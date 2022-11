Gregory M. Shumaker wordt achtste Beherende Vennoot van Jones Day

WASHINGTON, 21 november 2022 /PRNewswire/ -- Stephen J. Brogan, Jones Days Beherende Vennoot sinds 2002, heeft vandaag aangekondigd dat Gregory M. Shumaker vanaf 1 januari 2023 de volgende Beherende Vennoot van Jones Day zal worden. Hij is pas de achtste Beherende Vennoot in de 130-jarige geschiedenis van het bedrijf.

Gregory M. Shumaker

Jones Day is een wereldwijde juridische instelling met meer dan 2400 advocaten in 40 kantoren op de hele wereld. Het is één enkel geïntegreerd wereldwijd partnerschap met een uniek bestuurssysteem dat er onder andere voor zorgt dat de Beherende Vennoot wordt gekozen door de voorganger, die in de beste positie verkeert om zowel de huidige kansen voor het bedrijf te zien als om de persoon te identificeren die het best in staat is om die kansen te verzilveren. Naast de heer Brogan waren de vorige Beherende Vennoten van Jones Day Frank Ginn (1913–1937, die het concept van Beherend Vennoot twintig jaar na de oprichting van het bedrijf pionierde), Tom Jones (1938–1947), Jack Reavis (1948–1974), Allen Holmes (1975–1983), Dick Pogue (1984–1992) en Pat McCartan (1992–2002).

De heer Shumaker studeerde af aan Brown University en de University of Notre Dame Law School, waar hij redacteur was van het juridisch tijdschrift van de faculteit. Hij heeft zijn hele carrière in de firma doorgebracht in het kantoor in Washington. De heer Shumaker werd in 1997 Jones Day-vennoot en heeft sindsdien in vele leidinggevende functies in het bedrijf gediend, waaronder Hoofdvennoot van het kantoor in Washington, Aanwervend Vennoot voor het hele bedrijf en, sinds 2015, leider van de Global Disputes Practice van het bedrijf, die bestaat uit meer dan tweehonderd advocaten over de hele wereld die internationale arbitrages, onderzoeken en grensoverschrijdende geschillen behandelen in rechtbanken buiten de Verenigde Staten. In zijn 35 jaar bij Jones Day was hij betrokken bij een aantal spraakmakende proceszaken, waaronder de faillissementsprocedure van de stad Detroit, het grootste gemeentelijke faillissement in de geschiedenis.

"Greg Shumaker is een getalenteerde advocaat en een bewezen leider", aldus de heer Brogan. "Hij is al heel zijn leven bij Jones Day, beginnend met zijn zomerstage in 1986, en hij houdt van de firma. Hij heeft het vermogen, de toewijding en instincten die nodig zijn om het kantoor in staat te stellen zijn ongelooflijke succes voort te zetten, waarbij hij zowel de kansen als de verantwoordelijkheden accepteert waarmee het kantoor en de advocatuur in de toekomst worden geconfronteerd.

"Greg is een geboren leider die een ontwapenende charme heeft en tegelijkertijd een ijzeren wil bezit om onze klanten en het bedrijf te beschermen. Hij zal een geweldige rentmeester zijn en grote zorg dragen voor onze instelling en de meer dan twintigduizend mensen wier leven afhangt van haar goed fortuin. Het is een zegen voor Jones Day dat hij de rol van achtste Beherend Vennoot heeft aanvaard.

"Ik hielp bij Gregs rekrutering bij het bedrijf in 1986. Ik kon toen al zien dat hij speciale gaven had, evenals het sterke karakter dat hem op een dag in staat zou kunnen stellen om onze firma te leiden. Die dag is nu aangebroken."

"Steve Brogan is een van de meest invloedrijke vennoten in de lange geschiedenis van Jones Day", aldus de heer Shumaker. "Ik bewonder zijn ongelooflijke en magnetische leiderschapskwaliteiten al sinds ik meer dan vijfendertig jaar geleden tijdens mijn rechtenstudie bij hem solliciteerde. Gedurende bijna een halve eeuw dienst aan het kantoor was hij de persoon die het meest verantwoordelijk was voor de transformatie van Jones Day van een hoogwaardig nationaal advocatenkantoor met basis in het Midwesten van de VS tot een uniek geïntegreerd wereldwijd juridisch partnerschap, waarin advocaten uit alle kantoren samenwerken om het hoogste niveau van klantenservice te bieden."

Onder leiding van de heer Brogan heeft Jones Day meer dan zeshonderd advocaten en achttien kantoren toegevoegd, zijn aanwezigheid in Australië uitgebreid, is het actief geworden in Latijns-Amerika en is het teruggekeerd naar het Midden-Oosten. Tegelijkertijd bleef het kantoor de kwaliteit van zijn juridische diensten versterken en werd het een steunpilaar in het BTI Consulting Client Service A-Team-rapport dat de klantenservice meet, en behaalde in dat onderzoek de afgelopen zes jaar telkens de eerste plek.

De heer Brogan heeft ook de pro-bonoverplichtingen van Jones Day aanzienlijk uitgebreid. Hij was de drijvende kracht achter de inspanningen van het bedrijf om de belangen van asielzoekers aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten te behartigen. Sinds 2014 baat Jones Day faciliteiten uit die fungeren als sites voor rechtszaken op afstand langs de zuidelijke grens en heeft nu een volledig operationeel kantoor in Laredo, Texas, op roterende basis bemand door advocaten en professionele medewerkers uit het hele kantoor. Daarnaast helpt Jones Day asielzoekers in vluchtelingenkampen op het Griekse Lesbos. Tot op heden hebben meer dan duizend advocaten van vrijwel elk kantoor van het bedrijf aan dit werk deelgenomen en juridische bijstand verleend aan meer dan vijftienduizend personen.

"Steve zegt graag dat "mensen geen geweldige instellingen veranderen, maar grote instellingen mensen veranderen'", merkte de heer Shumaker op. "Dat is zeker waar in het algemeen, maar het lijdt geen twijfel dat Steve Brogan de afgelopen twintig jaar als Beherende Vennoot van Jones Day de reikwijdte van de diensten van het bedrijf heeft getransformeerd, terwijl hij waarden en operationele principes heeft ingevoerd die dit zo'n uniek bedrijf en succesvolle instelling maken. Het is een enorme eer en verantwoordelijkheid om zijn nalatenschap te mogen voortzetten evenals de bijdrage van het kantoor aan het beroep en de bevordering van de rechtsstaat op de hele wereld."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1951528/JONES_DAY_Gregory_M_Shumaker.jpg

SOURCE JONES DAY