Greg Norman vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti LIV Golf Investments

WEST PALM BEACH, Florida, 31. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Bývalá svetová 1-ka a člen Svetovej golfovej siene slávy, Greg Norman, bol dnes vymenovaný za generálneho riaditeľa novovytvorenej spoločnosti LIV Golf Investments. Je to krok, ktorý uvedie do pohybu množstvo významných zmien v profesionálnom golfe na celom svete.

Prvou úlohou Normana je oznámenie prelomovej série 10 nových dôležitých podujatí, ktoré sa budú každoročne organizovať na Asian Tour počas nasledujúcich 10 rokov, čo predstavuje celkový záväzok vo výške viac ako 200 mil. USD na podporu herných príležitostí a financovania cien. Tento krok predstavuje jednu z najväčších investícií v histórii profesionálneho golfu.

Séria bude pridaná do harmonogramu Asian Tour od roku 2022, s novými podujatiami v Ázii, na Strednom východe a v Európe. Séria bola navrhnutá tak, aby vyvolala väčšiu angažovanosť medzi fanúšikmi, pritiahla nový komerčný záujem a pomohla stabilizovať profesionálny golf po dlhotrvajúcom období celosvetových nepokojov a neistoty.

„Toto je len začiatok," poznamenal Norman. „LIV Golf Investments zabezpečila veľký kapitálový záväzok, ktorý sa použije na vytvorenie nových doplnkových príležitostí v rámci celosvetového profesionálneho golfu. Budeme kooperatívnym a rešpektovaným podporovateľom hry na každej úrovni a dnešné oznámenie po boku Asian Tour je toho prvým príkladom.

„Už viac ako štyri desaťročia som oddaným podporovateľom a zástancom hrania a rozvoja golfu v Ázii. Asian Tour je spiaci gigant a zdieľame ambíciu rozšíriť sériu a otvoriť to, čo považujeme za významný nevyužitý potenciál. Našu propagáciu týchto nových podujatí vnímame ako zásadný prvý krok pri podpore rozvíjajúcich sa trhov, vytváraní novej platformy bohatej na herné príležitosti, ktoré vytvárajú hodnotné hráčske cesty."

Spoločnosť LIV Golf Investments bola založená so spoločnosťami skupiny v USA, Veľkej Británii a ázijské pobočky budú nasledovať. Bolo už vymenovaných niekoľko významných manažérov C-Suite, pričom v pravý čas budú nasledovať ďalšie oznámenia. PIF, jeden z najväčších svetových hlavných investičných fondov s rôznorodým medzinárodným investičným portfóliom, je väčšinovým akcionárom novej spoločnosti. Existujú plány na predstavenie ďalších investičných partnerov, ktorí zdieľajú vášeň a vieru v to, ako môžu nové príležitosti v profesionálnom golfe priniesť široké výhody pre fanúšikov a hráčov.

„Ide o najväčší rozvoj v histórii Asian Tour a významný míľnik pre profesionálny golf," povedal Cho Minn Thant, komisár a generálny riaditeľ Asian Tour. „Táto príležitosť nám zabezpečí bezprecedentné nové herné príležitosti, vytvorí nové cesty pre hráčov, umožní nám komerčne konkurovať iným športom a zlepší náš sociálny program.

„Sme veľmi nadšení z vyhliadky, ktorú dnešné prelomové oznámenie prináša amatérskej hre a poskytuje novú inšpiráciu začínajúcim hráčom prostredníctvom novej úrovne najvyššej profesionálnej súťaže v regióne."

Séria prispeje k podpore etablovaných podujatí Asian Tour, ktorá bude zahŕňať sezónu 25 podujatí, od ktorých sa očakáva, že v roku 2022 budú predstavovať rekordné kombinované financovanie cien. Každé z 10 nových podujatí sa bude vysielať naživo po celom svete. Prostredníctvom otvorenej kvalifikačnej kategórie má plány prilákať medzinárodné talenty bez ohľadu na príslušnosť k Tour, aby boli príležitosti dostupné pre najširší okruh hráčov.

Dnešné oznámenie nasleduje po nadviazaní nového 10-ročného partnerstva medzi Asian Tour a Golf Saudi, organizátormi turnaja Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers, vďaka čomu sa toto podujatie stane hlavným podujatím turnaja na Asian Tour s pôsobivým nárastom financovania cien o 5 mil. USD. Saudi International nebude jedným z 10 nových podujatí, ktoré sa objavia ako súčasť novej série, ale samo o sebe poskytne väčšie požiadavky na výnimky.

Ďalšie signály nárastu prosperity pre Asian Tour prišli aj nedávno s oznámením, že súťažné turnaje sa čoskoro obnovia po ich odložení z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Prerušená sezóna 2020/21 sa skončí usporiadaním dvoch nových turnajov v Thajsku v novembri a decembri 2021 a dvoch ďalších turnajov plánovaných v januári 2022 v Singapure.

Nová séria 10 podujatí sa bude konať v priebehu roka 2022, pričom všetky podujatia na celom poli prispejú k rebríčku Order of Merit.

Ďalšie podrobnosti o novej sérii, vrátane odhalenia značky a názvu série, budú nasledovať v blízkej budúcnosti.

O Asian Tour

Ako oficiálny sankčný orgán pre profesionálny golf v Ázii vedie Asian Tour rozvoj profesionálneho golfu v celom regióne, pričom zlepšuje kariéru svojich členov pri zachovaní záväzku k integrite hry. Asian Tour je prostredníctvom svojho členstva v Medzinárodnej federácii PGA Tours jediným uznávaným panázijským profesionálnym golfovým podujatím v Ázii. Tour je oficiálne uznané Oficiálnym svetovým golfovým rebríčkom a jeho podujatia poskytujú hodnotné body do rebríčka pre účastníkov pre ich hodnotenie na svetovej scéne. Je tiež pridruženou spoločnosťou The R&A. Medzi partnerov turné patria Rolex (Timekeeper), Habitat for Humanity (Partner trvalo udržateľného rozvoja), Titleist (Webový partner) a FootJoy (Dodávateľ pre Tour). Spoločnosť Asian Tour sídli v Sentose, ktoré je domovom ázijského golfu, zatiaľ čo Sentosa Golf Club je súčasťou exkluzívnej siete nehnuteľností v rámci Asian Tour Destinations. Tour má kanceláriu aj v Kuala Lumpur v Malajzii.

O LIV Golf Investments

LIV Golf Investments je novovytvorená spoločnosť so skupinami spoločností v USA a Spojenom kráľovstve, s ázijskými pobočkami, ktoré budú nasledovať. Jej úlohou je holisticky zlepšovať zdravie profesionálneho golfu v skutočne globálnom meradle a podporovať existujúce zainteresované strany, aby pomohli uvoľniť nevyužitý potenciál tohto športu. Greg Norman je prvým a zakladajúcim generálnym riaditeľom spoločnosti LIV Golf Investments. PIF, jeden z najväčších svetových hlavných investičných fondov s rôznorodým medzinárodným investičným

