Green Street-Studie zur Infrastruktur jetzt verfügbar: Ausweitung der Marktabdeckung in den Bereichen Infrastrukturkredite, Verkehr und Rechenzentren

Die erweiterte Forschungsreihe auf institutionellem Niveau stellt einen wichtigen Meilenstein für Green Street dar und liefert unabhängige Informationen über das gesamte Infrastruktur-Spektrum.

NEWPORT BEACH, Kalifornien, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, der führende Anbieter von zuverlässigen Informationen zu Sachwerten und objektiven Einblicken, gab heute eine erweiterte Reihe von Forschungsberichten von Green Street Infrastructure bekannt. Diese neue Reihe von Forschungsergebnissen ist eine direkte Erweiterung der Funktionen, die mit der kürzlich erfolgten Einführung der Plattform eingeführt wurden. Die Plattform vereint zuverlässige Infrastrukturdaten und exklusive Berichterstattung von IJGlobal mit den erstklassigen Forschungs- und Analyseergebnissen von Green Street und bietet so detailliertere Einblicke und umfassendere Marktkenntnisse über globale Infrastruktursektoren hinweg aus einer einzigen, einheitlichen Quelle.

Green Street bietet nun fundierte Marktanalysen für zehn Infrastruktursektoren an – Datenzentren, Mobilfunkmasten, Flughäfen, Eisenbahnen, mautpflichtige Straßen, Gesundheitswesen, Seniorenwohnungen, Studentenwohnungen, Kühlhäuser und Bauunternehmen –, die denselben hohen Standards entsprechen, für die Green Street im Bereich der Gewerbeimmobilien bekannt ist. Die gezielte Abdeckung des Transportsektors, die durch die Übernahme von Insight Investment Research (InsightIR) durch Green Street ermöglicht wurde, umfasst spezialisierte Analysen zu Flughäfen, Eisenbahnen, mautpflichtigen Straßen und Bauunternehmen, während detaillierte Anleiheanalysen und fundiertere Auswertungen es den Kunden ermöglichen, die Kapitalmärkte für Infrastrukturanleihen, das Kreditvolumen und die Preisentwicklungen mit größerer Sicherheit und Präzision zu bewerten. Kunden profitieren zudem von Fachwissen über den öffentlichen und privaten Markt, das sich auf über 40 börsennotierte Infrastrukturunternehmen erstreckt, sowie von einer geografischen Abdeckung aller wichtigen globalen Märkte.

Die Plattform bietet darüber hinaus:

Vollständige Transparenz bei der Transaktionsfinanzierung – Nachverfolgung der Finanzierung jedes Infrastrukturprojekts vom Mandatsbeginn bis zum Abschluss anhand von über 70 Datenfeldern sowie Echtzeit-Ranglisten für Kreditgeber, Arrangeure und Berater.

Umfassende Fonds- und Investoreninformationen – mit mehr als 4.500 Infrastrukturfonds und fast 2.000 LP-Profilen mit jeweils über 50 Datenpunkten pro Fonds.

„Die Einführung der Green Street Infrastructure-Plattform setzt neue Maßstäbe dafür, was eine Informationslösung für Sachwerte leisten kann – und die Forschungsergebnisse, die wir heute veröffentlichen, sind der Beweis dafür, dass dieses Versprechen in die Tat umgesetzt wird. Diese Ausweitung des Versicherungsschutzes bietet Infrastrukturinvestoren, Kreditgebern und Fondsmanagern etwas, das es bisher noch nicht gab: eine gründliche, unabhängige und marktübergreifende Analyse der Infrastrukturlandschaft. Mit dem weiteren Wachstum dieser Plattform werden auch die Tiefe und Breite der Erkenntnisse zunehmen, die wir der globalen Infrastruktur-Community liefern", sagte Cedrik Lachance, Director of Research bei Green Street.

Für einen begrenzten Zeitraum stehen drei kürzlich veröffentlichte Forschungsberichte auf der Website von Green Street öffentlich zur Verfügung:

Heard on the Beach: Entering the Real World (Macro Report) — Ein Überblick über die erweiterte Berichterstattung im Bereich Infrastrukturforschung und deren Bedeutung für den Markt.

— Ein Überblick über die erweiterte Berichterstattung im Bereich Infrastrukturforschung und deren Bedeutung für den Markt. Data Center Sector Update: AI Skeptics Being Quieted (Sector Report) — Ein auf Rechenzentren ausgerichteter Marktüberblick, der die aktuelle Branchendynamik und aufkommende Anlagethemen behandelt.

— Ein auf Rechenzentren ausgerichteter Marktüberblick, der die aktuelle Branchendynamik und aufkommende Anlagethemen behandelt. Transport Infrastructure: A Global Launch (Transport Report) — Der erste Bericht von Green Street zum Verkehrssektor, der Flughäfen, Eisenbahnen, mautpflichtige Straßen und Bauunternehmen abdeckt.

Zusätzlich zu den öffentlich zugänglichen Forschungsreihen haben aktuelle Abonnenten der Green Street-Plattform Zugang zu einer erweiterten Bibliothek mit Infrastrukturberichten:

Infrastructure Flow Tracker — Ein Überblick über die Kapitalflüsse im Infrastrukturmarkt – ein wichtiger Makroindikator für Vermögensverwalter.

— Ein Überblick über die Kapitalflüsse im Infrastrukturmarkt – ein wichtiger Makroindikator für Vermögensverwalter. Deal Volume — Ein Überblick über die Statistiken zum Volumen von Kreditgeschäften im Infrastrukturbereich, der die Aktivitäten in den wichtigsten Kreditsegmenten erfasst.

— Ein Überblick über die Statistiken zum Volumen von Kreditgeschäften im Infrastrukturbereich, der die Aktivitäten in den wichtigsten Kreditsegmenten erfasst. Pricing Trends — Ein Überblick über die auf den Infrastrukturkreditmärkten tätigen Kreditgeber mit einer Analyse ihrer Marktanteile und ihres Kreditverhaltens.

— Ein Überblick über die auf den Infrastrukturkreditmärkten tätigen Kreditgeber mit einer Analyse ihrer Marktanteile und ihres Kreditverhaltens. Lender Overview — Ein Überblick über die auf den Märkten für Infrastrukturkredite tätigen Kreditgeber mit einer Analyse ihrer Marktanteile und ihres Kreditverhaltens.

— Ein Überblick über die auf den Märkten für Infrastrukturkredite tätigen Kreditgeber mit einer Analyse ihrer Marktanteile und ihres Kreditverhaltens. Renewable Lending Changes — Eine Untersuchung der zugrunde liegenden Kreditstrukturen im Bereich der erneuerbaren Energien, bei der untersucht wird, wie sich die Finanzierungsbedingungen verändern.

Eine Untersuchung der zugrunde liegenden Kreditstrukturen im Bereich der erneuerbaren Energien, bei der untersucht wird, wie sich die Finanzierungsbedingungen verändern. Real Assets Private Credit — Eine Analyse darüber, wie KI-bezogene Risiken Kapitalströme weg von Direktkrediten im Mittelstand hin zu Sachwerten lenken, die ein geringeres Risiko aufweisen und gleichzeitig vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren.

Bei Fragen zum Abonnement wenden Sie sich bitte an Ihren Green Street-Ansprechpartner oder besuchen Sie greenstreet.com.

Informationen zu Green Street

Green Street ist der weltweit führende Anbieter von handlungsorientierten Recherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen für gewerbliche Immobilien. Seit mehr als 40 Jahren liefert Green Street unvergleichliche Informationen und zuverlässige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und hilft Investoren, Banken, Kreditgebern und anderen Branchenteilnehmern, ihre Investitions- und Strategieentscheidungen zu optimieren. Das Unternehmen liefert exklusive Marktinformationen, schlussfolgernde Erkenntnisse und vorausschauende Analysen. Heute bedient die integrierte Plattform von Green Street mehr als 4.000 Unternehmen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenstreet.com.

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