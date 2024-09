Grepow stellt modernste LiPo-Batterien mit Metallgehäuse für fortschrittliche Wearables vor

LIVERMORE, Kalifornien, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Grepow, ein Innovator in der Batterietechnologie seit 1998, gab heute einen bahnbrechenden Fortschritt bei Batterielösungen bekannt: eine neue Reihe von LiPo-Akkus mit Metallgehäuse. Diese Akkus wurden entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen moderner intelligenter Wearables gerecht zu werden, und entsprechen den kommenden EU-Vorschriften. Sie versprechen, die Landschaft der mobilen Stromversorgung zu verändern.

Grepow Metal Casing Shaped LiPo Battery

Die neueste Produktlinie von Grepow umfasst Batterien, die mit „Stacking"- und „Pouching"-Technologien ausgestattet sind und eine noch nie dagewesene Anpassung von Form und Größe ermöglichen. Das robuste Metallgehäuses verbessert die Sicherheitsmerkmale der Batterien und ermöglicht es ihnen, rauen Bedingungen zu widerstehen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.

Einhaltung künftiger Vorschriften:

Mit Blick auf künftige Anforderungen sind diese Batterien so konstruiert, dass sie der kommenden EU-Verordnung (EU) 2023/1542 über die Entnehmbarkeit von Batterien entsprechen. Dieser proaktive Designansatz gewährleistet nicht nur einen einfachen Batteriewechsel, sondern positioniert Grepow auch an vorderster Front bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, was einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt darstellt.

„Unsere neuen LiPo-Akkus in Form eines Metallgehäuses sind darauf zugeschnitten, Geräte der nächsten Generation mit Zuverlässigkeit und Effizienz zu versorgen", so der Leiter der Produktentwicklung bei Grepow. „Mit diesen Innovationen setzen wir neue Maßstäbe in der Batteriebranche und stellen sicher, dass unsere Partner und Verbraucher die besten Lösungen erhalten, die die Technik zu bieten hat."

Wesentliche Merkmale:

Langlebigkeit: Erreicht eine Kapazitätserhaltungsrate von 85 % nach 1.500 Ladezyklen und setzt damit einen neuen Maßstab für die Haltbarkeit von Batterien.

Erreicht eine Kapazitätserhaltungsrate von 85 % nach 1.500 Ladezyklen und setzt damit einen neuen Maßstab für die Haltbarkeit von Batterien. Sicherheit: Verbessert mit einem versiegelten Auslassventil, um ein Aufquellen zu verhindern und die Gesamtstabilität der Zellen zu erhöhen.

Verbessert mit einem versiegelten Auslassventil, um ein Aufquellen zu verhindern und die Gesamtstabilität der Zellen zu erhöhen. Leistung: Bietet eine um mindestens 5 % höhere Energiedichte, wodurch kleinere Geräte länger betrieben werden können.

Bietet eine um mindestens 5 % höhere Energiedichte, wodurch kleinere Geräte länger betrieben werden können. Anpassungen: Bietet maßgeschneiderte Lösungen, die die spezifischen Anforderungen verschiedener Unterhaltungselektronikgeräte erfüllen und sowohl Designflexibilität als auch Rapid Prototyping unterstützen.

Grepow hat sich der unabhängigen Forschung und Innovation verschrieben und hält in seinen Produktionsprozessen strenge Qualitätsstandards ein. Durch den Einsatz modernster Prüfeinrichtungen und die Einhaltung der ISO13485-Normen stellt das Unternehmen sicher, dass jedes Produkt die Erwartungen der Branche übertrifft.

Informationen zu Grepow

Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von wiederaufladbaren LiPo-Batterien, dessen Geschäftsbereiche Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Batteriesystemen umfassen. Weitere Informationen über die neuen LiPo-Akkus von Grepow mit Metallgehäuse und darüber, wie sie die Zukunft der tragbaren Stromversorgung gestalten, finden Sie unter https://www.grepow.com.

