Größte Bank in Mittel- und Osteuropa will noch digitaler werden

Die PKO Bank Polski, die größte Bank in Mittel- und Osteuropa und laut dem internationalen Finnoscore-Ranking führend im digitalen Banking in Europa, hat ihre neue Strategie bekannt gegeben. Mit Blick auf das Jahr 2025 möchte sie in noch stärkerem Maße moderne technologische Lösungen einsetzen, um noch bessere Produkte und Dienstleistungen für ihre Kunden zu schaffen.

WARSCHAU, Polen, 15. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Im Einklang mit der neuen Strategie für die Jahre 2023 bis 2025 unter dem Motto „Bereit für die Herausforderungen, fokussiert auf die Zukunft" möchte die Bank ihre Wettbewerbsvorteile nutzen, um Änderungen in der Herangehensweise an ihre Kunden einzuführen, wobei sie sich auf die Verbesserung ihres Kundendienstes durch Hyperpersonalisierung sowie die Anpassung der Art des Bankgeschäfts an ihre Präferenzen konzentriert.

„Die neue Strategie der PKO Bank Polski ist vergleichbar mit einem klar formulierten Fahrplan. Die geschickte und konsequente Verfolgung dieser Strategie wird es ermöglichen, die festgelegten Ziele schnell und gleichzeitig gut durchdacht zu erreichen. Die Achsen der Strategie sind die Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen: der Kunden und der Mitarbeiter. Aus diesem Blickwinkel werden wir Lösungen umsetzen, die auf Innovation, Technologie und nachhaltiger Entwicklung basieren. Unsere Zukunft ist die Weiterentwicklung der kundenorientierten Kultur, des Angebots und des Modells der Kundenbetreuung", betonte Paweł Gruza, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der PKO Bank Polski, der die Arbeit des Vorstands leitet.

Im Rahmen ihrer neuen Strategie plant die Bank, ihren Bestand junger Kunden zu erweitern. Dies wird durch eine radikale Digitalisierung der Serviceprozesse möglich sein, so dass im Jahr 2025 alle Servicefunktionen für Produkte für Privatkunden in digitalen Kanälen zur Verfügung stehen werden und ein Besuch in der Filiale nur noch stattfinden muss, wenn der Kunde dies wünscht. Parallel dazu wird die PKO Bank Polski dem Thema Cybersicherheit große Aufmerksamkeit widmen. In diesem Zusammenhang ist die Umsetzung der Zero-Trust-Mechanismen geplant, die zu den Schlüsselelementen der digitalen Sicherheit der Bank gehören werden.

„Unsere strategischen Aktivitäten werden mit dem besten Team von IT-Experten auf dem polnischen Markt durchgeführt, während die IT-Entwicklung vier Schlüsselbereiche priorisieren wird, die Daten, Cybersicherheit, DevSecOps und Cloud-Lösungen umfassen. Wir wollen den Umfang der in unserem Besitz befindlichen Daten voll ausschöpfen und die fortschrittlichsten analytischen Lösungen auf dem Markt entwickeln.Wir werden uns auch auf die Nutzung des Cloud-Potenzials und den Aufbau technologischer Lösungen konzentrieren, die es uns ermöglichen, die Zeit bis zur Markteinführung auf die Hälfte zu verkürzen und noch bessere Dienstleistungen für unsere Kunden zu erbringen", erklärte Artur Kurcweil, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der PKO Bank Polski, verantwortlich für den IT-Bereich.

Strategische Programme, die in sieben Hauptpfeilern zusammengefasst sind, werden zur effizienten Umsetzung der Strategie beitragen. Die meisten von ihnen werden in Form von agilen, selbstorganisierenden Technologie- und Geschäftsteams umgesetzt, wobei frühere Erfahrungen der Bank im Rahmen der „Agilen Transformation" genutzt werden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1913688/PKO_Bank_Polski_Logo.jpg

SOURCE PKO Bank Polski