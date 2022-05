Gründung der Periodic Table of Food Initiative: Für eine bessere Gesundheit von Mensch und Umwelt

Die weltweite Bemühung zur Standardisierung von Lebensmittelanalysen wird dazu beitragen, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Landwirtschaft und die Ernährung besser einzuschätzen.

GENF, 21. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Technologie, die den genetischen Code des Menschen abbildete, hat zu großen Durchbrüchen beim Verständnis, der Diagnose und sogar der Heilung von Krankheiten geführt. Jetzt verfolgt die Periodic Table of Food Initiative (PTFI) einen ähnlichen Ansatz, um das Wissen über die Zusammensetzung von Lebensmitteln zu vertiefen. Die Initiative, die von der The Rockefeller Foundation und ihrer öffentlichen Wohltätigkeitsorganisation RF Catalytic Capital Inc., der Foundation for Food & Agriculture Research und der Seerave Foundation unterstützt und von der American Heart Association ® und der Alliance of Bioversity und dem CIAT (International Center for Tropical Agriculture) gefördert wird, wird offiziell im Rahmen einer Veranstaltung während der Weltgesundheitsversammlung in Genf ins Leben gerufen.

Nachhaltige, vielfältige Lebensmittel, die die individuellen Bedürfnisse ergänzen, können dazu beitragen, Mangelernährung vorzubeugen. Die wissenschaftlichen Kenntnisse unserer alltäglichen Lebensmittel sind jedoch noch rudimentär. Höchstens 150 der biochemischen Bestandteile von Lebensmitteln werden in herkömmlichen Datenbanken gemessen und verfolgt, was nur einen winzigen Bruchteil der Zehntausende von Biochemikalien in unseren Lebensmitteln ausmacht. Das PTFI wird diese Bestandteile in den Lebensmitteln nun charakterisieren und quantifizieren, um wichtige Durchbrüche in Ernährung und Landwirtschaft zu erreichen.

Die Notwendigkeit, das Ernährungssystem zu verbessern, ist dringend, da eine schlechte Ernährung die weltweite Krankheitsbelastung erhöht und Krankheiten und Armutszyklen weiterführt.1 Darüber hinaus beeinträchtigen nicht nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren, lebensmittelbasierte Treibhausgasemissionen, Marktstörungen, Nahrungsmittelverteilung und -verschwendung sowie eine wachsende Bevölkerung die natürlichen Ressourcen, auf denen die Ernährung und Ernährungssicherheit basiert.2

„Lebensmittel und Ernährungssicherheit stehen im Mittelpunkt vieler drängender globaler Herausforderungen, und dennoch ist vieles darüber, was in unserer Nahrung enthalten ist und wie sie die Gesundheit der Menschen und die Umwelt beeinflusst, immer noch unbekannt", erklärte Selena Ahmed, Leiter der Periodic Table of Food Initiative. „Der erste Schritt besteht darin, nicht nur die Art und Weise der Datenerhebung zur Zusammensetzung von Lebensmitteln durch Wissenschaftler zu standardisieren, sondern auch, die Art der erhobenen Daten. Dann werden wir in der Lage sein, diese Daten zu nutzen und zu teilen, um die globale Belastung durch ernährungsbedingte Krankheiten zu reduzieren und gleichzeitig die Belastung auf die Umwelt zu reduzieren."

Mit Hilfe von Technologie will die Initiative dazu beitragen, ein Ernährungssystem zu entwickeln, das Landressourcen effizienter nutzt, eine bessere Ernährung bietet und die Vielfalt der auf der ganzen Welt konsumierten Lebensmittel beachtet, indem sie globale Kooperationsbemühungen zwischen staatlichen, akademischen und industriellen Labors einberuft, um standardisierte Protokolle zur umfassenden Messung und Bewertung der Lebensmittelzusammensetzung zu entwickeln.

Unter Verwendung fortschrittlicher wissenschaftlicher Praktiken in der analytischen Chemie, Datenverarbeitung, Bioinformatik und maschinellem Lernen wird die PTFI über die 300 bis 400 Lebensmittel hinausgehen, die derzeit in Datenbanken zur Lebensmittelzusammensetzung verfügbar sind, und mehr als 1.000 der weltweit am meisten konsumierten Vollwertlebensmittel miteinbeziehen. Das Projekt geht über die üblicherweise analysierten Nährstoffe hinaus und umfasst Messungen bioaktiver Chemikalien und Metadaten, einschließlich der Art und Weise, wie die Lebensmittel angebaut, verarbeitet und verpackt wurden, um die Entdeckung von Mustern und Treibern der Lebensmittelzusammensetzung zu ermöglichen. Mit diesen Analysen wird die PTFI der Weltgemeinschaft eine nahrhaftere Ernährung ermöglichen, möglicherweise mit lokalen oder bisher nicht genutzten Pflanzen, um die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu verbessern, die Nachhaltigkeit zu fördern und neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu bieten.

„Durch die Zusammenarbeit mit Labors auf der ganzen Welt und unser Ziel, zu standardisieren, was wir in Lebensmitteln suchen und wie, sind wir auf dem Weg, ein nahrhafteres, regenerativeres und gerechteres globales Lebensmittelsystem aufzubauen", erklärte John de la Parra, Leiter des Global Food Portfolio der Rockefeller Foundation. „Die Open-Source-Bibliothek der Lebensmittelzusammensetzung, die wir aufbauen, hat das Potenzial, landwirtschaftliche Methoden, Ernährungsrichtlinien, die Gesundheitsfürsorge und auch die Verarbeitung von Lebensmitteln zu beeinflussen."

„Regional angebaute und nicht genutzte Pflanzen haben das Potenzial, Ernährung und Wirtschaft zu verändern, allerdings wissen wir immer noch zu wenig über ihre biochemischen Eigenschaften, um sie effektiv zu nutzen", betonte Lucyna Kurtyka, leitende wissenschaftliche Programmdirektorin der Foundation for Food & Agriculture Research. „Die Initiative verwandelt unser Wissen über Ernährung und Landwirtschaft. Davon profitieren Forscher, Erzeuger, Verbraucher und Umwelt."

Die globale Auftaktveranstaltung der PTFI, Unlocking Food Composition to Revolutionize Food Systems for Human and Planetary Health, findet am Sonntag, den 22. Mai um 17:30 Uhr im Intercontinental Hotel in Genf in der Schweiz statt.

Die Periodic Table of Food Initiative

Die Periodic Table of Food Initiative ist eine Gemeinschaftsinitiative, die die Voraussetzungen für die Beschleunigung von Forschung und Innovation schafft und dazu beiträgt, die weltweiten Herausforderungen in Bereichen wie öffentliche Gesundheit, regenerative Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt anzugehen. Die Initiative wird von der Rockefeller Foundation und ihrer öffentlichen Wohltätigkeitsorganisation RF Catalytic Capital Inc., der Foundation for Food & Agriculture Research und der Seerave Foundation finanziert und wird von der American Heart Association und der Alliance of Bioversity und dem CIAT (International Center for Tropical Agriculture) verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.FoodPeriodicTable.org .

American Heart Association

Die American Heart Association setzt sich unermüdlich für eine Welt mit einem längeren, gesünderen Leben ein. Wir setzen uns für eine gerechte Gesundheitsversorgung in allen Gemeinden ein. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Organisationen und die Unterstützung von Millionen von Freiwilligen finanzieren wir innovative Forschung, setzen uns für die öffentliche Gesundheit ein und stellen lebensrettende Informationen zur Verfügung. Die in Dallas ansässige Organisation ist seit fast einem Jahrhundert eine führende Quelle für Informationen im Gesundheitsbereich. Kontaktieren Sie uns auf heart.org , Facebook , Twitter oder telefonisch unter 1-800-AHA-USA1.

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

