Green Street lance Green Street Infrastructure, établissant une nouvelle norme en matière d'intelligence des actifs immobiliers

NEWPORT BEACH, Californie, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, le principal fournisseur de renseignements fiables et d'informations impartiales sur les actifs immobiliers, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de Green Street Infrastructure - une plateforme de renseignements dédiée aux infrastructures, désormais intégrée à l'écosystème de Green Street.

Ce lancement marque une étape importante dans la mission de Green Street, qui consiste à fournir la plateforme de renseignements sur les actifs immobiliers la plus puissante du marché, en combinant des données fiables sur les infrastructures et la couverture exclusive de l'actualité par IJGlobal à la recherche et l'analyse de classe mondiale de Green Street sur les infrastructures. Le résultat est une plateforme plus connectée qui offre une granularité plus profonde et une vision plus large du marché dans les secteurs de l'infrastructure mondiale, à partir d'une seule source unifiée.

Green Street Infrastructure sera présenté commercialement à la communauté mondiale du financement des infrastructures à l'occasion d'IFF Europe à Madrid le 12 mai 2026.

Une plate-forme d'infrastructure plus intelligente et plus puissante

Green Street Infrastructure permet à ses clients d'accéder à la plus importante base de données du marché sur les transactions, les financements et les actifs dans le domaine de l'infrastructure. Cette base de données a été conçue pour permettre de prendre de meilleures décisions à chaque étape du cycle de vie de l'investissement. Par ailleurs, la plateforme fournit des informations significatives en matière de recherche :

Des recherches approfondies et éprouvées dans dix secteurs - Y compris les centres de données, les tours, les aéroports, les chemins de fer, les routes à péage, les soins de santé, les logements pour personnes âgées, les logements pour étudiants, les entrepôts frigorifiques et les entrepreneurs - toutes ces recherches sont effectuées conformément aux mêmes normes rigoureuses que celles qui ont fait la réputation de Green Street dans le domaine de l'immobilier d'entreprise.



- Y compris les centres de données, les tours, les aéroports, les chemins de fer, les routes à péage, les soins de santé, les logements pour personnes âgées, les logements pour étudiants, les entrepôts frigorifiques et les entrepreneurs - toutes ces recherches sont effectuées conformément aux mêmes normes rigoureuses que celles qui ont fait la réputation de Green Street dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. Couverture du secteur des transports - Suite à la récente acquisition par Green Street d'Insight Investment Research (InsightIR), une société spécialisée dans la recherche sur les infrastructures mondiales, Green Street introduit une couverture de recherche dédiée aux principaux secteurs des transports : aéroports, chemins de fer, routes à péage et entrepreneurs.



- Suite à la récente acquisition par Green Street d'Insight Investment Research (InsightIR), une société spécialisée dans la recherche sur les infrastructures mondiales, Green Street introduit une couverture de recherche dédiée aux principaux secteurs des transports : aéroports, chemins de fer, routes à péage et entrepreneurs. Recherche détaillée sur la dette, analyses approfondies - Permettant aux clients d'évaluer les dettes consolidées d'infrastructure, l'activité de prêt et les tendances d'émission avec plus de confiance et de précision.



- Permettant aux clients d'évaluer les dettes consolidées d'infrastructure, l'activité de prêt et les tendances d'émission avec plus de confiance et de précision. Expertise des marchés publics et privés - Avec une couverture de plus de 40 sociétés d'infrastructure cotées en bourse, combinée à une couverture géographique de tous les principaux marchés mondiaux.



Avec une couverture de plus de 40 sociétés d'infrastructure cotées en bourse, combinée à une couverture géographique de tous les principaux marchés mondiaux. Les modules de données clés de Green Street - Y compris les notes de marché, les prévisions et les analyses - seront accessibles avec les informations sur l'infrastructure pour une plus grande précision et l'identification d'opportunités dans les portefeuilles d'actifs immobiliers.



- Y compris les notes de marché, les prévisions et les analyses - seront accessibles avec les informations sur l'infrastructure pour une plus grande précision et l'identification d'opportunités dans les portefeuilles d'actifs immobiliers. Transparence totale du financement des transactions - Suivi du financement de chaque transaction d'infrastructure, du mandat à la clôture, à travers plus de 70 champs de données, avec classement en temps réel des prêteurs, arrangeurs et conseillers.



- Suivi du financement de chaque transaction d'infrastructure, du mandat à la clôture, à travers plus de 70 champs de données, avec classement en temps réel des prêteurs, arrangeurs et conseillers. Informations complètes sur les fonds et les investisseurs - Couvrant plus de 4 500 fonds d'infrastructure et près de 2 000 profils d'investisseurs privés avec plus de 50 points de données par fonds pour un contrôle préalable approfondi.

« Le lancement de Green Street Infrastructure représente un moment décisif pour notre société et pour le secteur des actifs immobiliers », a déclaré Jeffry Stuek Jr, PDG de Green Street. « Nous offrons à nos clients une plateforme unique et fiable qui relie les informations sur les infrastructures et l'immobilier commercial avec la profondeur, la rigueur et l'indépendance que le marché exige. Cela illustre notre engagement continu en faveur de l'innovation et de l'élargissement des informations que nous fournissons à la communauté mondiale des actifs immobiliers. »

Disponibilité

Green Street Infrastructure est disponible dès aujourd'hui en complément des abonnements existants à Green Street. Pour plus d'informations, consultez le site greenstreet.com ou adressez-vous à votre représentant Green Street.

À propos de Green Street

Green Street est le premier fournisseur mondial de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de services de conseil sur les actifs immobiliers commerciaux. Depuis plus de 40 ans, Green Street fournit des informations inégalées et des données fiables sur les marchés publics et privés des actifs immobiliers, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les prêteurs et les autres acteurs du secteur à optimiser leurs décisions stratégiques et d'investissement. L'entreprise fournit des informations exclusives sur le marché, des perspectives fondées sur des conclusions et des analyses prédictives. Aujourd'hui, la plateforme intégrée de Green Street est au service de plus de 4 000 entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.greenstreet.com.

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