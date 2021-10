Greg Norman foi nomeado CEO da LIV Golf Investments

WEST PALM BEACH, Flórida, 31 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O ex-número 1 do mundo e membro do Hall da Fama do Golfe, Greg Norman, foi anunciado hoje como CEO de uma empresa recém-formada, a LIV Golf Investments, uma manobra que promoverá vários desenvolvimentos importantes para o golfe profissional no mundo todo.

A primeira ordem do dia de Norman é o anúncio de uma série inovadora de dez novos grandes eventos a serem realizados anualmente no Asian Tour nos próximos dez anos, representando um compromisso total de mais de 200 milhões de dólares para apoiar oportunidades no esporte e fundos de prêmios. A manobra representa um dos maiores investimentos da história do golfe profissional.

A série será adicionada à programação do Asian Tour a partir de 2022, com novos eventos em toda a Ásia, Oriente Médio e Europa. Ela foi criada para promover um maior engajamento entre os torcedores, atrair novos interesses comerciais e ajudar a estabilizar o golfe profissional, após um longo período de interrupção e incerteza em todo o mundo.

"Isso é apenas o começo", comentou Norman. "A LIV Golf Investments garantiu um compromisso de capital significativo, que será utilizado para gerar novas oportunidades no golfe profissional mundial. Seremos um apoiador cooperativo e respeitoso do esporte em todos os níveis, e o anúncio de hoje junto com o Asian Tour é o primeiro exemplo disso.

"Sou um torcedor e adepto do esporte e do desenvolvimento do golfe na Ásia há mais de quatro décadas. O Asian Tour é um gigante adormecido, e compartilhamos a ambição de desenvolver a série e de liberar o que acreditamos ser um potencial inexplorado significativo. Vemos a promoção que faremos desses novos eventos como um primeiro passo vital para apoiar os mercados emergentes, criando uma nova plataforma, rica em oportunidades no esporte, que constrói caminhos valiosos para os jogadores."

A LIV Golf Investments foi estabelecida com empresas do grupo nos EUA e no Reino Unido e contará também com escritórios a serem abertos na Ásia. Vários executivos de alto escalão já foram nomeados, com novos anúncios a serem feitos no momento oportuno. O PIF, um dos maiores fundos soberanos do mundo, com um portfólio diversificado de investimentos internacionais, é o acionista majoritário da nova empresa. Já foram realizados planos para adicionar mais parceiros de investimento, que compartilham a paixão e a crença na forma como novas oportunidades no golfe profissional podem criar um benefício generalizado para os torcedores e jogadores.

"Este é o maior desenvolvimento da história do Asian Tour e um grande marco para o golfe profissional", disse Cho Minn Thant, comissário e CEO do Asian Tour. "A oportunidade garantirá novas oportunidades sem precedentes no esporte, estabelecerá novos caminhos para os jogadores, nos permitirá concorrer comercialmente com outros esportes e aprimorar nossa agenda social.

"Estamos particularmente entusiasmados com a perspectiva que o anúncio marcante de hoje oferece ao golfe amador, oferecendo novas inspirações a jogadores aspirantes por meio de um novo nível de competição profissional de alto nível na região."

A série agregará à espinha dorsal de eventos estabelecidos do Asian Tour e incluirá uma temporada de 25 eventos, que deverá representar um prêmio combinado recorde em 2022. Cada um dos dez novos eventos será transmitido ao vivo para o mundo todo, pretendendo atrair um campo internacional de talentos de destaque por meio de uma categoria de classificação aberta, independentemente da afiliação ao Tour, para que as oportunidades estejam disponíveis para o maior número de jogadores possível.

O anúncio de hoje acompanha o sucesso de uma nova parceria de dez anos entre o Asian Tour e a Golf Saudi, os organizadores do Saudi International, impulsionados pela SoftBank Investment Advisers, que permitirão que o evento se torne o principal torneio do Asian Tour, com um impressionante aumento de prêmio de cinco milhões de dólares. O Saudi International não será apenas um dos dez novos eventos a serem apresentados como parte da nova série, mas também oferecerá melhores requisitos de isenção.

Mais sinais de uma maior prosperidade para o Asian Tour também foram mostrados recentemente com o anúncio de que os jogos competitivos recomeçarão em breve, após o adiamento imposto pela pandemia da COVID-19. A suspensão de sua temporada de 2020/21 chegará ao fim com a preparação de dois novos torneios na Tailândia, em novembro e dezembro de 2021, e de dois outros torneios programados para Singapura, em janeiro de 2022.

A nova série de dez eventos será realizada ao longo de 2022, com todos os eventos de campo completo contribuindo para o ranking da Order of Merit.

Mais detalhes sobre a nova série, inclusive a revelação do nome da marca e da série, serão divulgados no futuro próximo.

Sobre o Asian Tour

Como o órgão sancionatório oficial do golfe profissional na Ásia, o Asian Tour rege o desenvolvimento do golfe profissional em toda a região, melhorando as carreiras de seus membros e mantendo um compromisso com a integridade do esporte. O Asian Tour, por meio de sua participação na Federação Internacional da PGA Tours, é a única turnê de golfe profissional pan-asiática reconhecida na Ásia. O Asian Tour é oficialmente reconhecido pelo Official World Golf Ranking e oferece a seus eventos pontos valiosos na classificação para que os participantes sejam reconhecidos no cenário mundial. Também é afiliado à P&A. Entre os parceiros do Asian Tour estão a Rolex (cronometria), Habitat for Humanity (parceira de desenvolvimento sustentável), Titleist (parceira de internet) e FootJoy (fornecedora da turnê). A sede corporativa do Asian Tour está localizada em Sentosa, que é a sede do golfe asiático, enquanto o Sentosa Golf Club faz parte de uma rede exclusiva de propriedades da Asian Tour Destinations. O Asian Tour também tem um escritório em Kuala Lumpur, na Malásia.

Sobre a LIV Golf Investments

A LIV Golf Investments é uma empresa recém-formada, com empresas do grupo nos EUA e no Reino Unido, e contará também com escritórios a serem abertos na Ásia. Sua missão é melhorar de forma holística a saúde do golfe profissional em uma escala verdadeiramente global e apoiar as partes interessadas atuais para ajudar a liberar o potencial inexplorado do esporte. Greg Norman é o fundador e primeiro CEO da LIV Golf Investments. O PIF, um dos maiores fundos soberanos do mundo, com um portfólio diversificado de investimentos internacionais, é o acionista majoritário da LIV Golf Investments.

FONTE LIV Golf Investments

