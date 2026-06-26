Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento nacional de la marca con Group 1 Toyota Fort Bend en Richmond

El antiguo Sterling McCall Acura ahora es uno de los concesionarios que operan bajo la marca unificada Group 1

HOUSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua para unificar a nivel nacional su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., empresa de venta de automóviles con sede en Houston y concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Group 1 Toyota Fort Bend, antes conocido como Sterling McCall Toyota Fort Bend, la cual opera bajo su nueva denominación desde el 8 de octubre de 2025.

El concesionario del condado de Fort Bend forma parte del número creciente de sucursales en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecer a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares de operaciones de Group 1. No obstante este cambio, mantendrá el equipo local, la experiencia de Toyota y las relaciones con los clientes que han distinguido al concesionario en el condado de Fort Bend durante más de dos décadas.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Sterling McCall Toyota Fort Bend a Group 1 Toyota Fort Bend forma parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supondrá cambio alguno en la propiedad, la dotación de personal, las líneas de productos ni en las operaciones cotidianas, y los clientes podrán seguir interactuando con los mismos profesionales locales bajo el nuevo nombre.

Group 1 Automotive ha sido la propietaria y operadora del concesionario del condado de Fort Bend durante más de dos décadas. El nuevo nombre vincula formalmente al negocio con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, otorga a los clientes locales el beneficio de seguir tratando con el concesionario del condado de Fort Bend que conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"Desde que adoptamos nuestro nuevo nombre, nuestros clientes encuentran al mismo equipo local que conocen y en el que confían, ahora con un vínculo más evidente con la solidez y los recursos de Group 1", afirmó Martin Morcho, gerente general de Group 1 Toyota Fort Bend. "El nombre del edificio cambió, pero lo que importa aquí sigue siendo lo mismo: una experiencia coherente, cómoda y transparente, ya sea que alguien esté buscando un Toyota nuevo, lleve su vehículo actual al servicio técnico o piense en cambiarlo por otro".

Continuidad del servicio y compromiso local

Group 1 Toyota Fort Bend sigue prestando servicios a los clientes desde su ubicación actual en 20465 Southwest Freeway en Richmond, Texas y apoya a los conductores de Richmond, Rosenberg, Sugar Land y las comunidades vecinas del condado de Fort Bend con nuevos vehículos Toyota, vehículos usados, servicio Toyota, repuestos y soporte de mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Sterling McCall Toyota Fort Bend a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Sterling McCall Toyota Fort Bend cambió su nombre a Group 1 Toyota Fort Bend?

Sterling McCall Toyota Fort Bend se convirtió en Group 1 Toyota Fort Bend el 8 de octubre de 2025, como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombre más clara y coherente para todos los concesionarios de Estados Unidos. El nombre nuevo refleja el vínculo del concesionario con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes de Richmond, Rosenberg y las comunidades vecinas del condado de Fort Bend. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia coherente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Cómo pueden los compradores encontrar las mejores ofertas y tasas de financiamiento en las áreas de Rosenberg y Fort Bend?

Los compradores que comparan concesionarios en la zona de Fort Bend suelen evaluar los precios anunciados, los incentivos vigentes del fabricante, las opciones de financiamiento con múltiples prestamistas y el valor de tasación de sus vehículos actuales. El costo total de compra, incluidos impuestos y tarifas, es un criterio de comparación más confiable que el monto de la cuota mensual por sí solo.

Si deseo comprar un auto usado, ¿cómo puedo conocer el historial del vehículo antes de efectuar la compra?

Un informe de historial del vehículo puede ayudarle a identificar accidentes informados, conflictos de titularidad o discrepancias en el odómetro. Asimismo, los compradores pueden revisar registros de servicio, buscar señales de desgaste inconsistente, así como solicitar una inspección profesional para recabar más información antes de la compra.

¿Cuáles son los beneficios de un automóvil usado certificado?

Los vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) se suelen someter a una inspección multipunto en la fábrica y a un proceso de reacondicionamiento e incluyen una cobertura de garantía limitada que supera la de un vehículo usado estándar. Además, los beneficios pueden incluir asistencia en ruta y un informe de historial del vehículo, con una cobertura específica que varía según el programa y el año del modelo.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en los Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

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Directora de Marketing, Marca y comunicaciones

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.