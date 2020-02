Great Wall Motor estreia na Auto Expo da Índia, avançando sua estratégia de globalização

NOVA DÉLHI, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Em 5 de fevereiro, a 15a Auto Expo foi aberta em Délhi, Índia. Focada em torno do tema de como a Great Wall Motor (601633.SS/02333.HK), uma fabricante mundialmente famosa de SUV e pickup, está liderando o mundo por meio de inteligência, no evento a montadora estreou suas marcas Haval e Great Wall EV, apresentando aos consumidores indianos a forte linha de produtos da empresa e tecnologias líderes. A presença da Great Wall na feira sinaliza a entrada formal da montadora no mercado indiano.