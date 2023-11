Graymatics, que oferece soluções para cidades inteligentes, lança programa de parcerias no Brasil

Programa da Graymatics busca ampliar canais de distribuição também na América Latina para suas soluções de Inteligência Artificial

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Graymatics , uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo, anuncia seu novo programa de parcerias no Brasil para trazer novos canais de distribuição de suas soluções de Inteligência Artificial (IA). Seguindo a trajetória global, em que a maior parte das vendas é feita por meio de parceiros estratégicos, a empresa busca no país empresas integradoras de sistemas e soluções de tecnologia, além de fornecedores de infraestrutura de CFTV. São parceiros globais da Graymatics empresas como NTT, Dell, Nvidia, Bosch, Hitachi, Honeywell, Axys, entre outras.

Legenda Graymatics quer ampliar canais de distribuição das soluções de IA no mundo - foto crédito Pixaby.

"No Brasil, já estamos em conversas avançadas com os parceiros globais que possuem atuação regional e queremos expandir os canais de distribuição para empresas que atuam também na América Latina, já que temos uma sede no Chile", afirma Eduardo Vargas, Business Develop Manager da Graymatics no Brasil. Presente em 15 países, a Graymatics oferece uma das mais avançadas e diversificadas aplicações de software de Inteligência Artificial (IA) em vídeo, machine learning e big data analytics para extrair insights e fornecer soluções de alto impacto para a sociedade.

"O programa de parcerias é muito sólido fora do Brasil. A maior parte dos contratos é fechada por grandes parceiros, sejam eles integradores de sistemas, consultorias ou fornecedores de equipamentos. A tendência é que no Brasil aconteça o mesmo que no restante do mundo", comenta o executivo.

Ao entrar para o Programa de Parcerias, os parceiros ficam responsáveis pela venda e o software da Graymatics é instalado no servidor do parceiro ou diretamente no servidor do cliente final. "A Graymatics oferece todo o treinamento e suporte necessário para o andamento do projeto", complementa Vargas. O parceiro poderá oferecer ao mercado todas as nossas soluções baseadas em Inteligência Artificial.

Por que entrar para o Programa de Parcerias da Graymatics?

A Graymatics fornece mais de 100 parâmetros analíticos alimentados por IA em vídeo analytics, a maioria dos quais com capacidade de aprendizado ampla e coleta de dados. A empresa transforma o tradicional monitoramento de câmeras CFTV em um recurso inteligente para melhorar a segurança contra furtos, roubos e invasões; gerar insights e dados de padrões em smart cities; resolver problemas de trânsito; e colaborar ativamente na prevenção de acidentes. Conheça as cinco soluções que já estão no Brasil.

Cidades Inteligentes

O Urban Vision é a solução de análise de vídeo para cidades inteligentes. Abrange duas áreas diferentes de implantação: infraestrutura inteligente e serviços públicos inteligentes. Ou seja, permite monitorar o trânsito - incluindo socorro para acidentes, verificação de infrações e identificação de veículos; possibilita alertas de atividades suspeitas, aumenta segurança contra violência, vandalismo, roubos e furtos, aumenta vigilância de uma forma geral, tem parâmetros para ajudar em relação ao distanciamento social e ações sobre objetos abandonados ou limpeza, por exemplo. Também tem ferramenta de análise de dados para monitoramento de espaços públicos.

Edifícios Inteligentes

O Site Insight é uma solução que visa capacitar os gerentes de edifícios inteligentes e as equipes de segurança inteligente para monitorar os ambientes dentro das instalações. A solução é 24x7 e permite resultados superiores de segurança se comparado à vigilância tradicional. Oferece controle de acesso e gestão de funcionários autorizados, entradas e saídas de estacionamentos, alertas de fumaça e/ou incêndios, além de enviar alertas de segurança contra ações suspeitas. Em Hospitais, por exemplo, pode enviar alertas sobre indivíduos que precisam de assistência médica ou objetos abandonados.

Produção Inteligente

O Lab Vista é uma plataforma de análise de streaming de vídeo para o setor de manufatura, laboratórios e fábricas inteligentes. Tem ajudado clientes com análise de funcionários e visitantes, detecção do uso de Equipamento Individual de Proteção (EPI) no local de trabalho, otimização de processos, conformidade e segurança, controle de qualidade, etc. O sistema permite gerar alertas de pessoas em perigo no chão de fábrica e detecta erros humanos. Controla a entrada em áreas restritas e aumenta a segurança do trabalho.

Infraestrutura Inteligente

O Vista Karma é a solução ideal para monitorar grandes estruturas enquanto estão sendo construídas. Permite garantir o uso correto de EPI dos funcionários da obra, ajuda a prevenir acidentes, supervisionar maquinários e detectar focos de incêndio. Auxilia no controle de acesso e gestão de funcionários e automatiza a inspeção de peças pré-fabricadas ou construções identificando problemas, rachaduras, erros nos tamanhos de pilares e barras, compara a planta com a obra executada e envia alerta de defeitos.

Comércio Inteligente

O Vistamart nasceu para transformar as operações de varejo por meio de tecnologias inteligentes. O sistema usa análise de mídia cognitiva para monitorar dados demográficos do cliente, como idade, etnia, sexo e até emoções do cliente. Muito interessante para supermercados, shopping centers e bancos, identifica problemas como filas longas, demonstra comportamento do cliente e sua satisfação ou não, além de ajudar a monitorar a segurança contra furtos e roubos.

Sobre a Graymatics

A Graymatics é uma empresa líder em processamento de multimídia cognitiva. Por meio das melhores e mais completas tecnologias de IA, extrai insights aprofundados e permite soluções a partir da base instalada de câmeras CFTV. Fundada no Vale do Silício, com sede em Singapura, Graymatics está presente em 15 países, incluindo EUA, Reino Unido, Índia e Chile. Fornece soluções baseadas em IA por vídeo para vários setores, incluindo segurança e vigilância, transporte inteligente, marketing digital, comércio eletrônico, telecomunicações e Internet das Coisas. Sua cartela de clientes é composta por grandes fábricas de infraestrutura, manufatura e setor público, dentre eles Development Bank of Singapore, Fujitsu, Samsung, Hitachi, LG, Dentsu, Flipkart e Globe.

