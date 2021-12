GrubTech erhält 13 Millionen Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde, um seine internationale Wachstumsstrategie zu beschleunigen

DUBAI, VAE,, 8. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- GrubTech, ein Plug & Play All-in-One-Betriebssystem für Restaurants und Cloud-Küchen, gab bekannt, dass es erfolgreich eine Serie-A-Investition in Höhe von 13 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Addition erhalten hat. Weitere Investoren in dieser Runde sind BY Ventures und Hambro Perks Oryx Fund.