Green Street Infrastructure Research nu beschikbaar: Uitbreiding van de marktdekking op het gebied van infrastructuurschulden, transport en datacenters

De uitgebreide reeks onderzoeken van institutionele kwaliteit vormt een belangrijke mijlpaal voor Green Street en biedt onafhankelijke informatie over het volledige infrastructuurlandschap.

NEWPORT BEACH, Californië, 11 juni 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, de toonaangevende aanbieder van betrouwbare real assets intelligence en onbevooroordeelde inzichten, kondigde vandaag een uitgebreide reeks onderzoeksrapporten van Green Street Infrastructure aan. Deze nieuwe reeks onderzoeken is een directe uitbreiding van de mogelijkheden die zijn geïntroduceerd met de recente lancering van het platform. Het platform combineert betrouwbare infrastructuurgegevens en exclusieve nieuwsberichten van IJGlobal met onderzoek en analyse van wereldklasse van Green Street, waardoor het vanuit één enkele geïntegreerde bron meer detailinformatie en bredere marktinzichten biedt voor alle wereldwijde infrastructuursectoren.

Green Street levert nu diepgaand onderzoek in tien infrastructuursectoren: datacenters, torens, luchthavens, spoorwegen, tolwegen, gezondheidszorg, seniorenhuisvesting, studentenhuisvesting, koude opslag en aannemers die voldoen aan dezelfde strenge normen waarvoor Green Street bekend staat in commercieel vastgoed. Dankzij de overname van Insight Investment Research (InsightIR) door Green Street kan het bedrijf nu een specifieke dekking van de transportsector bieden, met gespecialiseerd onderzoek naar luchthavens, spoorwegen, tolwegen en aannemers. Daarnaast stellen gedetailleerd onderzoek naar schuldpapier en diepgaande analyses klanten in staat om de kapitaalmarkten voor infrastructuur, kredietvolumes en prijsontwikkelingen met meer vertrouwen en nauwkeurigheid te beoordelen. Klanten profiteren bovendien van expertise op het gebied van zowel de openbare als de particuliere markt, die zich uitstrekt over meer dan 40 beursgenoteerde infrastructuurbedrijven, in combinatie met een geografische dekking van alle belangrijke wereldwijde markten.

Het platform biedt bovendien:

Transparantie van de volledige financiering van de transactie, waarbij wordt gevolgd hoe elke infrastructuurovereenkomst wordt gefinancierd, van het mandaat tot de sluiting, in meer dan 70 gegevensvelden en met realtime ranglijsten van kredietverstrekkers, arrangeurs en adviseurs.

Uitgebreide fondsen- en beleggersinformatie over meer dan 4500 infrastructuurfondsen en bijna 2000 LP-profielen met meer dan 50 gegevenspunten per fonds.

De lancering van het Green Street Infrastructure-platform stelt een nieuwe standaard voor wat een real assets intelligence-oplossing kan leveren en het onderzoek dat we vandaag beschikbaar stellen, is het bewijs van die belofte in actie. Deze uitbreiding van de dekking biedt beleggers in infrastructuur, kredietverstrekkers en fondsbeheerders iets dat nog niet eerder bestond: een rigoureuze, onafhankelijke, marktoverschrijdende analyse van het infrastructuurlandschap. Naarmate dit platform blijft groeien, zal de diepte en breedte van de inzichten die we leveren aan de wereldwijde infrastructuurgemeenschap ook groeien", zei Cedrik Lachance, onderzoeksdirecteur van Green Street.

Voor een beperkte tijd zijn drie recent gepubliceerde onderzoeksrapporten beschikbaar voor openbare toegang via de website van Green Street:

Heard on the Beach: De echte wereld binnengaan (macrorapport) - Een overzicht van de uitgebreide dekking van het infrastructuuronderzoek en wat dit betekent voor de markt.

- Een overzicht van de uitgebreide dekking van het infrastructuuronderzoek en wat dit betekent voor de markt. Update over datacentersector: AI Skeptics Being Quieted (Sector Report) - Een op datacenters gerichte marktupdate over de huidige sectordynamiek en opkomende investeringsthema's.

- Een op datacenters gerichte marktupdate over de huidige sectordynamiek en opkomende investeringsthema's. Transportinfrastructuur: A Global Launch (transportrapport) - Het eerste rapport voor de transportsector van Green Street, met betrekking tot luchthavens, spoorwegen, tolwegen en aannemers.

Naast de publiekelijk beschikbare reeks onderzoeken hebben huidige Green Street-platformabonnees toegang tot een uitgebreide bibliotheek van infrastructuurrapporten:

Infrastructure Flow Tracker : een overzicht van de fondsenstromen op de infrastructuurmarkt, een belangrijke macro-indicator voor vermogensverdelers.

: een overzicht van de fondsenstromen op de infrastructuurmarkt, een belangrijke macro-indicator voor vermogensverdelers. Dealvolume : een overzicht van de statistieken over het volume van schulddeals binnen de infrastructuur, waarbij de activiteit in de belangrijkste kredietsegmenten wordt gevolgd.

: een overzicht van de statistieken over het volume van schulddeals binnen de infrastructuur, waarbij de activiteit in de belangrijkste kredietsegmenten wordt gevolgd. Pricing Trends : een overzicht van de spreads tussen projectfinanciering, bedrijfsfinanciering en andere infrastructuurleningen, waarbij de evoluerende kosten van kapitaal worden gevolgd.

: een overzicht van de spreads tussen projectfinanciering, bedrijfsfinanciering en andere infrastructuurleningen, waarbij de evoluerende kosten van kapitaal worden gevolgd. Lender Overview : een overzicht van de kredietverstrekkers die actief zijn op de infrastructuurkredietmarkten, met een analyse van het marktaandeel en het kredietgedrag.

: een overzicht van de kredietverstrekkers die actief zijn op de infrastructuurkredietmarkten, met een analyse van het marktaandeel en het kredietgedrag. Renewable Lending Changes: een overzicht van de onderliggende kredietstructuren in het segment hernieuwbare energiebronnen, waarbij wordt onderzocht hoe de financieringsvoorwaarden veranderen.

een overzicht van de onderliggende kredietstructuren in het segment hernieuwbare energiebronnen, waarbij wordt onderzocht hoe de financieringsvoorwaarden veranderen. Real Assets Private Credit: een overzicht van hoe AI-gerelateerde risico's kapitaalstromen wegleiden van directe kredietverlening op de middenmarkt naar echte activa die een lager risico bieden en tegelijkertijd profiteren van de opbouw van de AI-infrastructuur.

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Over Green Street

Green Street is wereldwijd de toonaangevende aanbieder van actionable commercial Real Assets-onderzoek, nieuws, gegevens, analyses en adviesdiensten. Al meer dan 40 jaar levert Green Street ongeëvenaarde informatie en vertrouwde gegevens over de publieke en private vastgoedmarkten, waardoor investeerders, banken, geldschieters en andere deelnemers uit de sector hun investeringen en strategische beslissingen kunnen optimaliseren. Het bedrijf levert exclusieve marktinformatie, op conclusies gebaseerde inzichten en voorspellende analyses. Tegenwoordig bedient het geïntegreerde platform van Green Street meer dan 4.000 bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Ga voor meer informatie naar www.greenstreet.com

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