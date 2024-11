Greenbrook veröffentlicht den jährlichen Private Markets Digital Report

LONDON, 12. November 2024 /PRNewswire/ – Greenbrook, der Spezialist für Kommunikationsberatung, gibt die Veröffentlichung der ersten Ausgabe seines jährlichen Private Markets Digital Report bekannt, in dem die digitalen Strategien bewertet werden, die von 130 führenden Privatmarktunternehmen eingesetzt werden, um Einfluss zu gewinnen und Interessenvertreter einzubinden.

Wichtige Erkenntnisse:

Die Privatmarktbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten einen durchschnittlichen Zuwachs an Followern von 50 %.

Drei von vier (77 %) Managing Partnern haben zwar ein LinkedIn-Profil, aber weniger als die Hälfte (47 %) engagieren sich aktiv auf der Plattform

vier (77 %) Managing Partnern haben zwar ein LinkedIn-Profil, aber weniger als die Hälfte (47 %) engagieren sich aktiv auf der Plattform Etwa 40 % der Unternehmen der Privatmarktbranche nutzen bezahlte, gezielte digitale Kampagnen, um ihre Reichweite und Wirkung zu erhöhen, und diese Zahl steigt weiter an.

Der Bericht ermöglicht es Unternehmen der Privatmarktbranche, ihre digitalen Kommunikationsstrategien mit denen ihrer Konkurrenten und Mitbewerber zu vergleichen, Best Practices zu ermitteln und verwertbare Erkenntnisse zur Optimierung ihrer digitalen Präsenz und ihrer Social-Media-Programme zu gewinnen. Die Studie unterstreicht auch die wichtige Rolle von LinkedIn für das Reputationsmanagement von Unternehmen. 95 % der Befragten nutzen die Plattform aktiv zu diesem Zweck und engagieren sich stärker bei ihren Stakeholdern.

Zu den weiteren wichtigen Ergebnissen gehört der rasante Anstieg des LinkedIn-Engagements, wobei die untersuchten Privatmarktunternehmen zusammen ein globales Publikum von über sieben Millionen erreichen. Jedes Unternehmen erhielt einen Digital Performance Score (DPS), der auf der Häufigkeit der Veröffentlichungen, dem Grad der Beteiligung, der Größe der Follower-Basis und der Qualität der digitalen Strategie basiert.

Andrew Honnor, Managing Partner von Greenbrook, sagte: „Wir erleben einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Privatmarktunternehmen mit Investoren, Managementteams und anderen Zielgruppen in Kontakt treten. Da ihre Interessenvertreter immer weiter verstreut sind, passen die Unternehmen ihre digitalen Strategien an, um die Zugänglichkeit, das Engagement und die Differenzierung zu verbessern. Eine stärkere Fokussierung auf digitale Kanäle ist vor allem im derzeitigen schwierigen und wettbewerbsintensiven Umfeld der Mittelbeschaffung wichtig."

Um mehr zu erfahren und den vollständigen Private Markets Digital Report 2024 herunterzuladen, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu Greenbrook:

Greenbrook bietet strategische Kommunikationsberatungsdienste für die Investmentbranche an. Wir arbeiten mit Kunden aus den folgenden Anlageklassen: Private Equity, Risikokapital, Private Debt, Hedgefonds, aktivistische Fonds, Infrastruktur und Immobilien sowie traditionelles Fondsmanagement.

Wir beraten unsere Kunden zu allen Aspekten ihres Unternehmens unter dem Gesichtspunkt der Reputation und helfen ihnen, Werte aufzubauen und zu schützen.

Greenbrook hat in den letzten 12 Monaten bei Unternehmens- und Staatsschulden in Höhe von über 60 Mrd. USD beraten. Greenbrook wurde von Bloomberg 2023 als die Nummer 1 unter den europäischen Beratern für engagierte Aktionärskommunikation eingestuft. Das Unternehmen wurde von Mergermarket unter die Top 5 in Europa und von Private Equity Wire als die Nummer 1 der PR- und Kommunikationsunternehmen in Europa eingestuft.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.greenbrookadvisory.com oder folgen Sie Greenbrook auf LinkedIn.