Grupo budista Soka Gakkai promove vozes de jovens líderes religiosos na COP27

TÓQUIO, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP27, em Sharm El Sheikh, no Egito, a Soka Gakkai International (SGI) promoveu a participação dos jovens e o reflorestamento e ampliou o apelo por justiça climática expresso por líderes religiosos.

Alexandra Masako Goossens-Ishii, representante da SGI na ONU, comentou: "Embora a perda e os danos causados pelas mudanças climáticas estejam finalmente mais altos na agenda, ainda restam divergências profundas sobre como resolvê-los. Acredito que as comunidades religiosas tenham uma voz moral diferenciada ao convocar os líderes mundiais a tomarem as decisões necessárias para que se faça uma transição justa para toda a humanidade, ao mesmo tempo que incorporam um espírito resiliente, oferecendo apoio às comunidades e avançando na realização de uma transição justa em nível local."

Para combater o tokenismo juvenil, Lucy Plummer da SGI-UK, liderou um evento paralelo em 15 de novembro, que modelou a participação genuína e apresentou opiniões de jovens religiosos que estão falando sobre sofrimento relacionado ao clima e ações de liderança de grupos religiosos. David N. Munene da coorganizadora CYNESA (Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa), destacou que os jovens religiosos podem contribuir mais quando atuam em solidariedade aos outros, e os participantes enfatizaram que o mundo precisa do idealismo e da visão positiva dos jovens.

No mesmo dia, a SGI copatrocinou um workshop sobre REDD+, que visa reduzir as emissões provenientes do desmatamento e conservar as florestas, juntamente com a International Tropical Timber Organization (ITTO). Cecile Ndjebet da REFACOF, parceira local em um projeto conjunto da Soka Gakkai e da ITTO que apoia os esforços de reflorestamento feitos por mulheres de áreas rurais no Togo, destacou o papel crucial das mulheres nas bases de toda a África.

Membros da Soka Gakkai do mundo todo estão realizando ações, convencidos de que, mesmo diante dos obstáculos intransponíveis apresentados pela crise climática, a contribuição de cada pessoa pode resultar em mudanças positivas. Como Daisaku Ikeda, presidente da SGI, afirmou: "Quando os jovens se levantarem em solidariedade, confiantes de que podem determinar o futuro, essa nova conscientização e impulso certamente se tornarão a força motriz que levará a um futuro mais brilhante."

Com 12 milhões de membros em todo o mundo, a Soka Gakkai é uma organização budista global baseada na comunidade, que promove a paz, a cultura e a educação. A SGI é uma ONG em status consultivo com o ECOSOC da ONU desde 1983.

