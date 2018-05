Gree participa da feira ARBS

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/689078/Gree_Magnetic_Bearing_Compressor.jpg

Tecnologias ecológicas e de eficiência energética na feira

Faz geralmente calor na Austrália durante o ano todo, e por isso os equipamentos de ar-condicionado são a parte mais importante de um prédio. Com o aumento da crise mundial de energia nos últimos anos, o governo australiano está empenhado em encontrar soluções energéticas de longo prazo e promover prédios e climatização com eficiência energética. Dessa vez, a Gree Electric Appliances Inc., de Zhuhai trouxe seus ares-condicionados ecológicos para a feira, apresentando novas soluções de climatização ao mercado australiano.

O Hyper é uma das soluções que a Gree está apresentando este ano. Trata-se de uma unidade especializada para o mercado estrangeiro. É não só excelente em termos de eficiência energética, como permite economizar 70% de energia graças à tecnologia inverter de 3D (compressor de inversão + unidade externa de conversão + unidade interna de conversão). Esse produto foi concebido com uma função que aquecimento de 8 graus centígrados, que permite manter a temperatura ambiente em 8 graus centígrados mesmo quando não há ninguém no cômodo. Além disso, oferece precisão de controle de temperatura de 0,1 grau centígrado e vem equipado com função de autolimpeza, filtragem saudável de várias fases, função de secagem baseada em localização, controle de Wi-Fi e configuração para ruído ultrabaixo, que foram elogiadas por muitos visitantes.

O ar-condicionado fotovoltaico, novo favorito entre os produtos ecológicos, está ganhando espaço em muitos países por oferecer vantagens incomparáveis. A Gree mostrou também seu ar-condicionado PV que é fabricado com direitos de propriedade intelectual independente. A energia fotovoltaica (PV) é um tipo de energia renovável e limpa, por isso sua combinação com o ar-condicionado permitirá solucionar o problema do grande consumo de energia. O ar-condicionado PV da Gree permite não só atingir uma "carga elétrica zero", como é também uma nova maneira de integrar a geração, consumo, armazenamento e gerenciamento de energia. A Gree já forneceu mais de 5.500 unidades de produtos PV a 22 países, encorajando o uso dessa tecnologia ecológica e de eficiência energética em todo o mundo.

Em 2014, a Gree desenvolveu com sucesso o resfriador com compressor centrífugo de rolamento magnético com seus próprios direitos de propriedade intelectual, tornando-se assim a segunda empresa do mundo a possuir a tecnologia de compressor centrífugo de rolamento magnético. A Gree está apresentando esse sucesso tecnológico na ARBS 2018. O rolamento magnético permite obter um funcionamento ultrarrápido, sem óleo e estável sem perda mecânica, reduzindo assim drasticamente os gastos com manutenção posteriores. Além disso, essa unidade utiliza a tecnologia de proteção contra desligamento anormal para que o rolamento de suspensão magnética possa assentar-se suavemente e com segurança em condições de desligamento anormal. Essa unidade oferece uma das maiores capacidades de resfriamento do mundo para uma unidade individual, de até 1.000 RT. Seu COP (coeficiente de performance) é 7,19, e seu índice IPLV (Integrate Part Load Value – valor integrado de carga parcial) é 12,06, os níveis mais elevados do setor.

O "Made in China" conquista o mundo

"A empresa se dedica há muitos anos a tornar a Gree uma marca mundialmente conhecida e se empenha em criar produtos inovadores com tecnologias de ponta", disse Owen Lee, diretor geral adjunto da Gree Overseas Sales Company durante uma entrevista. Na verdade, a expansão da Gree nos mercados internacionais trouxe excelentes resultados. Suas marcas próprias são atualmente distribuídas a mais de 160 países e regiões. Em alguns locais em que as condições ambientais e meteorológicas são adversas ou especiais, a Gree foi bem acolhida por muitos consumidores pela alta qualidade dos seus produtos. Sua parcela de mercado no Oriente Médio é uma das mais altas.

Graças às suas tecnologias principais de "classe mundial" e independentes, a Gree ganhou projeto do Phoenix Mart nos Estados Unidos, o que singifica que os produtos fabricados na China ocuparão a maior parte do parque de ares-condicionados PV do mundo. Além disso, a Gree também ganhou vários projetos importantes no exterior, inclusive o Porto Gwadar no Paquistão, que é o ponto central da nova rota da seda ("Belt and Road") e também um dos cinco canais estratégicos energéticos nacionais, com o acréscimo do primeiro projeto de extra-alta-tensão chinês no estrangeiro em Belo Monte, no Brasil, e o projeto da estrada de ferro entre a China e Laos, o projeto Kantaya Center em Yangon, em Myanmar, o maior complexo comercial NAWRAS em Omã, o projeto para a maior empresa de design de lingerie do mundo, Regina Miracle no Vietnã, o projeto residencial de luxo em Perth, na Austrália, o grande projeto da rede de lojas no Timor do Leste e o grande prédio comercial Surdiman Suit em Jacarta, na Indonésia.

A Gree está avançando com o lema "Made in China, Loved by the World", ("O mundo adora o que é feito na China").

FONTE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai

