Greenberg Traurig Attorneys, Practices Recognized in 2026 Chambers Global Guide

Feb 12, 2026, 17:55 ET
NEW YORK, Feb. 12, 2026 /PRNewswire/ -- Ninety-three attorneys from global law firm Greenberg Traurig, LLP are recognized in the 2026 edition of the prestigious legal services directory Chambers Global Guide. The global guide also recognized the firm in 29 practice areas across 13 regions.
Chambers, a U.K.-based publisher, selects attorneys for inclusion in its guides based on thousands of interviews with practicing lawyers and clients from around the world. Attorneys, practice areas, and firms are ranked by placement in bands, with Star Individual being the highest ranking, followed by "Band 1." Attorneys also may receive special individual recognitions, such as Senior Statesperson, Eminent Practitioner, Up and Coming, and Associates to Watch.
Lori G. Cohen (Litigation: Trial Lawyers, USA) is recognized as a Star Individual.
The following shareholders are ranked "Band 1" in their respective regions: Steven Bainbridge (TMT: Media, Entertainment & Sport, United Arab Emirates); Jeffrey A. Chester (Projects: Power & Renewables: Transactional, USA); Clive Jones (Tax: Real Estate, UK); Paweł Piotrowski (Capital Markets: Equity, Poland); Guillermo Sánchez Chao (International Trade/WTO, Mexico); and Junko Suetomi (International Trade, Japan).
The following attorneys received special recognition:
- Luis Jorge Akle Arronte (Energy & Natural Resources: Power, Mexico) is recognized as Up and Coming.
- David Argueta (Banking & Finance; Capital Markets, Mexico) is recognized as Up and Coming.
- Stella (Sun Hye) Bae (배선혜) (Projects & Infrastructure: International, South Korea) is recognized as Up and Coming.
- Matthew Birchall (Tax, UK) is recognized as Up and Coming.
- Dennis J. Block (Corporate/M&A, International & Cross-Border, USA) is recognized in Senior Statespeople.
- Lewis Calder (TMT: Media, Entertainment & Sport, United Arab Emirates) is recognized in Associates to Watch.
- Luis Cortés Panameño (Corporate/M&A: The Elite, Mexico) is recognized as Up and Coming.
- Nicholas Davies (Corporate/M&A: International, Singapore) is recognized as Up and Coming.
- Paweł Długoborski (Banking & Finance, Poland) is recognized as Up and Coming.
- Lejb Fogelman (Corporate/M&A: High-end Capability, Poland) is recognized in Senior Statespeople.
- Justyna Jamroży (Banking & Finance, Poland) is recognized as Up and Coming.
- Filip Kijowski (Corporate/M&A: High-end Capability, Poland) is recognized as Up and Coming.
- Ashok K. Lalwani (Capital Markets, Singapore) is recognized as Foreign Expert for Indonesia Spotlight.
- Kyle (Gyuil) Oh (오규일) (Corporate/M&A: International Firms, South Korea) is recognized as Up and Coming.
- Maciej Pietrzak (Corporate/M&A: High-end Capability, Poland) is recognized as Foreign Expert for UK Spotlight.
- José Raz Guzmán (Banking & Finance; Capital Markets, Mexico) is recognized as Eminent Practitioner.
- Arnaldo C. Rego, Jr. (Corporate/M&A, Latin America – International Counsel) is recognized as Up and Coming.
- Alberto Santa Maria (Arbitrators; Litigation: Highly Regarded, Italy) is recognized in Senior Statespeople.
- Sabine Schoute (Banking & Finance, Netherlands) is recognized as Up and Coming.
- Mark S. Selinger (Capital Markets, Israel) is recognized as Foreign Expertise Based Abroad in USA Spotlight.
- Rodrigo Vazquez del Mercado-Rivera (Energy & Natural Resources: Oil & Gas, Mexico) is recognized as Up and Coming.
- Akihiro Wani (Banking & Finance: Domestic Firms: Financial Services Regulation; Capital Markets: Domestic: Securitisation & Derivatives, Japan) is recognized in Senior Statespeople.
The following Greenberg Traurig practices are recognized in the 2026 Chambers Global Guide by region:
Germany
- Corporate/M&A: Mid-Market
Global Market Leaders
- Agribusiness
- Franchising
Global: Multi-Jurisdictional
- Real Estate
Israel
- Corporate/M&A: International Firms
Italy
- Banking & Finance
- Corporate/M&A: Mid-Market
- Litigation: Highly Regarded
Latin America – International Counsel
- Corporate/M&A
Mexico
- Banking & Finance
- Capital Markets
- Corporate/M&A: The Elite
- Energy & Natural Resources
- International & Cross-Border Capabilities
- Projects
Netherlands
- Banking & Finance
Poland
- Banking & Finance
- Capital Markets: Equity
- Corporate/M&A: High-end Capability
- International & Cross-Border Capabilities
- Litigation: The Elite
Singapore
- Corporate/M&A: International: Highly Regarded
U.K.
- Restructuring/Insolvency
- Tax
United Arab Emirates
- Real Estate
- TMT: Media, Entertainment & Sport
United States
- Banking & Finance
- Bankruptcy/Restructuring: The Elite
- Corporate/M&A
- Energy: Oil & Gas (Regulatory & Litigation)
- Immigration: Business
- Intellectual Property: Patent
- Labor & Employment
- Privacy & Data Security: Litigation
- Privacy & Data Security: The Elite
- Private Equity: Fund Formation
- Projects: Power & Renewables: Transactional
The following Greenberg Traurig attorneys are also recognized in the 2026 Chambers Global Guide by region:
Germany
- Dr. Henrik Armah (Corporate/M&A: Mid-Market)
- Dr. Nicolai Lagoni (Corporate/M&A: Mid-Market)
- Dr. Peter Schorling (Corporate/M&A: Mid-Market)
Global Market Leaders
- Alan R. Greenfield (Franchising)
- David W. Oppenheim (Franchising)
Indonesia
- Ashok K. Lalwani (Capital Markets: International Firms)
Israel
- Robert L. Grossman (Corporate/M&A: International Firms)
- Joey T. Shabot (Corporate/M&A: International Firms)
Italy
- Riccardo Agostinelli (Banking & Finance)
- Corrado Angelelli (Capital Markets: Securitisation)
- Pietro Belloni (Corporate/M&A: High-end Capabilities)
- Mariafrancesca De Leo (Litigation: Highly Regarded)
- Luigi Fontanesi (Intellectual Property)
- Marco Leonardi (Banking & Finance)
- Luigi Santa Maria (Corporate/M&A: Mid-Market)
- Mario Santa Maria (Corporate/M&A: Mid-Market)
- Francesca Torricelli (Corporate/M&A: Mid-Market)
Latin America – International Counsel
- Yosbel A. Ibarra (Corporate/M&A)
- Antonio Peña (Corporate/M&A)
- Daniel Pulecio-Boek (Corporate Crime & Investigations)
Mexico
- Juan Manuel González Bernal (Projects)
- Erick Hernández Gallego (Energy & Natural Resources: Oil & Gas; Energy & Natural Resources: Power)
- Eduardo Medina Zapata (Tax: Non-contentious)
- Miguel A. Moisés (Banking & Finance)
- Rodrigo Orozco Waters (Banking & Finance)
- Alejandro Ostos Fulda (Dispute Resolution: Civil & Commercial Litigation)
- Arturo Pérez-Estrada (Corporate/M&A: The Elite)
- José Raz Guzmán (Corporate/M&A: The Elite)
- Pedro Javier Reséndez Bocanegra (Energy & Natural Resources: Power)
Middle East-Wide
- Shibeer Ahmed (Islamic Finance)
- Angela Croker (Projects & Energy)
- Alex Roussos (Capital Markets: Debt; Islamic Finance)
Netherlands
- Radboud Ribbert (Intellectual Property: General – Mostly Trademark/Copyright)
- Bas Vletter (Corporate/M&A: €50-250 million)
Poland
- Rafał Baranowski (Corporate/M&A: High-end Capability)
- Przemysław Furmaga (Corporate/M&A: High-end Capability)
- Klaudia Królak (Corporate/M&A: High-end Capability)
- Piotr Nerwiński (Banking & Finance)
- Paweł Pietkiewicz (Arbitrators; Litigation: The Elite)
- Rafał Sieński (Capital Markets: Equity)
- Andrzej Wysokiński (Banking & Finance)
Saudi Arabia
- Dr. Yazid Almasoud (Public Policy & Regulatory Affairs)
Singapore
- Joseph Kim (Projects & Infrastructure: International)
- Ashok K. Lalwani (Capital Markets: International)
- Alfred Ng (Projects & Infrastructure: International)
- Jake Robson (Corporate/M&A: International)
U.K.
- Rupert Cheetham (Restructuring/Insolvency)
- John Houghton (Restructuring/Insolvency)
- Virginia Allen (Employment)
United Arab Emirates
- Christian Adams (Banking & Finance)
- Steven Bainbridge (TMT: Media, Entertainment & Sport)
- David Bintliff (TMT: Media, Entertainment & Sport)
- Nassif BouMalhab (Dispute Resolution)
- Stephen Kelly (Real Estate)
- Nicholas Kramer (Construction: Non-contentious)
- Chris Lester (Corporate/M&A: Abu-Dhabi-based)
- Louisa Lynch (Real Estate)
- Sarah Mahood (Real Estate)
- Alex Roussos (Capital Markets: Debt)
- Chadi Salloum (Commercial Contracts; Corporate/M&A: Dubai-based)
United States
- Elizabeth (Liz) Harding (Privacy & Data Security: Privacy)
- Gregory K. Lawrence (Energy: Electricity (Regulatory & Litigation))
- Kenneth M. Minesinger (Energy: Oil & Gas (Regulatory & Litigation))
- Howard L. Nelson (Energy: Oil & Gas (Regulatory & Litigation))
- Laura Siegel Rabinowitz (International Trade: Customs)
- Laura Foote Reiff (Immigration: Business)
- Doreen U. Saia (Energy: Electricity (Regulatory & Litigation))
- Jena M. Valdetero (Privacy & Data Security: Cybersecurity)
- David A. Zetoony (Privacy & Data Security: Privacy)
