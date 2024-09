Grepow dévoile des batteries LiPo de pointe à boîtier métallique pour les appareils portables avancés

LIVERMORE, Californie, 2 septembre 2024 /PRNewswire/-- Grepow, innovateur dans le domaine de la technologie des batteries depuis 1998, a annoncé aujourd'hui une avancée révolutionnaire dans le domaine des solutions de batteries : Une nouvelle gamme de batteries LiPo à boîtier métallique. Conçues pour répondre aux besoins exigeants des vêtements intelligents modernes et s'aligner sur les normes réglementaires européennes à venir, ces batteries promettent de transformer le paysage de l'alimentation mobile.

La dernière ligne de produits de Grepow propose des batteries équipées des technologies « stacking » et « pouching », permettant une personnalisation sans précédent de la forme et de la taille. L'intégration d'un boîtier métallique durable améliore les caractéristiques de sécurité des batteries, leur permettant de résister à des conditions difficiles sans compromettre les performances.

Conformité avec les futures réglementations :

Dans la perspective des exigences futures, ces batteries sont conçues pour être conformes à la future réglementation européenne (UE) 2023/1542 sur l'amovibilité des batteries. Cette approche proactive de la conception garantit non seulement la facilité de remplacement des batteries, mais positionne également Grepow à l'avant-garde de la conformité réglementaire, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

« Nos nouvelles batteries LiPo en forme de boîtier métallique sont conçues pour alimenter les appareils de la prochaine génération avec fiabilité et efficacité », a déclaré le responsable du développement des produits chez Grepow. « Avec ces innovations, nous établissons de nouvelles normes dans l'industrie des batteries, en veillant à ce que nos partenaires et les consommateurs reçoivent les meilleures solutions que la technologie peut offrir. »

Caractéristiques principales :

Longévité : Atteint un taux de rétention de la capacité de 85 % après 1 500 cycles de charge, établissant une nouvelle référence en matière de durabilité des batteries.

Sécurité : Améliorée par une valve d'échappement scellée pour éviter le gonflement et augmenter la stabilité globale de la cellule.

Performance : Offre une densité énergétique accrue d'au moins 5 %, ce qui permet aux petits appareils de fonctionner plus longtemps.

Offre une densité énergétique accrue d'au moins 5 %, ce qui permet aux petits appareils de fonctionner plus longtemps. Personnalisation : Fournit des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de divers appareils électroniques grand public, favorisant à la fois la flexibilité de la conception et le prototypage rapide.

Dédiée à la recherche indépendante et à l'innovation, Grepow applique des normes de qualité rigoureuses à l'ensemble de ses processus de production. En utilisant des installations de test de pointe et en adhérant aux normes ISO 13485, l'entreprise s'assure que chaque produit dépasse les attentes de l'industrie.

À propos de Grepow

Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd. est un leader mondial dans le développement et la fabrication de batteries LiPo rechargeables, avec des activités couvrant la R&D, la fabrication et la vente de systèmes de batteries. Pour plus d'informations sur les nouvelles batteries LiPo à boîtier métallique de Grepow et sur la façon dont elles façonnent l'avenir de l'énergie portable, veuillez consulter le site https://www.grepow.com.

