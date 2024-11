Greenbrook lance son rapport annuel sur les marchés privés

LONDRES, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Greenbrook, le conseiller en communications spécialisées, annonce la publication de la première édition de son rapport annuel Private Markets Digital Report, qui évalue les stratégies numériques utilisées par 130 entreprises leaders des marchés privés pour asseoir leur influence et engager les parties prenantes.

Les clés de l'information :

Le secteur des marchés privés a connu une croissance moyenne de 50 % du nombre de ses followers au cours des 12 derniers mois.

Si trois managing partners sur quatre (77 %) ont un profil LinkedIn, moins de la moitié (47 %) s'engagent activement sur la plateforme.

Environ 40 % des entreprises du marché privé utilisent des campagnes numériques payantes et ciblées pour améliorer leur portée et leur impact, et ce chiffre ne cesse de croître.

Le rapport permet aux entreprises des marchés privés de comparer leurs stratégies de communication numérique à celles de leurs pairs et de leurs concurrents, d'identifier les meilleures pratiques et de fournir des informations exploitables pour optimiser la présence numérique et les programmes de médias sociaux. L'étude souligne également le rôle essentiel de LinkedIn dans les efforts de gestion de la réputation des entreprises, 95 % d'entre elles utilisant activement la plateforme à cette fin, tout en renforçant l'engagement des parties prenantes.

D'autres résultats clés incluent une augmentation rapide de l'engagement sur LinkedIn, les entreprises des marchés privés analysées atteignant collectivement une audience mondiale de plus de sept millions de personnes. Chaque entreprise a reçu un score de performance numérique (DPS) basé sur la cadence de publication, les niveaux d'engagement, la taille de la base de followers et la qualité de leur stratégie numérique.

Andrew Honnor, managing partner de Greenbrook, déclare : « Nous assistons à un changement fondamental dans la manière dont les entreprises des marchés privés s'engagent auprès des investisseurs, des équipes de gestion et d'autres publics. Alors que leurs parties prenantes sont de plus en plus dispersées, les entreprises adaptent leurs stratégies numériques pour améliorer l'accessibilité, l'engagement et la différenciation. Il est particulièrement important de mettre l'accent sur les canaux numériques dans le contexte actuel de collecte de fonds, qui est difficile et compétitif. »

Pour en savoir plus et télécharger l'intégralité du Private Markets Digital Report 2024, veuillez cliquer ici.

À propos de Greenbrook :

Greenbrook fournit des services de conseil en communication stratégique au secteur de l'investissement. Nous travaillons avec des clients dans les catégories d'actifs suivantes : le capital-investissement, le capital-risque, la dette privée, les fonds spéculatifs, les fonds activistes, l'infrastructure et l'immobilier, ainsi que la gestion de fonds traditionnelle.

Nous conseillons nos clients sur tous les aspects de leur activité sous l'angle de la réputation, en les aidant à construire et à protéger leur valeur.

Au cours des 12 derniers mois, Greenbrook a fourni des conseils sur plus de 60 milliards de dollars de dettes d'entreprises et de dettes souveraines. Greenbrook a été classé par Bloomberg comme le premier conseiller en Europe pour les communications avec les actionnaires en 2023. Le cabinet a été classé parmi les cinq premiers en Europe par Mergermarket et le premier cabinet de relations publiques et de communication en Europe par Private Equity Wire.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.greenbrookadvisory.com ou suivre Greenbrook sur LinkedIn.