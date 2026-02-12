Greenberg Traurig Attorneys, Practices Recognized in 2026 Chambers Global Guide

Greenberg Traurig, LLP

Feb 12, 2026

NEW YORK, Feb. 12, 2026 /PRNewswire/ -- Ninety-three attorneys from global law firm Greenberg Traurig, LLP are recognized in the 2026 edition of the prestigious legal services directory Chambers Global Guide. The global guide also recognized the firm in 29 practice areas across 13 regions.

Chambers, a U.K.-based publisher, selects attorneys for inclusion in its guides based on thousands of interviews with practicing lawyers and clients from around the world. Attorneys, practice areas, and firms are ranked by placement in bands, with Star Individual being the highest ranking, followed by "Band 1." Attorneys also may receive special individual recognitions, such as Senior Statesperson, Eminent Practitioner, Up and Coming, and Associates to Watch.

Lori G. Cohen (Litigation: Trial Lawyers, USA) is recognized as a Star Individual.

The following shareholders are ranked "Band 1" in their respective regions: Steven Bainbridge (TMT: Media, Entertainment & Sport, United Arab Emirates); Jeffrey A. Chester (Projects: Power & Renewables: Transactional, USA); Clive Jones (Tax: Real Estate, UK); Paweł Piotrowski (Capital Markets: Equity, Poland); Guillermo Sánchez Chao (International Trade/WTO, Mexico); and Junko Suetomi (International Trade, Japan).

The following attorneys received special recognition:

  • Luis Jorge Akle Arronte (Energy & Natural Resources: Power, Mexico) is recognized as Up and Coming.
  • David Argueta (Banking & Finance; Capital Markets, Mexico) is recognized as Up and Coming.
  • Stella (Sun Hye) Bae (배선혜) (Projects & Infrastructure: International, South Korea) is recognized as Up and Coming.
  • Matthew Birchall (Tax, UK) is recognized as Up and Coming.
  • Dennis J. Block (Corporate/M&A, International & Cross-Border, USA) is recognized in Senior Statespeople.
  • Lewis Calder (TMT: Media, Entertainment & Sport, United Arab Emirates) is recognized in Associates to Watch.
  • Luis Cortés Panameño (Corporate/M&A: The Elite, Mexico) is recognized as Up and Coming.
  • Nicholas Davies (Corporate/M&A: International, Singapore) is recognized as Up and Coming.
  • Paweł Długoborski (Banking & Finance, Poland) is recognized as Up and Coming.
  • Lejb Fogelman (Corporate/M&A: High-end Capability, Poland) is recognized in Senior Statespeople.
  • Justyna Jamroży (Banking & Finance, Poland) is recognized as Up and Coming.
  • Filip Kijowski (Corporate/M&A: High-end Capability, Poland) is recognized as Up and Coming.
  • Ashok K. Lalwani (Capital Markets, Singapore) is recognized as Foreign Expert for Indonesia Spotlight.
  • Kyle (Gyuil) Oh (오규일) (Corporate/M&A: International Firms, South Korea) is recognized as Up and Coming.
  • Maciej Pietrzak (Corporate/M&A: High-end Capability, Poland) is recognized as Foreign Expert for UK Spotlight.
  • José Raz Guzmán (Banking & Finance; Capital Markets, Mexico) is recognized as Eminent Practitioner.
  • Arnaldo C. Rego, Jr. (Corporate/M&A, Latin America – International Counsel) is recognized as Up and Coming.
  • Alberto Santa Maria (Arbitrators; Litigation: Highly Regarded, Italy) is recognized in Senior Statespeople.
  • Sabine Schoute (Banking & Finance, Netherlands) is recognized as Up and Coming.
  • Mark S. Selinger (Capital Markets, Israel) is recognized as Foreign Expertise Based Abroad in USA Spotlight.
  • Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera (Energy & Natural Resources: Oil & Gas, Mexico) is recognized as Up and Coming.
  • Akihiro Wani (Banking & Finance: Domestic Firms: Financial Services Regulation; Capital Markets: Domestic: Securitisation & Derivatives, Japan) is recognized in Senior Statespeople.

The following Greenberg Traurig practices are recognized in the 2026 Chambers Global Guide by region:

Germany

  • Corporate/M&A: Mid-Market

Global Market Leaders

  • Agribusiness
  • Franchising

Global: Multi-Jurisdictional

  • Real Estate

Israel

  • Corporate/M&A: International Firms

Italy

  • Banking & Finance
  • Corporate/M&A: Mid-Market
  • Litigation: Highly Regarded

Latin America – International Counsel

  • Corporate/M&A

Mexico

  • Banking & Finance
  • Capital Markets
  • Corporate/M&A: The Elite
  • Energy & Natural Resources
  • International & Cross-Border Capabilities
  • Projects

Netherlands

  • Banking & Finance

Poland

  • Banking & Finance
  • Capital Markets: Equity
  • Corporate/M&A: High-end Capability
  • International & Cross-Border Capabilities
  • Litigation: The Elite

Singapore

  • Corporate/M&A: International: Highly Regarded

U.K.

  • Restructuring/Insolvency
  • Tax

United Arab Emirates

  • Real Estate
  • TMT: Media, Entertainment & Sport

United States

  • Banking & Finance
  • Bankruptcy/Restructuring: The Elite
  • Corporate/M&A
  • Energy: Oil & Gas (Regulatory & Litigation)
  • Immigration: Business
  • Intellectual Property: Patent
  • Labor & Employment
  • Privacy & Data Security: Litigation
  • Privacy & Data Security: The Elite
  • Private Equity: Fund Formation
  • Projects: Power & Renewables: Transactional

The following Greenberg Traurig attorneys are also recognized in the 2026 Chambers Global Guide by region:

Germany

Global Market Leaders

Indonesia

  • Ashok K. Lalwani (Capital Markets: International Firms)

Israel

Italy

Latin America – International Counsel

Mexico

Middle East-Wide

Netherlands

Poland

Saudi Arabia

Singapore

  • Joseph Kim (Projects & Infrastructure: International)
  • Ashok K. Lalwani (Capital Markets: International)
  • Alfred Ng (Projects & Infrastructure: International)
  • Jake Robson (Corporate/M&A: International)

U.K.

United Arab Emirates

United States

About Greenberg Traurig: Greenberg Traurig, LLP has approximately 3,000 lawyers across 51 locations in the United States, Europe, the Middle East, Latin America, and Asia. The firm's broad geographic and practice range enables the delivery of innovative and strategic legal services across borders and industries. Recognized as a 2025 BTI "Best of the Best Recommended Law Firm" by general counsel for trust and relationship management, Greenberg Traurig is consistently ranked among the top firms on the Am Law Global 100, NLJ 500, and Law360 400. Greenberg Traurig is also known for its philanthropic giving, culture, innovation, and pro bono work. Web: www.gtlaw.com.

SOURCE Greenberg Traurig, LLP

