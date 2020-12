Graphcore lève 222 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série E

- Sous la direction du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) et en ajoutant des fonds gérés par Fidelity International et Schroders à titre de nouveaux investisseurs, avec l'appui d'investisseurs existants

- L'investissement stimulera l'expansion mondiale et accélérera les développements futurs de l'IPU

BRISTOL, Angleterre, 29 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Graphcore, fabricant de l'Intelligence Processing Unit (IPU), un nouveau type de microprocesseur spécialement conçu pour soutenir les charges de travail de l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu'il a levé 222 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série E, portant la valorisation de l'entreprise à 2,77 milliards de dollars après ce cycle. Le nouvel investissement servira à soutenir l'expansion mondiale continue de l'entreprise et à accélérer le développement futur du silicium, des systèmes et des logiciels de l'IPU.

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a dirigé le cycle, avec la participation de fonds gérés par Fidelity International et Schroders, et avec des investisseurs de Graphcore existants, dont Baillie Gifford et Draper Esprit. Cet investissement porte le total des sommes levées par Graphcore à plus de 710 millions de dollars, et l'entreprise s'attend à disposer de plus de 440 millions de dollars d'encaisse après la conclusion du cycle pour soutenir sa croissance future.

Nigel Toon, PDG et cofondateur de Graphcore, a déclaré : « Avoir le soutien d'investisseurs institutionnels aussi respectés en dit très long sur la façon dont les marchés voient maintenant Graphcore. La confiance qu'ils ont en nous vient de la compétence que nous avons démontrée dans la création de nos produits et de notre entreprise. Nous avons créé une technologie qui surpasse de très loin les anciens processeurs comme les processeurs graphiques, un ensemble puissant d'outils logiciels adaptés aux besoins des développeurs d'IA, et une structure commerciale mondiale qui met nos produits sur le marché. »

Les nouveaux investisseurs apportent une expérience approfondie en matière de technologie disruptive et de soutien à l'expansion des entreprises et mettent en avant la taille de l'opportunité de marché que Graphcore aborde dans les calculs liés à l'IA dans les centres de données, ainsi que la maturité des offres de produits de l'entreprise.

« Le marché des processeurs spécialement conçus pour l'intelligence artificielle devrait être important dans les années à venir, en raison des mégatendances informatiques, comme la technologie du cloud et la 5G, et de l'adoption accrue de l'IA, et nous pensons que Graphcore est en passe de devenir un leader dans ce domaine, a déclaré Olivia Steedman, directrice générale senior de la plateforme d'innovation d'Ontario Teachers'. La plateforme d'innovation d'Ontario Teachers' investit prioritairement dans des entreprises technologiques comme Graphcore qui sont à l'avant-garde de l'innovation dans leur secteur. Nous sommes ravis de nous associer à Nigel et à sa solide équipe de direction pour soutenir la croissance continue de l'entreprise et le développement de ses produits. »

Les produits Mk2 IPU de l'entreprise ont été dévoilés en 2020 et sont maintenant expédiés aux clients selon les volumes de production attendus.

L'IPU-M2000 est une lame de centre de données de 1U, construite autour de quatre processeurs Colossus GC200 IPU de Graphcore, capable de réaliser un pétaFlop d'opérations liées à l'IA. Pour de nombreuses tâches d'entraînement de l'IA et d'inférence, les systèmes IPU surpassent considérablement les derniers systèmes basés sur les processeurs graphiques.

L'IPU-POD 64 de Graphcore, conçu pour les déploiements à grande échelle, offre la possibilité d'exécuter de très grands modèles sur jusqu'à 64 processeurs IPU en parallèle, ou de partager la ressource de calculs entre plusieurs utilisateurs et diverses tâches. Pour le calcul exascale, jusqu'à 64 000 IPU peuvent être connectés dans des configurations IPU-POD.

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP a fourni des conseils juridiques à Graphcore.

À propos de Graphcore

Graphcore est l'inventeur de « l'unité de traitement de l'intelligence » (Intelligence Processing Unit, ou IPU), le microprocesseur le plus sophistiqué au monde, conçu pour répondre aux besoins des charges de travail actuelles et de la prochaine génération de l'intelligence artificielle.

Depuis sa fondation en 2016, Graphcore a levé plus de 710 millions de dollars en financement. Les investisseurs comprennent :

Ahren Innovation Capital, Amadeus Capital Partners, Atomico, Baillie Gifford, BMW iVentures, C4 Ventures, Dell Technologies Capital, Draper Esprit, Fidelity International, Foundation Capital, Chrysalis Investments (anciennement Merian Chrysalis), Mayfair Equity Partners, M&G Investments, Microsoft, le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), Pitango, Robert Bosch Venture Capital, Samsung Catalyst Fund, Schroders / Schroder Adveq, Sequoia Capital et Sofina.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site https://www.graphcore.ai .

À propos du RREO

Avec un actif net sous gestion de 204,7 G$ (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2020, à moins d'indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,5 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Ses bureaux de Hong Kong et de Singapour couvrent la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2020, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez le site otpp.com et suivez-nous sur Twitter ( @OtppInfo ).

