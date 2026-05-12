Green Street lanciert Green Street Infrastructure und setzt damit einen neuen Standard für Real Assets Intelligence

NEWPORT BEACH, Kalifornien, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Informationen und unvoreingenommenen Erkenntnissen über Immobilienvermögen, gab heute den offiziellen Start von Green Street Infrastructure bekannt - einer speziellen Plattform für Infrastrukturinformationen, die jetzt in das Green Street-Ökosystem integriert ist.

Die Markteinführung ist ein bedeutender Schritt in der Mission von Green Street, die leistungsstärkste Real-Asset-Intelligence-Plattform auf dem Markt zu liefern, die vertrauenswürdige Infrastrukturdaten und exklusive Nachrichten von IJGlobal mit den erstklassigen Infrastruktur-Recherchen und -Analysen von Green Street kombiniert. Das Ergebnis ist eine besser vernetzte Plattform, die eine tiefere Granularität und einen breiteren Marktüberblick über die globalen Infrastruktursektoren bietet - alles aus einer einzigen, einheitlichen Quelle.

Green Street Infrastructure wird auf der IFF Europe am 12. Mai 2026 in Madrid der weltweiten Gemeinschaft der Infrastrukturfinanzierer vorgestellt werden.

Eine intelligentere, leistungsfähigere Infrastrukturplattform

Green Street Infrastructure bietet seinen Kunden Zugang zur größten Datenbank für Infrastrukturtransaktionen, -finanzierungen und -anlagen auf dem Markt, die speziell entwickelt wurde, um bessere Entscheidungen in jeder Phase des Investitionslebenszyklus zu unterstützen. Darüber hinaus liefert die Plattform wichtige Forschungsergebnisse:

Bewährte, gründliche Recherchen in zehn Sektoren - einschließlich Rechenzentren, Türme, Flughäfen, Eisenbahnen, Mautstraßen, Gesundheitswesen, Seniorenwohnungen, Studentenwohnungen, Kühllager und Bauunternehmen - alle nach denselben anspruchsvollen Standards, für die Green Street im Bereich Gewerbeimmobilien bekannt ist.



- einschließlich Rechenzentren, Türme, Flughäfen, Eisenbahnen, Mautstraßen, Gesundheitswesen, Seniorenwohnungen, Studentenwohnungen, Kühllager und Bauunternehmen - alle nach denselben anspruchsvollen Standards, für die Green Street im Bereich Gewerbeimmobilien bekannt ist. Abdeckung des Transportsektors - durch die kürzliche Übernahme von Insight Investment Research (InsightIR) durch Green Street, einer spezialisierten globalen Infrastruktur-Research-Boutique, führt Green Street eine spezielle Research-Abdeckung für die wichtigsten Transportsektoren Flughäfen, Eisenbahnen, Mautstraßen und Bauunternehmen ein.



- durch die kürzliche Übernahme von Insight Investment Research (InsightIR) durch Green Street, einer spezialisierten globalen Infrastruktur-Research-Boutique, führt Green Street eine spezielle Research-Abdeckung für die wichtigsten Transportsektoren Flughäfen, Eisenbahnen, Mautstraßen und Bauunternehmen ein. Detailliertes Kredit-Research, tiefere Analysen - damit können Kunden Infrastruktur-Kreditfonds, Kreditvergabe und Emissionstrends mit größerer Zuversicht und Präzision bewerten.



- damit können Kunden Infrastruktur-Kreditfonds, Kreditvergabe und Emissionstrends mit größerer Zuversicht und Präzision bewerten. Fachwissen über öffentliche und private Märkte - mit einer Abdeckung von über 40 börsennotierten Infrastrukturunternehmen, kombiniert mit einer geografischen Abdeckung aller wichtigen Märkte weltweit.



mit einer Abdeckung von über 40 börsennotierten Infrastrukturunternehmen, kombiniert mit einer geografischen Abdeckung aller wichtigen Märkte weltweit. Die wichtigsten Datenmodule von Green Street - einschließlich Marktbewertungen, Prognosen und Analysen - werden zusammen mit den Infrastrukturdaten zugänglich sein, um eine höhere Präzision und eine bessere Identifizierung von Chancen in den Immobilienportfolios zu ermöglichen.



- einschließlich Marktbewertungen, Prognosen und Analysen - werden zusammen mit den Infrastrukturdaten zugänglich sein, um eine höhere Präzision und eine bessere Identifizierung von Chancen in den Immobilienportfolios zu ermöglichen. Vollständige Transparenz bei der Finanzierung von Geschäften - Verfolgung der Finanzierung jedes Infrastrukturgeschäfts vom Mandat bis zum Abschluss über mehr als 70 Datenfelder mit Echtzeit-Ranglisten von Kreditgebern, Arrangeuren und Beratern.



- Verfolgung der Finanzierung jedes Infrastrukturgeschäfts vom Mandat bis zum Abschluss über mehr als 70 Datenfelder mit Echtzeit-Ranglisten von Kreditgebern, Arrangeuren und Beratern. Umfassende Fonds- und Investoreninformationen - mit über 4.500 Infrastrukturfonds und fast 2.000 LP-Profilen mit über 50 Datenpunkten pro Fonds für eine gründliche Due Diligence.

„Der Start von Green Street Infrastructure ist ein entscheidender Moment für unser Unternehmen und für die Immobilienbranche", sagte Jeffry Stuek, Jr., CEO von Green Street. „Wir bieten unseren Kunden eine einzige, vertrauenswürdige Plattform, die Informationen über Infrastruktur und Gewerbeimmobilien mit der Tiefe, Strenge und Unabhängigkeit verbindet, die der Markt verlangt. Dies spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Innovation und die Erweiterung der Einblicke wider, die wir der globalen Real-Assets-Community bieten."

Verfügbarkeit

Green Street Infrastructure ist ab heute als Zusatz zu bestehenden Green Street-Abonnements erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter greenstreet.com oder sprechen Sie mit Ihrem Green-Street-Vertreter.

Informationen zu Green Street

Green Street ist der weltweit führende Anbieter von handlungsorientierten Recherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen für gewerbliche Immobilien. Seit mehr als 40 Jahren liefert Green Street unvergleichliche Informationen und zuverlässige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und hilft Investoren, Banken, Kreditgebern und anderen Branchenteilnehmern, ihre Investitions- und Strategieentscheidungen zu optimieren. Das Unternehmen liefert exklusive Marktinformationen, schlussfolgernde Erkenntnisse und vorausschauende Analysen. Heute bedient die integrierte Plattform von Green Street mehr als 4.000 Unternehmen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenstreet.com.

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