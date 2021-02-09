Growatt становится крупнейшим поставщиком солнечных инверторов для жилых домов в Бразилии

«Мы хотели бы поблагодарить всех наших партнеров за их вклад, способствовавший этому достижению в Бразилии», — заявила коммерческий директор компании Growatt Лайза Чжэн (Lisa Zhang). Г-жа Чжэн также связывает этот успех со значительным увеличением в последние годы объемов капиталовложений компании в Бразилии. «Стремясь к развитию солнечной энергетики в Бразилии, мы создали центр технической поддержки в Сан-Паулу и справочно-информационный центр в Маринге, а также значительно укрепили местное подразделение для обеспечения высочайшего качества обслуживания клиентов».

В 2019 году компания установила партнерские отношения с крупнейшим дистрибьютором солнечных батарей Aldo Solar с целью продвижения своих передовых разработок в сфере солнечной энергетики среди бразильцев. Благодаря наличию обширной дистрибьюторской и сервисной сети компания Growatt добилась экспоненциального роста в бразильском секторе распределенной генерации. «Компания Growatt применяет клиентоориентированный подход. Мы стремимся обеспечивать всестороннее и профессиональное обучение по новейшим фотоэлектрическим системам, а также их монтажу, мониторингу, диагностике неисправностей и пр. Кроме того, наше подразделение тесно сотрудничает с партнерами в разработке продуктов и комплексных решений, отвечающих конкретным требованиям бразильского рынка», — добавила г-жа Чжэн.

Компания Growatt включила в предлагаемый ею ассортимент продукции инвертор MAC 15-36KTL3-XL, специально разработанный для применения в трехфазных солнечных электростанциях напряжением 220 В в Бразилии. Кроме того, по словам г-жи Чжэн, позднее в этом году компания представит в этой стране однофазный инвертор нового поколения MIN 7-10KTL-X. «Мы продолжим предоставлять бразильцам высококачественные товары и услуги, а благодаря такому всеобъемлющему ассортименту фотоэлектрических инверторов мы намерены стать брендом №1 по поставкам инверторов для распределенной солнечной энергетики в Бразилии».

Информация о компании Growatt

Являясь одним из мировых лидеров по разработкам в сфере интеллектуальной энергетики, компания Growatt поставляет фотоэлектрические инверторы для жилых, коммерческих и крупномасштабных объектов, а также системы аккумулирования энергии, системы для организации микросетей и интеллектуальные системы управления производством и распределением электроэнергии. Компания Growatt, основанная в 2010 году, создала обширную сеть с 14 филиалами по всему миру. По данным IHS Markit и Wood Mackenzie, компания Growatt входит в десятку ведущих мировых поставщиков фотоэлектрических инверторов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434621/1.jpg

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