Group14 Technologies acquiert Schmid Silicon dans un contexte d'expansion européenne de grande envergure

Group14 accélère sa stratégie de mise en place d'une infrastructure de technologie des batteries au silicium en Europe afin de répondre aux besoins de ses clients et partenaires du secteur automobile

L'acquisition de Schmid Silicon, le fabricant européen de silane le plus avancé sur le plan technologique, permet au Group14 d'assurer une chaîne d'approvisionnement plus sûre pour les batteries au silicium

Le Group14 étant en train de s'implanter en Europe , l'entreprise prévoit d'ouvrir ses premiers bureaux en Allemagne

WOODINVILLE, Washington et SPREETAL, Allemagne, 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Group14 Technologies , premier fabricant et fournisseur mondial de technologies avancées de batteries au silicium, a racheté Schmid Silicon Technology Holding GmbH (Schmid Silicon), le producteur de silane le plus avancé technologiquement en Europe, dans le cadre d'une opération historique visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement mondiale en batteries et à répondre à la demande de technologies de batteries au silicium dans le monde entier. Dans le cadre de cette acquisition, Group14 mettra en ligne l'usine de silane ultramoderne de Schmid Silicon à Spreetal (Schwarze Pumpe), en Allemagne, afin de favoriser l'expansion de ses activités en Europe. Cette étape permet de protéger les clients et les partenaires de Group14 contre d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement - en particulier dans l'industrie automobile - et permet à l'entreprise de fabriquer localement, en Europe, des batteries au silicium intégrées.

Group14 acquires Schmid Silicon Group and a silane facility in Spreetal, Germany, in the first of several moves to expand into Europe.

L'acquisition de Schmid Silicon par Group14 garantit un approvisionnement sûr en gaz silane, un précurseur essentiel pour le SCC55™, sa technologie primée de batteries au silicium. L'acquisition associe la technologie éprouvée de Schmid Silicon, basée sur un procédé de silane à très haute pureté et à faible teneur en carbone, aux capacités de fabrication commercialement éprouvées de Group14, afin de fournir des matériaux de batterie en silicium à haute densité énergétique - une alternative plus durable et plus performante qui repousse les limites des batteries lithium-ion afin de suivre le rythme de la transition énergétique mondiale.

Dans le cadre de l'acquisition, Group14 prévoit de conserver et d'intégrer tous les employés actuels de Schmid Silicon, tout en proposant une formation visant à faire passer les nouveaux employés des secteurs traditionnels de l'énergie à celui de l'énergie propre. Une fois l'usine en ligne et opérationnelle, Group14 prévoit de multiplier ses effectifs par cinq et a commencé à prospecter pour trouver ses premiers bureaux européens en Allemagne afin d'y établir ses activités.

« Nous avons réussi à mettre à l'échelle notre processus d'innovation éprouvé au sein de Group14 pour une large base de clients, de l'électronique grand public à l'automobile et même au-delà. L'acquisition de l'usine et de la technologie de traitement à haut rendement énergétique de Schmid Silicon était une étape naturelle, car nous poursuivons nos efforts pour répondre à la hausse spectaculaire de la demande de technologies de pointe pour les batteries, tout en soutenant les stratégies de décarbonisation de l'Union européenne », a déclaré Rick Costantino, directeur technique et cofondateur de Group14 Technologies.

Une fois opérationnelle, l'usine de silane de Group14 constituera un point d'ancrage essentiel en Europe, dans la mesure où l'entreprise continue de se développer dans le monde entier dans le cadre de sa feuille de route globale visant à construire des usines modulaires sur des marchés clés, ce qui lui permettra de répondre à la demande d'électrification aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui, Group14 expédie déjà le SCC55™ à des clients représentant plus de 90 % de la production mondiale de batteries lithium-ion depuis sa première usine à l'échelle commerciale dans l'État de Washington, tout en construisant sa deuxième usine américaine à Moses Lake et en achevant la mise en service de son usine en coentreprise avec SK en Corée du Sud.

« Group14 a connu une croissance rapide sur des marchés essentiels et nous sommes désormais impatients de nous rapprocher de nos clients du secteur automobile en Europe afin de soutenir la transition énergétique mondiale », a déclaré Rick Luebbe, PDG et cofondateur de Group14 Technologies. « L'Allemagne est depuis longtemps le siège de nombreux constructeurs automobiles parmi les plus importants et les plus anciens au monde, et nous sommes impatients de mettre en place ce projet essentiel pour créer une chaîne d'approvisionnement en batteries au silicium résiliente, capable de répondre à la demande mondiale dès maintenant. »

À propos d'Group14 Technologies

Fondé pour permettre la prochaine révolution électrique, Group14 est le premier fabricant commercial et fournisseur mondial de technologies de batteries au silicium. Group14 exploite actuellement BAM-1, une usine commerciale de matériaux actifs pour batteries, à Woodinville, dans l'État de Washington, et prévoit deux autres usines : une en coentreprise avec SK, Inc. en Corée du Sud et une deuxième aux États-Unis, BAM-2, à Moses Lake, dans l'État de Washington. À ce jour, Group14 a levé plus de 650 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs et de clients de renom tels que Porsche AG, Microsoft Climate Innovation Fund, OMERS, Lightrock Climate Impact Fund, Decarbonization Partners, Amperex Technology Limited (ATL), BASF, Resonac (anciennement connu sous le nom de Showa Denko) et SK Inc. Visitez-nous à l'adresse www.group14.technology .

