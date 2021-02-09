Growatt становится крупнейшим поставщиком солнечных инверторов для жилых домов в Бразилии

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Growatt

Feb 09, 2021, 11:00 ET

САН-ПАУЛУ, 9 февраля 2021 г.  /PRNewswire/ -- Компания Growatt, являющаяся одним из ведущих в мире поставщиков инверторов, заняла первое место среди соответствующих брендов по поставкам фотоэлектрических инверторов для жилых домов в Бразилии согласно последнему докладу бразильской консультационно-исследовательской компании Greener о состоянии рынка систем распределенной солнечной генерации. Как сообщается в докладе, несмотря на пандемию компания Growatt вышла на верхнюю строчку во второй половине 2020 года.

Growatt became the largest residential PV inverter supplier in Brazil

«Мы хотели бы поблагодарить всех наших партнеров за их вклад, способствовавший этому достижению в Бразилии», — заявила коммерческий директор компании Growatt Лайза Чжэн (Lisa Zhang). Г-жа Чжэн также связывает этот успех со значительным увеличением в последние годы объемов капиталовложений компании в Бразилии. «Стремясь к развитию солнечной энергетики в Бразилии, мы создали центр технической поддержки в Сан-Паулу и справочно-информационный центр в Маринге, а также значительно укрепили местное подразделение для обеспечения высочайшего качества обслуживания клиентов».

В 2019 году компания установила партнерские отношения с крупнейшим дистрибьютором солнечных батарей Aldo Solar с целью продвижения своих передовых разработок в сфере солнечной энергетики среди бразильцев. Благодаря наличию обширной дистрибьюторской и сервисной сети компания Growatt добилась экспоненциального роста в бразильском секторе распределенной генерации. «Компания Growatt применяет клиентоориентированный подход. Мы стремимся обеспечивать всестороннее и профессиональное обучение по новейшим фотоэлектрическим системам, а также их монтажу, мониторингу, диагностике неисправностей и пр. Кроме того, наше подразделение тесно сотрудничает с партнерами в разработке продуктов и комплексных решений, отвечающих конкретным требованиям бразильского рынка», — добавила г-жа Чжэн.

Компания Growatt включила в предлагаемый ею ассортимент продукции инвертор MAC 15-36KTL3-XL, специально разработанный для применения в трехфазных солнечных электростанциях напряжением 220 В в Бразилии. Кроме того, по словам г-жи Чжэн, позднее в этом году компания представит в этой стране однофазный инвертор нового поколения MIN 7-10KTL-X. «Мы продолжим предоставлять бразильцам высококачественные товары и услуги, а благодаря такому всеобъемлющему ассортименту фотоэлектрических инверторов мы намерены стать брендом №1 по поставкам инверторов для распределенной солнечной энергетики в Бразилии».

Информация о компании Growatt

Являясь одним из мировых лидеров по разработкам в сфере интеллектуальной энергетики, компания Growatt поставляет фотоэлектрические инверторы для жилых, коммерческих и крупномасштабных объектов, а также системы аккумулирования энергии, системы для организации микросетей и интеллектуальные системы управления производством и распределением электроэнергии. Компания Growatt, основанная в 2010 году, создала обширную сеть с 14 филиалами по всему миру. По данным IHS Markit и Wood Mackenzie, компания Growatt входит в десятку ведущих мировых поставщиков фотоэлектрических инверторов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1434621/1.jpg

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