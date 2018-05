Gree na targach ARBS

W Australii jest zazwyczaj gorąco przez cały rok więc klimatyzatory są najważniejszym sprzętem w budynkach. Wraz z pogłębianiem się światowego kryzysu energetycznego w ostatnich latach australijski rząd zobowiązał się do znalezienia długoterminowych rozwiązań energetycznych i promowania energooszczędnych budynków i klimatyzatorów. W tym roku na targach pojawiła się firma Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai, która zaprezentowała swoje ekologiczne klimatyzatory, tym samym zapewniając nowe rozwiązania klimatyzacji na australijskim rynku.

Model Hyper jest jednym z urządzeń wystawianym przez firmę Gree. Jest to model przeznaczony specjalnie na rynki zagraniczne i charakteryzuje się nie tylko bardzo dużą wydajnością energetyczną, ale pozwala także na oszczędności 70% energii przez technologię inwertera 3D (kompresor inwertera + jednostka zewnętrzna inwertera + jednostka wewnętrzna inwertera). Produkt ma funkcję grzewczą na poziomie 8 stopni Celsjusza i może utrzymać temperaturę na tym poziomie nawet w pustym pomieszczeniu. Ponadto urządzenie zapewnia kontrolę nad temperaturą z dokładnością do 0,1 stopnia Celsjusza i wyposażone jest w wielostopniowy system zdrowej filtracji, funkcję samooczyszczenia, funkcję suszenia powiązaną z lokalizacją, kontrolę przez WiFi oraz konfigurację ograniczającą hałas. Funkcje urządzenia spotkały się z bardzo pozytywnymi komentarzami ze strony odwiedzających targi.

Nowe ulubione urządzenia w grupie produktów przyjaznych środowisku to klimatyzatory fotowoltaiczne, które zyskują na popularności ze względu na niezrównane zalety. Firma Gree zaprezentowała także klimatyzator fotowoltaiczny opracowany na bazie niezależnej własności intelektualnej. Energia fotowoltaiczna jest czystą i odnawialną formą energii, co pozwoli na rozwiązanie problemu nadmiernej konsumpcji energii w klimatyzatorach. Klimatyzatory fotowoltaiczne firmy Gree pozwalają nie tylko na osiągnięcie zerowego obciążenia energetycznego, ale także umożliwiają zupełnie nowe połączenie generacji i konsumpcji energii, a także jej przechowywania i zarządzania nią. Jak do tej pory firma Gree sprzedała ponad 5500 zestawów produktów fotowoltaicznych do 22 krajów, tym samym propagując energooszczędną i przyjazną środowisku technologię na całym świecie.

W 2014 r. firma Gree z powodzeniem opracowała projekt chłodziarki z odśrodkowym bębnem magnetycznym na bazie własnej własności intelektualnej, tym samym stając się drugą na świecie firmą w posiadaniu technologii kompresorów z bębnami magnetycznymi. Firma Gree prezentuje ten produkt na targach ARBS 2018. Bębny magnetyczne pozwalają na szybkie, stabilne działanie bez konieczności zastosowania oleju i bez strat mechanicznych, co może prowadzić do znacznego zmniejszenia późniejszych kosztów konserwacyjnych. Poza tym produkt wyposażono w technologię ochronną, która pozwala na łagodne opadanie bębna magnetycznego w nietypowych przypadkach odcięcia energii. Produkt charakteryzuje się jedną z największych na świecie objętości chłodniczych sięgającą nawet 1000 RT. Wskaźnik COP produktu wynosi 7,19, a IPLV – 12,06. Wskaźniki te są najwyższe w branży.

„Made in China" rusza w świat

– Od wielu lat firma pracuje nad osiągnięciem przez markę Gree statusu znanej na całym świecie marki i oddaje się innowacji z zastosowaniem wiodących technologii – skomentował Owen Lee, pomocnik dyrektora generalnego oddziału Gree Overseas Sales Company w jednym z wywiadów. Firma Gree bardzo rozwinęła się na zagranicznych rynkach. Jej marki znaleźć można w ponad 160 krajach i regionach. W niektórych miejscach, gdzie panują złe warunki środowiskowe lub specjalne warunki pogodowe firma Gree zdobyła zaufanie wielu konsumentów ze względu na bardzo dobrą jakość produktów. Udziały rynkowe firmy na Bliskim Wschodzie są w samej czołówce w branży.

Dzięki wiodącym na świecie i niezależnym technologiom bazowym firmie Gree udało się zdobyć projekt Phoenix Mart w USA, co oznacza, że produkty z Chin będą częścią składową największej na świecie bazy klimatyzatorów fotowoltaicznych. Ponadto firma Gree zdobyła także wiele dużych i ważnych projektów zagranicznych, w tym Gwadar Port w Pakistanie, które to państwo jest kluczowym węzłem w Inicjatywie Pasa i Drogi, a projekt jest jednym z pięciu kluczowych kanałów strategicznym w zakresie energii. Inne projekty to pierwszy chiński zagraniczny projekt o wysokim napięciu w Belo Monte w Brazylii oraz projekt kolei Chiny-Laos, a także projekt Kantaya Center w Rangun w Mjanmie, największy kompleks handlowy NAWRAS w Omanie, projekt na rzecz największej na świecie firmy produkującej bieliznę Regina Miracle w Wietnamie, luksusowy apartamentowiec w Perth w Australii, duża sieć sklepów w Timorze Wschodnim oraz duży biurowiec Sudirman Suit w Dżakarcie w Indonezji.

Firma Gree postępuje w swoich dążeniach w ramach realizacji celu „Made in China, Loved by the World".

