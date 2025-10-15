Gravity lanza a nivel mundial el juego de batallas de cartas estratégico "Chess Rumble"

- Un juego de batallas de cartas ambientado en un tablero de ajedrez, que ofrece la emoción de la estrategia de construcción de mazos y el emparejamiento PvP en tiempo real.

SEUL, Corea del Sur, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La compañía global de juegos Gravity lanzó oficialmente el juego de batallas de cartas estratégico 'Chess Rumble' en todo el mundo el 23 de septiembre.

Chess Rumble es un nuevo título de propiedad intelectual desarrollado por Gravity. El juego se desarrolla en un tablero de ajedrez donde los jugadores posicionan a sus personajes y utilizan tácticas inspiradas en el ajedrez, como el movimiento y el empuje, para enfrentarse a sus oponentes. Con más de 60 cartas coleccionables, los jugadores pueden construir mazos, crear combos y disfrutar de la profundidad del combate estratégico. El juego también ofrece una variedad de modos, desde contenido PvE hasta modos de batalla contra la IA, lo que permite a los jugadores elegir su estilo de juego preferido. En PvP, Chess Rumble cuenta con un sistema de emparejamiento en tiempo real basado en la habilidad para garantizar un entorno competitivo justo. Un sistema de liga estacional permite a los jugadores competir por la clasificación y obtener recompensas según su rendimiento.

Chess Rumble ya está disponible para descargar y jugar en Google Play y la App Store de Apple en la mayoría de las regiones del mundo, excepto en ciertos territorios. Durante su prueba beta cerrada (CBT) en diciembre del año pasado, el juego recibió comentarios positivos de jugadores de todo el mundo. Los participantes elogiaron el juego, diciendo: "Es divertido crear estrategias con varias combinaciones de mazos. Perdí la noción del tiempo mientras jugaba", "El estilo artístico es atractivo y la mecánica de juego es excelente" e "Incluso en la versión de prueba, el juego se sentía pulido y atractivo. Espero con ansias el sistema de clasificación en el lanzamiento oficial".

Para celebrar el lanzamiento global de Chess Rumble, Gravity ha preparado diversos eventos. Se otorgará un paquete gigante por 7 inicios de sesión acumulados y un héroe maestro premium Origin por 15 inicios de sesión acumulados. Además, se celebrará una competición de clasificación de temporada durante aproximadamente un mes después del lanzamiento, con recompensas para los 30 mejores jugadores. Los usuarios también pueden participar en el evento semanal a gran escala "Fiebre del Oro" para disfrutar de una diversión aún más competitiva.

Jinung Ju, PD de Chess Rumble en Gravity, comentó, "Como juego de batallas de cartas, Chess Rumble es fácil y divertido para quienes disfrutan de la estrategia y el juego de cartas. En particular, los jugadores podrán experimentar la emoción de las batallas de cartas cara a cara mediante el emparejamiento en tiempo real. Añadió: "Para celebrar el lanzamiento, también organizaremos un sorteo de Hero Origin, así que esperamos que participen muchos jugadores. Esperamos que sigan interesados en Chess Rumble".

Para más detalles sobre el lanzamiento global de Chess Rumble, visita el sitio web oficial: https://chessrumble.gnjoy.com/

[Sitio web oficial de Gravity] http://www.gravity.co.kr

[Sitio web oficial de Chess Rumble] https://chessrumble.gnjoy.com/

[Página de descarga Chess Rumble Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravity.tfa&pcampaignid

[Página de descarga Chess Rumble Apple App Store]

https://apps.apple.com/us/app/chess-rumble/id6535669795?l

[Facebook oficial Chess Rumble]

https://www.facebook.com/profile.php?id=61569981570641

[Discord oficial Chess Rumble] https://discord.gg/YfEnDYrMCg

