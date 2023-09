Grupo da União Europeia nomeia Trina Solar como Líder em Descarbonização

CHANGZHOU, China, 25 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Câmara de Comércio da União Europeia na China honrou a Trina Solar com o título de Líder de Descarbonização por suas conquistas em transição de baixo carbono e mitigação das mudanças climáticas. A empresa recebeu o prêmio na conferência e cerimônia de premiação de negócios sustentáveis de 2023 em Xangai, em 6 de setembro. O prêmio reconhece o desempenho excepcional de descarbonização da Trina Solar em nível de operações de negócios e é uma prova de sua contribuição para alcançar as ambições climáticas estabelecidas no acordo de Paris de 2015.

Trina Solar recebe o prêmio de Líder em Descarbonização

Em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Câmara Europeia de Negócios Sustentável avalia as empresas com base em seu envolvimento em iniciativas de desenvolvimento sustentável e seu impacto nos negócios de longo prazo. O prêmio de Líder de Descarbonização tem como objetivo criar um modelo para inspirar mais empresas a reduzir as emissões de carbono, alcançar o crescimento verde e promover o desenvolvimento sustentável. A Trina Solar ganhou o prêmio em uma competição acirrada com 64 outras empresas.

A Trina Solar tem defendido há muito tempo os princípios do desenvolvimento sustentável. Aproveitando suas vantagens no desenvolvimento de produtos, inovação tecnológica e recursos de fabricação, a empresa tem sido uma força motriz para o desenvolvimento sustentável. De acordo com o relatório de sustentabilidade da Trina Solar de 2022, as emissões de gases de efeito estufa por unidade de produção para produtos celulares e módulos caíram 51% e 62%, respectivamente, em 2022 em relação à linha de base de 2020.

A Trina Solar atribui grande importância ao controle das emissões de carbono em todos os aspectos do ciclo de vida dos módulos. A Trina Solar é a primeiro fabricante de módulos a concluir a certificação ACV para módulos 210 mm. A gama completa de módulos Vertex 210 mm recebeu o certificado de pegada de carbono pela TÜV Rheinland. Os módulos Vertex lideram o setor e capacitam o desenvolvimento verde global, oferecendo desempenho superior.

Todas as fabricas globais da Trina Solar foram estabelecidas de acordo com o ISO 14001 e tiveram desempenho em linha com isso, e também realizaram inventários de GHG de acordo com o ISO 14064. Sua fábrica em Yiwu, província de Zhejiang, obteve o certificado de Fábrica de Carbono Zero (Tipo 1) para 2022, a primeira do setor. A Trina Solar também estabeleceu um parque industrial líquido-zero integrando geração, transmissão, carregamento e armazenamento de energia na província de Qinghai.

No primeiro semestre de 2023, a Trina Solar havia enviado mais de 150 GW de módulos solares para mais de 160 países e regiões. Os módulos enviados ajudaram o mundo a gerar 202,5 bilhões de kWh de energia limpa, reduzindo as emissões de CO 2 em 202 milhões de toneladas, o equivalente ao plantio de 11 bilhões de árvores.

A Trina Solar, que cumpre a missão de "energia Solar para todos", está comprometida em liderar o caminho em soluções inteligentes de energia solar e facilitar a transformação de novos sistemas de energia para um futuro de carbono líquido-zero.

