Gregory M. Shumaker devient le huitième Managing Partner de Jones Day

WASHINGTON, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Stephen J. Brogan, Managing Partner de Jones Day depuis 2002 a annoncé la nomination de Gregory M. Shumaker au poste de Managing Partner de Jones Day à compter du 1er janvier 2023. Il devient ainsi le huitième Managing Partner en 130 ans d'histoire du Cabinet.

Gregory M. Shumaker

Jones Day est un cabinet d'avocats international qui compte plus de 2 400 avocats répartis dans 40 bureaux à travers le monde. C'est un partnership mondial intégré doté d'un système de gouvernance unique qui prévoit, entre autres, que son Managing Partner est désigné par son prédécesseur, qui est le mieux placé pour évaluer les opportunités de croissance du cabinet et identifier l'associé le mieux à même de poursuivre le développement du cabinet. Outre M. Brogan, les précédents Managing Partners de Jones Day sont Frank Ginn (1913-1937 qui a créé le statut de Managing Partner [20 ans après la création du cabinet]), Tom Jones (1938-1947), Jack Reavis (1948-1974), Allen Holmes (1975-1983), Dick Pogue (1984-1992) et Pat McCartan (1992-2002).

M. Shumaker est diplômé de Brown University et de la faculté de droit de Notre Dame University, où il a été rédacteur en chef de la Law Review. Il a effectué toute sa carrière au sein de Jones Day au bureau de Washington. M. Shumaker a été coopté associé du Cabinet en 1997 et a occupé depuis de nombreuses fonctions de direction. Il a notamment été associé responsable du bureau de Washington, associé en charge du recrutement au niveau mondial et, depuis 2015, il dirige la pratique Global Disputes du Cabinet qui compte plus de 200 avocats dans le monde qui interviennent en matière d'arbitrages internationaux, d'enquêtes et de litiges transfrontaliers devant des tribunaux en dehors des États-Unis. Au cours des 35 années qu'il a passées chez Jones Day, il a été impliqué dans de nombreux litiges très médiatisés, dont celui de la faillite de Détroit, la plus grande faillite d'une ville jamais intervenue

« Greg Shumaker est un avocat talentueux et un leader reconnu », a déclaré M. Brogan. « Il est un « pur produit » Jones Day où il a débuté sa carrière comme stagiaire à l'été 1986. Il a les capacités, le dévouement et l'instinct nécessaires pour diriger le Cabinet et lui permettre et de poursuivre son incroyable succès. Il saura saisir les opportunités tout en assumant les responsabilités qui incombent au Cabinet et aux professions juridiques dans leur ensemble. »

« Greg Shumaker est un leader né, charismatique et doté d'une volonté de fer, au service des intérêts de nos clients et du Cabinet. Il sera un grand dirigeant et saura protéger notre institution et les quelque 20 000 personnes qui en dépendent. Jones Day est heureux que Greg Shumaker ait accepté de devenir le 8ème Managing Partner de son histoire. »

« J'ai participé au recrutement de Greg Shumaker en 1986. A cette époque déjà, j'avais relevé des qualités et une force de caractère exceptionnelles qui lui permettraient un jour peut-être de diriger notre Cabinet. Ce jour est arrivé. »

« Steve Brogan est l'un des associés qui aura le plus marqué la longue histoire de Jones Day », a déclaré M. Shumaker. « J'ai admiré ses qualités de leader exceptionnelles et son charisme lors de notre première rencontre, à l'occasion de mon entretien d'embauche à la faculté de droit il y a plus de 35 ans. Au service du Cabinet pendant près d'un demi-siècle, il a œuvré sans faille à la transformation de Jones Day pour faire d'un cabinet d'avocats national reconnu, basé dans le Midwest, un partnership mondial intégré unique, dans lequel les avocats de tous les bureaux travaillenten collaboration afin de fournir la plus haute qualité de service aux clients. »

Sous la direction de M. Brogan, Jones Day s'est agrandi pour compter 600 avocats et 18 bureaux supplémentaires, a étendu sa présence en Australie, s'est implanté en Amérique latine et a réouvert des bureaux au Moyen-Orient. Dans le même temps, le Cabinet a continué à améliorer la qualité de ses services juridiques, devenant le seul cabinet à figurer depuis six années consécutives à la tête du classement « Client Service A-Team » (enquête sur la qualité des services juridiques rendus par les cabinets d'avocats) réalisé par BTI Consulting chaque année.

M. Brogan a en outre considérablement développé les engagements pro bono de Jones Day. Il est à l'origine de la mise en œuvre d'un programme dédié à la défense des demandeurs d'asile ayant franchi la frontière sud des États-Unis. Depuis 2014, Jones Day gère ainsi des sites qui fonctionnent comme des tribunaux virtuels le long de la frontière et dispose désormais d'un bureau entièrement opérationnel à Laredo, au Texas, dont le personnel est composé d'avocats et de membres du staff issus de tous les bureaux du Cabinet qui se relaient tout au long de l'année. Jones Day a également apporté son aide aux demandeurs d'asile des camps de réfugiés de Lesbos en Grèce. À ce jour, plus de 1 000 avocats, en provenance de presque tous les bureaux du cabinet, ont participé à ces actions, qui ont permis d'apporter une assistance juridique à plus de 15 000 personnes.

« Steve Brogan aime dire que ce ne sont pas les personnes qui changent les grandes institutions, mais les grandes institutions qui changent les personnes », relève M. Shumaker. « C'est certainement vrai en général, mais il ne fait aucun doute qu'au cours de ces 20 dernières années, en tant que Managing Partner de Jones Day, Steve Brogan a transformé l'étendue des services du Cabinet tout en établissant des valeurs et des principes de fonctionnement qui en font une institution unique et prospère. C'est un immense honneur et une grande responsabilité que de perpétuer son héritage et poursuivre l'engagement du cabinet au sein de la profession et en faveur de l'état de droit dans le monde. »

