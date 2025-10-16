Grepow stellt patentierte, gebogene Batterietechnologie vor: 30 % mehr Kapazität für die nächste Generation von Smart-Ringen

LIVERMORE, Kalif., 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Grepow, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Batterielösungen, gab heute die Veröffentlichung eines neuen technischen Whitepapers bekannt, in dem seine patentierte „E-Stacking Curved-Cell"-Technologie für Smart-Ringe detailliert beschrieben wird. Der Ansatz wurde entwickelt, um die grundlegenden Einschränkungen ultrakompakter Wearables zu überwinden, und bietet eine bis zu 30 % höhere Kapazität bei gleichem Volumen, während gleichzeitig Zuverlässigkeit und Komfort verbessert werden.

Grepow Patented Curved Battery for Smart Rings

Da das Smart-Ring-Segment bis 2030 ein Gesamtvolumen von mehreren Milliarden US-Dollar erreichen soll, sind Batterielebensdauer und Formfaktor zu kritischen Hindernissen geworden. Smart-Ringe erfordern leistungsstarke Energielösungen in ultrakompakten, gebogenen Bauformen. Die herkömmliche Batterieherstellung, bei der flache Zellen zu einem Bogen gewickelt werden, führt zu mechanischer Belastung, vergeudet Platz im Zellinneren und kann zu einer unbeständigen Langzeitleistung führen.

In dem White Paper von Grepow wird das patentierte E-Stacking-Verfahren vorgestellt, mit dem gebogene Zellen eine Kapazität von bis zu 21 mAh erreichen können (im Vergleich zu 16 mAh bei herkömmlichen Zellen derselben Größe) und mehr als 500 stabile Ladezyklen überstehen, was die Lebensdauer der Geräte erheblich verlängert. In einem separaten Patent wird das gebogene Dual-Tab-Batteriedesign als flexibleres Industriedesign beschrieben, das Zellen mit einer Dicke von nur 4,1 mm (normalerweise 6 mm) ermöglicht und schlankere, anpassungsfähigere Energiekonfigurationen für kompakte Wearables unterstützt. Jede Zelle wird einer 100%igen Röntgen- und CCD-Prüfung unterzogen, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und fortschrittliche Silizium-Kohlenstoff-Anodenformulierungen erhöhen die Kapazität weiter und verbessern die volumetrische Energiedichte um 17,2%.

Die patentierte Technologie von Grepow beseitigt die seit langem bestehenden Beschränkungen bei der Konstruktion von Batterien mit geringen Abmessungen und ermöglicht so dünnere, leichtere und langlebigere Smart-Ringe, die den Weg für eine nahtlose 24/7-Gesundheitsüberwachung, Gestensteuerung und biometrische Sensorik im Alltag ebnen.

Das vollständige Whitepaper steht unter folgender Adresse zum Download bereit: Smart Ring Battery White Paper

(Für Produktinformationen: https://www.grepow.com/wearables/smart-ring.html)

Informationen zu Shenzhen Grepow Battery Co, Ltd.

Das 1998 gegründete Unternehmen Grepow ist ein technologieorientierter Hersteller, der sich auf maßgeschneiderte Energielösungen spezialisiert hat. Mit starker Forschung und Entwicklung und automatisierter Fertigung liefert Grepow geformte Batterien mit hoher Energiedichte für Wearables, Drohnen und andere intelligente Geräte der nächsten Generation.

Medienkontakt: [email protected]

