas está condicionando las decisiones financieras cotidianas. Si bien el impacto general entre hispanos y no hispanos es en gran medida similar, surgen diferencias entre los hispanos estadounidenses de habla inglesa y los de habla hispana, lo que puede apuntar a motivaciones culturales diferentes.

Hispanos estadounidenses de habla inglesa: El 45 % afirma que las deudas limitaron su capacidad para ahorrar (frente al 39 % de los hispanohablantes) El 39 % señala que las deudas redujeron su calificación crediticia (frente al 22 % de los hispanohablantes) El 29 % señala que las deudas les impidieron hacer cosas que disfrutan y dedicarse a sus pasatiempos e intereses (frente al 21 % de los hispanohablantes)

Hispanos estadounidenses de habla hispana: El 29 % es más cauteloso a la hora de pedir préstamos debido a sus deudas (frente al 26 % de los angloparlantes) El 29 % señala que las deudas son un factor que los motiva a trabajar más (frente al 23 % de los angloparlantes) El 22 % indica que las deudas les dejaron menos margen en su presupuesto para ayudar económicamente a la familia o enviar dinero a familiares fuera del país (frente al 16 % de los hispanos angloparlantes)



¿Hablan los hispanos estadounidenses sobre las deudas con la familia?

Aunque algunos podrían suponer que hablar de temas como las finanzas y las deudas es un tabú para los hispanos estadounidenses, estos son más propensos que la población general a hablar de finanzas con sus familias. Sin embargo, esas conversaciones a menudo no llegan a abordar los detalles de las finanzas personales y las dificultades relacionadas con las deudas.

El 53 % de los hispanos estadounidenses habla con frecuencia de dinero en casa frente al 41 % de los no hispanos, con los hispanos estadounidenses de habla hispana superando el índice en siete puntos (57 % frente al 50 % de los hispanos de habla inglesa)

Las conversaciones en los hogares hispanos estadounidenses tienden a centrarse en temas básicos, como los riesgos de las deudas (42 %), cómo funcionan las tarjetas de crédito (42 %) y la elaboración de presupuestos (41 %)

Pero son muchos menos los que consideran apropiado hablar de circunstancias financieras del mundo real, como la cantidad de deudas que tiene un padre (15 %), los ingresos de los padres (16 %) o las dificultades económicas de la familia (18 %)

Los hogares hispanos estadounidenses mantienen conversaciones financieras centradas en conceptos más que en realidades financieras vividas. Esa desconexión apunta a un problema más profundo, no a una falta de voluntad para participar, sino a barreras para acceder a las herramientas y la orientación necesarias para ir más allá.

El 33 % de los hispanos estadounidenses nunca ha recibido educación financiera formal, y 1 de cada 10 (10 %) afirma no tener acceso a una orientación confiable y culturalmente relevante

Los hispanos estadounidenses también muestran un mayor deseo de saber más sobre las deudas (36 % frente a 24 %), los ahorros (43 % frente a 30 %), los impuestos (37 % frente a 29 %) y las hipotecas (30 % frente a 19 %), en proporciones más altas que los no hispanos

En respuesta a ello, muchos están buscando fuentes alternativas: el 65 % de los hispanos estadounidenses utiliza herramientas de IA, como ChatGPT, para obtener asesoramiento financiero, frente al 51 % de los no hispanos, y los hispanos estadounidenses de habla hispana superan el índice en 11 puntos (71 % frente a 60 %)

En conjunto, estos comportamientos revelan una comunidad que busca activamente respuestas, incluso en ausencia de recursos tradicionales. Esto sugiere que el acceso a una educación y un apoyo financiero relevante y afín a la cultura desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a más hispanos estadounidenses a lograr un progreso financiero tangible.

¿Cómo pueden los hispanos estadounidenses convertir la creencia en el sueño americano en realidad?

El deseo de recursos financieros es especialmente importante dado el hallazgo de que la presión financiera no está frenando el optimismo entre los hispanos estadounidenses.

El 61 % cree en el sueño americano, superando a los no hispanos (55 %), y los hispanos estadounidenses de habla hispana creen en el sueño americano en mayor proporción que sus contrapartes de habla inglesa (66 % frente a 56 %)

Los encuestados hispanos estadounidenses (38 %) son más propensos que los no hispanos (33 %) a considerar que el sueño americano es más alcanzable hoy que hace 20 años

Mantienen esa perspectiva incluso a pesar de ser más propensos que los no hispanos a arrastrar deudas de tarjetas de crédito de un mes a otro (41 % frente a 36 %), tener préstamos para automóviles (23 % frente a 20 %), préstamos personales (23 % frente a 18 %) y deudas del tipo "Compra ahora, paga después" (Buy Now, Pay Later, BNPL) (17 % frente a 15 %)

"Existe un claro impulso dentro de la comunidad hispanos estadounidenses por aprender y avanzar, pero las barreras culturales y el acceso limitado a una orientación confiable y relevante pueden dificultar el siguiente paso", agregó Williamson. "En National Debt Relief, vemos cómo las deudas no garantizadas pueden llegar a ser abrumadoras y frenar el progreso de las personas. Por eso nos enfocamos en encontrarnos con las personas donde están, y les ofrecemos apoyo claro y práctico, incluyendo recursos en español, para ayudarlas a analizar sus opciones, reducir las deudas y construir un futuro financiero más estable".

¿Cómo puede la liquidación de deudas ayudar a los estadounidenses con dificultades financieras?

La definición del sueño americano está evolucionando. Como las crecientes presiones económicas redefinen las prioridades de los estadounidenses, el éxito financiero se define ahora cada vez más como una situación de estabilidad. Estas presiones crecientes determinan cómo ven los estadounidenses su futuro financiero, qué aspiran a lograr y por qué estar libre de deudas es ahora fundamental para el sueño americano.

Siete de cada diez estadounidenses tienen deudas, incluidas deudas no garantizadas, como tarjetas de crédito (39 %, promedio de $11,246), facturas médicas (22 %, promedio de $11,158) y préstamos para automóviles (21 %, promedio de $17,469)

El 34 % de los estadounidenses define el sueño americano como "estar libre de deudas", lo que lo sitúa en el tercer lugar de los criterios generales, solo por detrás de ser propietario de una vivienda (41 %) y tener un fondo de emergencia (35 %)

Para los millones de estadounidenses que afrontan saldos crecientes de deudas no garantizadas, la liquidación de deudas puede ofrecer una salida.

La liquidación de deudas es una opción para cualquier persona que tenga deudas no garantizadas por más de $7,500, incluyendo deudas de tarjetas de crédito, facturas médicas y préstamos personales

Para quienes estén dispuestos a convertir la esperanza en acción, el programa de National Debt Relief ayuda a los clientes a salir de sus deudas más rápido que si realizaran los pagos mínimos, a evitar la quiebra y a pagar menos de lo que deben originalmente mediante cuotas asequibles adaptadas a su presupuesto

Obtenga más información en NationalDebtRelief.com o llame al 1-800-718-0487 para una consulta gratuita y sin compromiso con un especialista certificado en deudas. Hay disponibles especialistas certificados en deudas que hablan español para ayudarles.

Acerca de National Debt Relief

Desde 2009, National Debt Relief ha ayudado a las personas a enfrentar sus deudas con confianza. Como líderes del sector de la liquidación de deudas, hacemos que el proceso de salir de las deudas sea menos abrumador y más empoderador. National Debt Relief es una empresa acreditada con A+ por el Better Business Bureau, la empresa de alivio de deudas mejor valorada por Forbes Advisor durante cuatro años consecutivos y la empresa de liquidación de deudas con mejores reseñas y valoraciones en ConsumerAffairs. Hemos ayudado a más de 1.3 millones de personas a adoptar medidas pertinentes para saldar sus deudas para que puedan sentirse de nuevo íntegras financiera y emocionalmente. Más información en NationalDebtRelief.com.

Metodología de la encuesta

La encuesta de National Debt Relief fue realizada por Talker Research entre 2.000 adultos de EE. UU., incluidos 1.000 encuestados hispanos representativos del censo (divididos a partes iguales entre hispanohablantes y no hispanohablantes) y 1.000 encuestados no hispanos. La encuesta se realizó en línea entre el 6 y el 16 de marzo de 2026. Los datos cumplieron con los estándares de calidad mediante múltiples métodos de verificación, incluyendo captcha y deduplicación. La significación estadística se calculó al nivel del 95 %.

Referencias

* Forbes Advisor 2026. Ver: https://www.forbes.com/advisor/debt-relief/best-debt-relief-companies/?award=best-debt-relief-companies-award-2026-national-debt-relief/

Contacto para los medios de comunicación

Renee Oehlerking

National Debt Relief

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FUENTE National Debt Relief