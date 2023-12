Grüne, kohlenstoffarme Impulse treiben Guangdongs Weg zu einer qualitativ hochwertigen Entwicklung voran

GUANGZHOU, China, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Häuser in Xinma, einem malerischen Dorf in der südchinesischen Stadt Qingyuan, glänzen im Sonnenlicht. Auf ihren Dächern befinden sich verteilte Photovoltaikmodule, die von unbemannten Flugzeugen autonom gewartet werden.Der erzeugte Solarstrom wird nahtlos in die von CSG Guangdong Power Grid Co., Ltd. betriebenen intelligenten Stromnetze und Mikronetze zur Energiespeicherung integriert. So wird gewährleistet, dass eine saubere Energiequelle eine Reihe von Annehmlichkeiten im Dorf nachhaltig versorgt, darunter Haushaltsgeräte, Küchenelektrifizierung, intelligente Straßenbeleuchtung und eine intelligente Ladestation für Elektrofahrzeuge. Durch diese Verschmelzung der Infrastruktur für erneuerbare Energien wurde Xinma nach und nach zum ersten Musterdorf in Guangdong, das das Ziel der Kohlenstoffneutralität erreicht hat. Diese Szene wurde kürzlich von Journalisten der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua bei ihrem Besuch in dem Dorf beobachtet.

Guangdong Power Grid bleibt dem Prinzip „Strom für das Volk" verpflichtet und konzentriert sich weiterhin auf die Elektrifizierung und die Verbesserung der Stromversorgungsqualität in ländlichen Gebieten, sagte Liao Jianping, Vorsitzender von Guangdong Power Grid, auf einem Forum, das am 15. Dezember stattfand, um die Nutzung grüner Energie zu fördern und das Projekt für eine qualitativ hochwertige Entwicklung von Hunderten von Landkreisen, Tausenden von Städten und Myriaden von Dörfern in Guangdong voranzutreiben. In diesem Sinne werde das Unternehmen die Stromversorgungsqualität des Verteilungsnetzes verbessern, den Aufbau moderner ländlicher Stromnetze beschleunigen und neue Energiesysteme in ländlichen Gebieten entwickeln, fügte er hinzu. Auf diese Weise verschafft es den Menschen, die den Strom nutzen, ein nachhaltigeres Gefühl der Zufriedenheit und Erfüllung und erhöht die internen Impulse für die Wiederbelebung des ländlichen Raums.

Statistiken, die in dem Forum veröffentlicht wurden, zeigen, dass Guangdong Power Grid in den letzten Jahren die Entwicklung von Photovoltaikanlagen stark gefördert hat. Bis heute haben die Solaranlagen eine Gesamtleistung von 23,7 Millionen Kilowatt und können jährlich 20 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen, was einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 16 Millionen Tonnen entspricht. Außerdem wurden 27 netzgekoppelte Offshore-Windkraftprojekte in Betrieb genommen. Zusammen verfügen sie über eine Solarinstallationskapazität von etwa 8,4 Millionen Kilowatt, mit der jährlich 25,2 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt oder insgesamt 19,44 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen reduziert werden können. Darüber hinaus hat das Unternehmen 13 neue Stromverteilungsnetze zu Demonstrationszwecken gebaut und Kooperationsrahmenvereinbarungen mit über 20 Regierungen auf Kreis- oder Bezirksebene unterzeichnet. In den vergangenen drei Jahren wurden insgesamt 103 kompetente Mitarbeiter entsandt, um die Entwicklung von Guangdongs „Hundert-, Tausend- und Myriaden-Projekt" zu fördern.

Aus umfangreichen Datenreihen geht hervor, dass Guangdong Power Grid die von China Southern Power Grid vorangetriebene neue Praxis der chinesischen Modernisierung vorantreibt und den Aufbau neuer Stromsysteme und neuartiger Energiesysteme durch beschleunigte koordinierte Entwicklung in den Bereichen Digitalisierung und grüne Initiativen fördert. Das bedeutet, dass das Unternehmen bei der Förderung der qualitativ hochwertigen Entwicklung von Guangdong neue Impulse geben und einen unkonventionellen Weg einschlagen wird, um ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen.

Das Forum zur Förderung von Guangdongs „Hundert- Tausend- und Myriaden-Projekt" durch grüne Energie wurde gemeinsam von der Xinhua News Agency Guangdong Branch und der Guangdong Power Grid Company organisiert.