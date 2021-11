Greg Norman dyrektorem generalnym LIV Golf Investments

Jako pierwszy punkt swojego programu Norman podpisuje przełomowe 10-letnie porozumienie z Asian Tour o wartości ponad 200 mln dolarów.

WEST PALM BEACH, Floryda, 2 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Ogłoszono, że legendarny golfista i członek World Golf Hall of Fame, Greg Norman, obejmuje stanowisko dyrektora generalnego nowo powstałej spółki LIV Golf Investments. Nominacja ta będzie motorem napędowym dla licznych działań ukierunkowanych na rozwój golfa jako sportu zawodowego na całym świecie.

Pierwszym punktem programu Normana jest ogłoszenie przełomowej serii 10 nowych, prestiżowych imprez, które będą organizowane każdego roku w ramach Asian Tour przez następną dekadę. Łączna kwota przeznaczona na tworzenie możliwości gry i pule nagród wyniesie ponad 200 mln dolarów. Posunięcie to stanowi jedną z największych inwestycji w historii zawodowego golfa.

Seria wydarzeń sportowych, które odbędą się w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Europie, zostanie uwzględniona w stałym harmonogramie Asian Tour, począwszy od roku 2022. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania wśród fanów, przyciągnięcie nowych partnerów komercyjnych i stabilizacja zawodowego golfa po przedłużającym się okresie światowych zakłóceń i niepewności.

„To dopiero początek - zaznacza Norman. - LIV Golf Investments zapewniło sobie solidne zaplecze kapitałowe, które będzie wykorzystywane do tworzenia nowych możliwości w całym światowym golfie zawodowym. Będziemy współpracować i z zaangażowaniem wspierać grę na każdym poziomie, a dzisiejsze ogłoszenie, dokonane wspólnie z Asian Tour, jest tego pierwszym przykładem. Od ponad czterech dekad jestem zagorzałym fanem i zwolennikiem gry i rozwoju golfa w Azji. Asian Tour jest jak śpiący olbrzym i naszą wspólną ambicją jest rozwijanie serii gier i uwolnienie potencjału, który - naszym zdaniem - wciąż drzemie w tym sporcie. Tworząc nową platformę oferującą szerokie możliwości gry, które zapewnią graczom wartościowe ścieżki rozwoju, uważamy promocję nowych wydarzeń za istotny pierwszy krok we wspieraniu rynków wschodzących".

LIV Golf Investments to nowo powstała spółka posiadająca oddziały w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W planach jest także utworzenie oddziałów azjatyckich. Kilku wysokich rangą członków zarządu zostało już wyznaczonych na stanowiska, a w odpowiednim czasie pojawią się kolejne nominacje. Udziałowcem większościowym LIV Golf Investments jest PIF - jeden z największych na świecie państwowych funduszy majątkowych ze zróżnicowanym międzynarodowym portfelem inwestycyjnym. W planach jest wprowadzenie kolejnych partnerów inwestycyjnych, którzy podzielają pasję i wiarę w to, że nowe możliwości w zawodowym golfie mogą dostarczyć korzyści zarówno fanom tej dyscypliny, jak i graczom.

„To największy pojedynczy krok w historii Asian Tour i kamień milowy dla zawodowego golfa - powiedział Cho Minn Thant, komisarz i dyrektor generalny Asian Tour. - Przedsięwzięcie to zapewni bezprecedensowe możliwości gry, otworzy nowe ścieżki dla graczy, pozwoli nam konkurować komercyjnie z innymi dyscyplinami sportu i wzmocni nasze działania społeczne. Jesteśmy szczególnie podekscytowani tym, co dzisiejsze przełomowe ogłoszenie wniesie do gry amatorskiej, dostarczając nowych inspiracji dla początkujących graczy i nadając nowy wymiar profesjonalnej konkurencji na najwyższym szczeblu w regionie".

Nowa seria zostanie włączona do stałego harmonogramu Asian Tour, który obejmie łącznie 25 wydarzeń w sezonie. Oczekuje się, że w 2022 r. osiągnięta zostanie rekordowa łączna pula nagród. Każde z 10 wydarzeń wchodzących w skład serii będzie transmitowane na żywo na cały świat. Zamierzeniem jest przyciągnięcie międzynarodowej czołówki utalentowanych graczy dzięki otwartej formule kwalifikacyjnej - tak, aby możliwości gry były dostępne dla jak najszerszego grona graczy.

Wskazane ogłoszenie jest ściśle związane z ustanowieniem nowej 10-letniej współpracy pomiędzy Asian Tour i Golf Saudi, organizatorami turnieju Saudi International przy wsparciu SoftBank Investment Advisers, dzięki której wydarzenie to stanie się flagową imprezą Asian Tour przy znacznie zwiększonej puli nagród w wysokości 5 mln dolarów. Saudi International nie będzie jednym z 10 nowych wydarzeń w ramach uruchomionej serii, ale samo w sobie zapewni zwiększone wymogi dotyczące wyłączeń.

Kolejne sygnały świadczące o rosnącym prestiżu Asian Tour pojawiły się niedawno wraz z ogłoszeniem, że po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa rozgrywki zostaną niebawem wznowione. Zawieszony sezon 2020/21 zakończy się dwoma nowymi turniejami, które zostaną rozegrane w Tajlandii w listopadzie i grudniu 2021 r. oraz dwoma kolejnymi zaplanowanymi na styczeń 2022 r. w Singapurze.

Nowa seria 10 wydarzeń będzie realizowana przez cały rok 2022. Wszystkie wydarzenia będą notowane w rankingu Order of Merit.

Bardziej szczegółowe informacje, w tym dotyczące marki i nazwy serii, zostaną podane w niedalekiej przyszłości.

Organizacja Asian Tour, jako oficjalny organ regulujący golf jako zawodowy sport w Azji, nadzoruje rozwój tej dyscypliny w całym regionie, wspierając kariery zrzeszonych w niej sportowców, przy jednoczesnym zaangażowaniu w zapewnienie integralności gry. Dzięki członkostwu w International Federation of PGA Tours [międzynarodowej federacji zrzeszającej profesjonalnych golfistów], Asian Tour jest jedynym uznanym organizatorem profesjonalnych rozgrywek golfowych w Azji. Asian Tour jest oficjalnie uznawana przez Official World Golf Ranking [oficjalny światowy ranking golfowy], dzięki czemu organizowane przez nią wydarzenia zapewniają cenne punkty rankingowe, sprawiając że ich uczestnicy stają się rozpoznawani na arenie międzynarodowej. Jest ona również stowarzyszona z The R&A, a do grona partnerów należą: Rolex (chronometrażysta), Habitat for Humanity (partner ds. zrównoważonego rozwoju), Titleist (partner internetowy) oraz FootJoy (realizator dostaw). Siedziba główna Asian Tour mieści się w Sentosie, gdzie organizowany jest turniej Asian Golf, zaś klub golfowy z tego miasta stanowi część ekskluzywnej sieci obiektów w ramach Asian Tour Destinations. Asian Tour prowadzi również biuro w Kuala Lumpur w Malezji.

LIV Golf Investments to nowo powstała spółka posiadająca oddziały w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W planach jest także utworzenie oddziałów azjatyckich. Celem spółki jest holistyczna poprawa kondycji zawodowego golfa na skalę globalną i wspieranie interesariuszy w działaniach zmierzających do uwolnienia niewykorzystanego dotąd potencjału tej dyscypliny sportowej. Greg Norman jest założycielem i pierwszym dyrektorem generalnym LIV Golf Investments. Udziałowcem większościowym LIV Golf Investments jest PIF - jeden z największych na świecie państwowych funduszy majątkowych ze zróżnicowanym międzynarodowym portfelem inwestycyjnym.

