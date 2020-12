Graphcore sammelt 222 Millionen US-Dollar in Serie E-Finanzierungsrunde ein

- Unter der Leitung des Ontario Teachers' Pension Plan Board und mit der Unterstützung von Fonds, die von Fidelity International und Schroders als neue Investoren verwaltet werden, sowie mit Unterstützung von bestehenden Investoren

- Die Investition wird die weitere globale Expansion vorantreiben und zukünftige IPU-Entwicklungen beschleunigen

BRISTOL, England, 29. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Graphcore - Hersteller der Intelligence Processing Unit, einer neuen Art von Mikroprozessor, der speziell für die Unterstützung von Arbeitslasten im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt wurde - gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 222 Millionen US-Dollar aufgebracht hat, was einem Wert von 2,77 Milliarden US-Dollar nach dem Geld entspricht. Die neue Investition wird verwendet, um die weitere globale Expansion des Unternehmens zu unterstützen und die zukünftige Entwicklung von IPU-Silizium, Systemen und Software weiter zu beschleunigen.

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') leitete die Runde mit Beteiligung von Fonds, die von Fidelity International und Schroders verwaltet werden, zusammen mit bestehenden Graphcore-Investoren wie Baillie Gifford und Draper Esprit. Mit dieser Investition erhöht sich die Gesamtsumme der von Graphcore aufgebrachten Mittel auf mehr als 710 Mio. US-Dollar, wobei das Unternehmen erwartet, nach Abschluss der Transaktion über 440 Mio. US-Dollar an Barmitteln zu verfügen, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen.

Graphcore CEO und Mitbegründer Nigel Toon sagte: „Die Unterstützung solch angesehener institutioneller Investoren zu haben, sagt viel darüber aus, wie die Märkte Graphcore jetzt sehen. Das Vertrauen, das sie in uns haben, kommt von der Kompetenz, die wir beim Aufbau unserer Produkte und unseres Geschäfts bewiesen haben. Wir haben eine Technologie geschaffen, die ältere Prozessoren wie GPUs dramatisch übertrifft, eine leistungsstarke Reihe von Software-Tools, die auf die Bedürfnisse von KI-Entwicklern zugeschnitten sind, und einen weltweiten Vertrieb, der unsere Produkte auf den Markt bringt."

Die neuen Investoren bringen tiefgreifende Erfahrung in disruptiver Technologie und Unterstützung für Scale-up-Unternehmen mit und unterstreichen die Größe der Marktchance, die Graphcore im Bereich KI-Computing für Rechenzentren adressiert, sowie die Reife der Produktangebote des Unternehmens.

„Es wird erwartet, dass der Markt für speziell entwickelte KI-Prozessoren in den kommenden Jahren aufgrund von Computing-Megatrends wie Cloud-Technologie und 5G sowie der zunehmenden KI-Nutzung signifikant sein wird, und wir glauben, dass Graphcore in diesem Bereich führend sein wird", sagte Olivia Steedman, Senior Managing Director, Teachers' Innovation Platform (TIP) bei Ontario Teachers'. „TIP konzentriert sich darauf, in technologieorientierte Unternehmen wie Graphcore zu investieren, die an der Spitze der Innovation in ihrem Sektor stehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nigel und dem starken Management-Team, um das weitere Wachstum und die Produktentwicklung des Unternehmens zu unterstützen."

Die Mk2 IPU-Produkte des Unternehmens wurden im Jahr 2020 vorgestellt und werden nun in Produktionsmengen an Kunden ausgeliefert.

Die IPU-M2000 ist ein 1U-Rechenzentrums-Blade, das um vier Graphcore Colossus GC200 IPU-Prozessoren herum aufgebaut ist, die eine KI-Rechenleistung von einem PetaFlop erbringen. Bei vielen KI-Trainings- und Inferenzaufgaben sind IPU-Systeme den neuesten GPU-basierten Systemen deutlich überlegen.

Graphcore's IPU-POD 64 für den Einsatz in großem Maßstab bietet die Möglichkeit, sehr große Modelle auf bis zu 64 IPU-Prozessoren parallel laufen zu lassen oder die Rechenressourcen auf mehrere Benutzer und Aufgaben zu verteilen. Für Exascale Compute können bis zu 64.000 IPUs in IPU-POD-Konfigurationen angeschlossen werden.

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP hat Graphcore rechtlich beraten.

Informationen zu Graphcore

Graphcore ist der Erfinder der Intelligence Processing Unit (IPU), dem weltweit fortschrittlichsten Mikroprozessor, der für die Anforderungen aktueller und zukünftiger Workloads der künstlichen Intelligenz entwickelt wurde.

Seit der Gründung im Jahr 2016 hat Graphcore über 710 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingeworben. Zu den Investoren gehören:

Ahren Innovation Capital, Amadeus Capital Partners, Atomico, Baillie Gifford, BMW iVentures, C4 Ventures, Dell Technologies Capital, Draper Esprit, Fidelity International, Foundation Capital, Chrysalis Investments (formerly Merian Chrysalis), Mayfair Equity Partners, M&G Investments, Microsoft, Ontario Teachers' Pension Plan Board, Pitango, Robert Bosch Venture Capital, Samsung Catalyst Fund, Schroders / Schroder Adveq, Sequoia Capital und Sofina.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.graphcore.ai

Informationen zu Ontario Teachers'

Als Kanadas größter Rentenfonds für einen einzelnen Berufsstand verwaltet der Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ein Nettovermögen von 204,7 Mrd. C$ (alle Zahlen zum 30. Juni 2020, sofern nicht anders angegeben). Er verfügt über ein breit gefächertes globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden, und hat seit der Gründung des Plans im Jahr 1990 eine jährliche Netto-Gesamtrendite von 9,5 % erzielt. Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation, die ihren Hauptsitz in Toronto hat. Die regionalen Büros für den asiatisch-pazifischen Raum befinden sich in Hongkong und Singapur, das Büro für die Region Europa, Naher Osten und Afrika in London. Der leistungsorientierte Plan, der ab dem 1. Januar 2020 vollständig kapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet die Renten der 329.000 aktiven und pensionierten Lehrer der Provinz Ontario. Für weitere Informationen besuchen Sie otpp.com und folgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo .

https://www.graphcore.ai



