Group14 Technologies übernimmt Schmid Silicon in bahnbrechender europäischer Expansion

Group14 beschleunigt seine Strategie zum Aufbau einer Infrastruktur für die Siliziumbatterietechnologie in Europa, um seine Kunden und Partner in der Automobilindustrie zu unterstützen

Mit der Übernahme von Schmid Silicon, dem technologisch fortschrittlichsten Monosilan-Hersteller Europas, kann Group14 eine sicherere Lieferkette für Siliziumbatterien bieten

Im Zuge des Aufbaus von Group14 in Europa plant das Unternehmen die Eröffnung seiner ersten Niederlassungen in Deutschland

WOODINVILLE, Washington und SPREETAL, Deutschland, 24. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Group14 Technologies, der weltweit führende Hersteller und Anbieter fortschrittlicher Siliziumbatterietechnologie, hat in einem wegweisenden Schritt die Schmid Silicon Technology Holding GmbH (Schmid Silicon), den technologisch fortschrittlichsten Monosilan-Hersteller in Europa, übernommen, um die globale Batterielieferkette zu stärken und die weltweite Nachfrage nach Siliziumbatterietechnologie zu decken. Im Rahmen der Übernahme wird Group14 das hochmoderne Monosilan-Werk von Schmid Silicon in Spreetal (Schwarze Pumpe), Deutschland, in Betrieb nehmen, um seine expandierenden europäischen Aktivitäten zu unterstützen. Dieser Meilenstein dient dazu, Kunden und Partner von Group14 vor möglichen Unterbrechungen der Lieferkette, insbesondere in der Automobilindustrie, zu schützen und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Herstellung integrierter Siliziumbatterietechnologie in Europa zu lokalisieren.

Die Übernahme von Schmid Silicon durch Group14 gewährleistet eine sichere Versorgung mit Monosilan-Gas, einem wichtigen Vorprodukt für die preisgekrönte Siliziumbatterietechnologie SCC55™. Die Übernahme verbindet die bewährte, ultra-hochreine und kohlenstoffarme Monosilan-Verfahrenstechnik von Schmid Silicon mit den kommerziell bewährten Fertigungskapazitäten von Group14, um Siliziumbatterie-Materialien mit hoher Energiedichte zu liefern. Hierbei handelt es sich um eine nachhaltigere und leistungsfähigere Alternative, die die Grenzen von Lithium-Ionen-Batterien erweitert und so mit der globalen Energiewende Schritt hält.

Im Rahmen der Übernahme plant Group14, alle derzeitigen Mitarbeiter von Schmid Silicon zu übernehmen und zu integrieren. Gleichzeitig sollen Schulungen angeboten werden, um zusätzliche Mitarbeiter aus dem traditionellen Energiesektor für die saubere Energie zu gewinnen. Sobald das Werk online und betriebsbereit ist, rechnet Group14 mit einem Anstieg der Mitarbeiterzahl um das Fünffache. Daher hat das Unternehmen mit der Suche nach den ersten europäischen Niederlassungen in Deutschland begonnen, um dort den Betrieb aufzunehmen.

„Wir haben die bewährte Prozessinnovation von Group14 für einen breiten Kundenstamm erfolgreich skaliert – von der Unterhaltungselektronik bis zur Automobilindustrie und darüber hinaus. Die Übernahme der hoch-energieeffizienten Prozesstechnologie und Fabrik von Schmid Silicon war ein natürlicher Schritt, um die dramatisch steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Batterietechnologie auch künftig zu befriedigen und gleichzeitig die Dekarbonisierungsstrategien der Europäischen Union zu unterstützen", sagte Rick Costantino, CTO und Mitbegründer von Group14 Technologies.

Sobald das Monosilan-Werk von Group14 in Betrieb ist, wird es ein wichtiges Standbein in Europa sein, da das Unternehmen im Rahmen seiner globalen Roadmap weiterhin weltweit expandiert und modulare Fabriken in den wichtigsten Märkten baut. Damit will Group14 die Nachfrage nach Elektrifizierung in allen Teilen der Welt decken. Schon heute beliefert Group14 von seiner ersten kommerziellen Fabrik im US-Bundesstaat Washington Kunden mit SCC55™, was mehr als 90 Prozent der weltweiten Lithium-Ionen-Batterieproduktion entspricht. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine zweite US-Produktionsstätte in Moses Lake im US-amerikanischen Bundesstaat Washington auf und schließt die Inbetriebnahme seiner Joint-Venture-Fabrik mit SK in Südkorea ab.

„Group14 ist in kritischen Märkten rasant gewachsen. Wir freuen uns jetzt darauf, unseren Kunden aus der Automobilindustrie in Europa näher zu sein, um die globale Energiewende zu unterstützen", sagte Rick Luebbe, CEO und Mitbegründer von Group14 Technologies. „Deutschland ist seit langem die Heimat vieler der größten und ältesten Autohersteller der Welt. Wir freuen uns darauf, diesen wichtigen Schritt zu gehen und eine belastbare Lieferkette für Siliziumbatterien zu schaffen, die in der Lage ist, die aktuelle weltweite Nachfrage zu befriedigen."

Informationen zu Group14 Technologies

Group14 wurde gegründet, um die bevorstehende umfassende Elektrifizierung zu ermöglichen. Das Unternehmen ist der weltweit führende kommerzielle Hersteller und Anbieter von Siliziumbatterietechnologie. Group14 betreibt derzeit in Woodinville im US-Bundesstaat Washington eine kommerzielle Fabrik für aktive Batteriematerialien, BAM-1, wobei zwei weitere Produktionsstätten geplant sind: eine Joint-Venture-Fabrik mit SK, Inc. in Südkorea sowie ein zweites Werk in den USA, BAM-2, in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington. Bis heute hat Group14 über 650 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von namhaften Investoren und Kunden wie Porsche AG, Microsoft Climate Innovation Fund, OMERS, Lightrock Climate Impact Fund, Decarbonization Partners, Amperex Technology Limited (ATL), BASF, Resonac (früher bekannt als Showa Denko) und SK Inc. erhalten. Besuchen Sie uns auf www.group14.technology.

