Growatt lance un nouveau site internet pour promouvoir sa nouvelle gamme de stations électriques portables

« Growatt est déterminée à mettre en avant l'énergie intelligente grâce à une énergie verte durable. Dans le passé, notre solution se contentait de fournir de l'énergie sur place, mais nous avons développé une nouvelle ligne de stations électriques portables dans l'espoir que l'énergie verte puisse être utilisée à l'extérieur afin d'offrir des solutions d'énergie verte pour toutes les situations », a déclaré Lisa Zhang, directrice générale du marketing chez Growatt. La centrale Infinity 1500 de Growatt, qui vient de sortir, dispose d'une batterie d'une capacité de 1 554 Wh, d'une puissance de sortie de 2 000 W et permet d'alimenter 95% des appareils domestiques et de plein air. Il présente une grande vitesse de charge solaire et de CA et peut être chargé à 80% en à peine une heure, ce qui en fait le compagnon idéal pour les activités de plein air et une alimentation de secours fiable pour la maison.