Историческая запись концерта Байрона Джениса «Live from Leningrad, 1960» впервые обнародована на веб-сайте www.byronjanislive.com

Концерт состоит из 16 классических произведений шести композиторов, включая «Сонату для фортепьяно» Аарона Копленда от 1939 года, как нельзя лучше передающую страх автора перед Второй Мировой и завершающуюся прекрасным колокольным звоном, по мнению Джениса, возвещающим «надежду на мир». В ходе концерта также прозвучали произведения таких композиторов: Шопена, де Фальи, Листа, Моцарта и Шумана.

90-летний композитор и сегодня продолжает писать музыку. В числе его последних творений - буквально созданный для Бродвея мюзикл «Серебряные коньки». Байрон Дженис и Naxos Records недавно подписали международное дистрибьюционное соглашение.

Live from Leningrad - вторая из серии ранее неизвестных записей «живых» выступлений Джениса. Прошлой осенью свет увидел диск Byron Janis Live on Tour, Vol.1.

«Поначалу меня тревожил тот факт, что эта концертная запись была сделана и продавалась в СССР без моего ведома. Но сегодня я чрезвычайно благодарен им за сохранение этого уникального момента в музыкальной истории», - отметил Байрон Янис, назначенный первым национальным атташе по культуре в России.

Чтобы узнать больше о Байроне Дженисе, приобрести его последний альбом Live from Leningrad, 1960 или Bryon Janis Live on Tour, Vol. 1, посетите веб-сайт www.byronjanislive.com . Больше информации о маэстро Дженисе см. на www.byronjanis.com , facebook.com/ByronJanis , ="http://twitter.com/@ByronJanisMusic" rel="nofollow" target="_blank">twitter.com/@ByronJanisMusic, https://www.youtube.com/user/ByronJanisMusic , instagram.com/#ByronJanisMusic

О Байроне Дженисе:

Байрон Дженис пользуется повсеместной славой в качестве одного из величайших пианистов мира. Свой дебют он совершил в возрасте 15 лет в составе NBC Symphony Orchestra легендарного Тосканини. В следующем же году Владимир Горовитц выбрал его в качестве своего первого ученика. В 18 лет он стал самым молодым исполнителем, когда-либо заключавшим договор с RCA Victor Records. Двумя годами позднее, в 1948, состоялся дебют Брайона Джениса в Карнеги-холл. Это выступление принесло ему поистине ошеломительный успех. Маэстро Дженис выступал в сопровождении каждого крупного симфонического оркестра в США и за рубежом. Его многочисленные записи представлены на RCA, Mercury Phillips, Sony, Universal и EMI labels. byronjanis.com

Для ознакомления с перечнем предстоящих событий, получения информации для прессы, организации интервью или публичных выступлений обращайтесь: Райна Гроссман (Raina Grossman), директор, Wolf and Rain Communications, LLC (646) 879-5859 raina@wolfandrain.com , Беттина Клингер (Bettina L. Klinger), директор, Brand Varietals, INC (917-930-8654) bklinger@brandvarietal.com .

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Беттина Клингер (Bettina Klinger)

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