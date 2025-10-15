Gravity lance le jeu de cartes stratégiques « Chess Rumble » à l'échelle mondiale

- Un jeu de bataille sur un échiquier, avec une stratégie de construction de decks et un matchmaking JcJ en temps réel

SÉOUL, Corée du Sud, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La société mondiale de jeux Gravity a officiellement lancé le jeu de cartes stratégique « Chess Rumble » dans le monde entier le 23 septembre.

Chess Rumble est une nouvelle IP développée en interne par Gravity. Le jeu se déroule sur un échiquier où les joueurs placent leurs personnages et utilisent des tactiques inspirées des échecs, comme le mouvement et la poussée, pour combattre leurs adversaires. Avec plus de 60 cartes à collectionner, les joueurs peuvent construire des decks, créer des combos et profiter de la profondeur des combats stratégiques. Le jeu propose également une grande variété de modes, allant de divers contenus JcE à des modes de combat IA, permettant aux joueurs de choisir leur style de jeu préféré. En JcJ, Chess Rumble propose un système de matchmaking en temps réel basé sur les compétences afin de garantir un environnement compétitif équitable. Un système de championnat saisonnier permet aux joueurs de s'affronter pour obtenir des classements et des récompenses en fonction de leurs performances.

Chess Rumble est désormais disponible en téléchargement et en jeu sur Google Play et l'App Store d'Apple dans la plupart des régions du monde, à l'exception de certains territoires. Lors de sa bêta fermée en décembre dernier, le jeu a reçu des réactions positives de la part des joueurs du monde entier. Les participants ont fait l'éloge du jeu en déclarant : « C'est amusant de créer des stratégies avec différentes combinaisons de decks. J'ai perdu la notion du temps en jouant » : « Le style artistique est attrayant et les mécaniques de jeu sont excellentes » ; et « Même en tant que version de test, le jeu est soigné et attrayant. J'attends avec impatience le lancement officiel du système de classement. »

Pour célébrer le lancement mondial de Chess Rumble, Gravity a prévu divers événements. En récompense, un Giant Pack sera offert pour sept connexions cumulées et un Premium Hero Master Origin pour 15 connexions cumulées. De plus, une compétition de classement saisonnier aura lieu pendant environ un mois après le lancement, avec des récompenses offertes aux 30 meilleurs joueurs. Les utilisateurs peuvent également participer à l'événement hebdomadaire « Gold Rush » pour un plaisir encore plus compétitif.

Jinung Ju, directeur de Chess Rumble chez Gravity, déclare : « En tant que jeu de bataille de cartes, Chess Rumble est facile et agréable pour tous ceux qui aiment la stratégie et les jeux de cartes. En particulier, les joueurs pourront vivre le frisson des batailles de cartes en un contre un grâce au matchmaking en temps réel ». Il ajoute : « Pour fêter le lancement, nous organisons également un événement de récompenses Hero Origin, et nous espérons que de nombreux joueurs y participeront. Nous espérons que vous continuerez à vous intéresser à Chess Rumble ».

