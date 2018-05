Gravação histórica de Byron Janis, "Live from Leningrad, 1960" é disponibilizada pela primeira vez em www.byronjanislive.com

A gravação traz 16 obras clássicas de seis compositores, entre elas Piano Sonata, composta por Aaron Copland em 1939. O trabalho reflete os temores de Copland em relação à Segunda Guerra Mundial e termina com belos sinos que "anunciam a esperança de paz", conforme conta Janis. Também estão presentes obras de Chopin, De Falla, Liszt, Mozart e Schumann.

O pianista de 90 anos ainda está fazendo música, inclusive para seu musical "Silver Skates", que em breve estará na Broadway. Janis acabou de assinar um contrato de distribuição mundial com a Naxos Records.

Live from Leningrad é o segundo trabalho de uma série de apresentações ao vivo de Janis até então inéditas. O pianista lançou Byron Janis Live Tour, Vol. 1 no último outono norte-americano.

"No início, fiquei chateado por ver que uma gravação do concerto tinha sido feita e vendida na União Soviética sem o meu conhecimento, mas agora estou satisfeito por esse momento especial na história da música ter sido gravado", admite Janis, que foi o primeiro embaixador cultural dos EUA na Rússia.

Para saber mais sobre Byron Janis ou adquirir seus últimos álbuns Live from Leningrad, 1960 e Byron Janis Live on Tour, Vol. 1, visite www.byronjanislive.com.

Sobre Byron Janis:

Byron Janis é reconhecido internacionalmente como um dos maiores pianistas do mundo. Ele fez sua estreia em uma orquestra aos 15 anos com a NBC Symphony Orchestra de Toscanini. No ano seguinte, foi escolhido como primeiro aluno de Vladimir Horowitz. Aos 18 anos, tornou-se o mais jovem artista a assinar contrato com a RCA Victor Records. Dois anos depois, em 1948, sua estreia no Carnegie Hall foi louvada pelo sucesso incomparável. Janis já se apresentou com as principais orquestras sinfônicas dentro e fora dos EUA. Suas muitas gravações estão presentes nos selos RCA, Mercury Phillips, Sony, Universal e EMI. byronjanis.com

