Groupe Esaote : l'assemblée des actionnaires approuve les états financiers au 31 décembre 2020, avec un bénéfice d'exploitation de 8,1 millions € et un bénéfice net de 1 million €

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 219,6 millions €, soit un résultat comparable à l'exercice précédent ; le BAIIA a augmenté de 34 %, atteignant 34 millions €.

7 % de croissance dans le secteur de l'échographie.

L'Italie a confirmé sa position de marché le plus important pour ESAOTE, suivie par l'Europe occidentale, la Chine et l'Amérique du Nord.

Les investissements en personnel et en R&D augmentent.

GÊNES, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'assemblée des actionnaires d'Esaote S.p.A., qui s'est réunie virtuellement aujourd'hui à Gênes, a approuvé les états financiers au 31 décembre 2020.

Les chiffres des états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2020 indiquent un chiffre d'affaires net de 219,6 millions €, une performance conforme à 2019 (219,4 millions €, +0,1 %). Le BAIIA consolidé pour la période a fortement augmenté, comparativement à 2019, pour atteindre 34 millions € (+33,8 % comparativement à 25,4 millions € en 2019).

Le bénéfice d'exploitation du groupe s'est élevé à 8,1 millions € et le bénéfice net consolidé à 1 million €, tandis que le bénéfice net dans les états financiers individuels d'Esaote S.p.A. s'est élevé à 10,7 millions €.

« En 2020, l'industrie médicale a été fortement influencée par la demande pour la technologie utilisée dans le diagnostic et le traitement de la COVID-19. Dans ce contexte nouveau et complexe, Esaote a été en mesure de réagir en interprétant les besoins du marché de la meilleure manière possible et en clôturant 2020 avec un résultat extrêmement positif », a déclaré Franco Fontana, PDG d'Esaote S.p.A.. Esaote a également adopté des politiques visant à optimiser les coûts d'exploitation sans sacrifier, et même en augmentant, les investissements dans la recherche et le développement. L'important carnet de commandes avec lequel nous sommes entrés en 2021 et la reprise progressive des activités ordinaires nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. »

Dans le secteur de l'échographie, les ventes en 2020 ont augmenté d'environ 7 % pour atteindre 118 millions € (111 millions € en 2019) et ont largement dépassé la tendance globale du marché mondial. En particulier, les ventes d'Esaote ont été stimulées à la fois par ses systèmes portables, qui sont flexibles, polyvalents et adaptés aux besoins des unités de soins intensifs et des salles d'urgence des hôpitaux, et par ses systèmes de dernière génération lancés sur tous les marchés internationaux, qui ont enregistré d'excellents résultats et ont été très appréciés, en particulier dans le segment moyen à élevé.

Les ventes de logiciels dédiés d'IRM et d'imagerie diagnostique ont été retardées par les effets de la pandémie de COVID-19, mais ont affiché une bonne reprise au cours du dernier trimestre 2020.

L'Italie a confirmé sa position de principal marché d'Esaote, représentant 37 % du chiffre d'affaires du Groupe. Viennent ensuite l'Europe occidentale (20 %), la Chine et l'Amérique du Nord (11,5 % chacun).

Au cours de l'année 2020, le groupe a poursuivi sa stratégie d'investissement dans la recherche et le développement ; les investissements dans ce domaine se sont élevés à 25 millions €, ce qui représente 11 % du chiffre d'affaires total et une augmentation d'environ 8 % par rapport à 2019.

Au cours de l'année dernière, les effectifs d'Esaote a augmenté de 8 % dans le monde, dont plus de la moitié en Italie. Plus de 60 nouvelles recrues ont été embauchées dans le cadre du renouvellement de la mixité générationnelle et professionnelle, avec des effectifs accrus, en particulier dans les domaines de la R&D, des ventes et du marketing. Les nouveaux employés ont en moyenne moins de 35 ans, et 50 % sont des femmes. Le Groupe Esaote emploie actuellement environ 1 180 personnes et est présent dans 100 pays à travers le monde.

