Grepow présente une technologie brevetée de batterie incurvée, offrant une capacité 30 % plus élevée pour les bagues connectées de nouvelle génération

LIVERMORE, Californie, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Grepow, un dirigeant mondial des solutions de batteries avancées, annonce aujourd'hui la publication d'un nouveau livre blanc technique détaillant sa technologie brevetée E-stacking de cellules incurvées pour les bagues intelligentes. Pensée pour éliminer les principales limites des appareils portables ultra-compacts, cette approche offre une capacité jusqu'à 30 % supérieure dans le même volume, tout en améliorant la fiabilité et le confort.

Grepow Patented Curved Battery for Smart Rings

Alors que le segment des bagues intelligentes devrait atteindre une valeur de plusieurs milliards d'euros d'ici 2030, la durée de vie des piles et le facteur de forme sont devenus des obstacles majeurs. Les bagues intelligentes nécessitent des solutions énergétiques puissantes dans des designs ultra-compacts et incurvés. La fabrication traditionnelle des batteries, qui consiste à enrouler des cellules plates en forme d'arc, crée des contraintes mécaniques, gaspille de l'espace interne et peut entraîner une irrégularité des performances sur le long terme.

Le livre blanc de Grepow présente son procédé breveté E-stacking, qui permet aux cellules incurvées de fournir jusqu'à 21 mAh de capacité (contre 16 mAh pour les cellules conventionnelles de même taille) et de supporter plus de 500 cycles stables, prolongeant ainsi de manière significative la durée de vie des appareils. Dans un autre brevet, la conception incurvée de la batterie à double languette offre une plus grande souplesse dans la conception industrielle, permettant aux cellules d'être aussi étroites que 4,1 mm (généralement 6 mm) et favorisant des configurations d'alimentation plus minces et plus adaptables pour les appareils portables compacts. Chaque cellule fait l'objet d'une inspection à 100 % par rayons X et CCD afin de garantir la sécurité et la fiabilité, tandis que les anodes silicium-carbone de pointe augmentent encore la capacité et améliorent la densité d'énergie volumétrique de 17,2 %.

En éliminant les contraintes de longue date liées à la conception de piles de petite taille, la technologie brevetée de Grepow permet d'obtenir des bagues connectées plus fines, plus légères et plus durables, ouvrant ainsi la voie à une surveillance de la santé 24/7, à un contrôle gestuel et à une détection biométrique dans les vêtements de tous les jours.

Le livre blanc complet peut être téléchargé à l'adresse suivante : Livre blanc sur la batterie Smart Ring

(Pour des informations sur le produit : https://www.grepow.com/wearables/smart-ring.html)

À propos de Shenzhen Grepow Battery Co.

Fondé en 1998, Grepow est un fabricant axé sur la technologie et spécialisé dans les solutions d'alimentation personnalisées. Grâce à une R&D solide et à une fabrication automatisée, Grepow fournit des batteries façonnées à haute densité énergétique pour les dispositifs portables, les drones et d'autres appareils intelligents de prochaine génération.

Contact avec les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2796953/Grepow_E_Stacking_Curved_Battery_Smart_Rings.jpg